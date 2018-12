Διακόσιοι κριτικοί απ' όλο τον κόσμο ψήφισαν τις 10 καλύτερες ταινίες του 2018

Διακόσιοι κριτικοί από ολόκληρο τον κόσμο ψήφισαν τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, στην ψηφοφορία που κάθε χρόνο οργανώνει το σάιτ Indiewire και φυσικά δεν αποτελεί έκπληξη ότι η καλύτερη ταινία της χρονιάς είναι το ασπρόμαυρο και με αυτοβιογραφικά στοιχεία «Roma» του Αλφόνσο Κουαρόν, με σχεδόν διπλάσιους πόντους από την δεύτερη ταινία της λίστας.

Στην ίδια ψηφοφορία σύμφωνα με την ανάρτηση του flix.gr, ο Αλφόνσο Κουαρόν ανακηρύχθηκε καλύτερος σκηνοθέτης, το «Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου διακρίθηκε για το σενάριό του ενώ η Ολίβια Κόλμαν και η Ρέιτσελ Βάις ήσαν οι επιλογές των κριτικών στον πρώτο και δεύτερο γυναικείο ρόλο για την ίδια ταινία. Ο Ιθαν Χοκ είναι ο καλύτερος ηθοποιός σε α’ ανδρικό ρόλο για το «First Reformed - Ακρότητες» και ο Στίβεν Γιουέν στον β’ ανδρικό για το «Burning» που είχε κάνει αίσθηση στις Κάννες.

Ακολουθεί παρακάτω αναλυτικά η λίστα με τις δέκα καλύτερες ταινίες σύμφωνα με τους κριτικούς που ψήφισαν.

1. Roma

2. First Reformed

3. Burning

4. The Favourite

5. Cold War

6. Shoplifters

7. BlacKkKlansman

8. Zama

9. You Were Never Really Here

10. If Beale Street Could Talk.