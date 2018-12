Με διαφορετικό στιλ οι πριγκιπικές κάρτες Ουίλιαμ και Χάρι- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Σε διαφορετικό μήκος κύματος κινούνται οι πρίγκιπες Ούλιαμ και Χάρι όσον αφορά στις φωτογραφίες με τις οποίες επέλεξαν να ευχηθούν καλά Χριστούγεννα στους Βρετανούς. Το ύφος τους είναι εντελώς διαφορετικό και δείχνουν την συντηρητική προσέγγιση του πρώτο και το πιο μοντέρνο στιλ που υιοθετεί ο δεύτερος.

Ο Ουίλιαμ πόζαρε με τα τρία παιδιά του και τη σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον στην ύπαιθρο ντυμένοι όλοι με καθημερινά ρούχα.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photograph of their family.



The photograph, taken by Matt Porteous, shows The Duke and Duchess with their three children at Anmer Hall, and features on Their Royal Highnesses’ Christmas card this year. pic.twitter.com/6XqCMlhLi8 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 14 Δεκεμβρίου 2018

Αντίθετα ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επέλεξαν μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τη δεξίωση για το γάμο τους, στις 19 Μαΐου.

The Duke and Duchess of Sussex are delighted to share a new photograph from their Wedding Reception at Frogmore House on 19th May.



The photograph, which features on Their Royal Highnesses’ Christmas card, was taken by photographer Chris Allerton. pic.twitter.com/PQPUuRwnIj — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 14 Δεκεμβρίου 2018

Πολύ πιο συντηρητική είναι φωτογραφία του πρίγκιπα Καρόλου και της Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς με μια κάρτα σε χριστουγεννιάτικο δέντρο που τους δείχνει να κάθονται σε παγκάκι στον κήπο του Κλάρενς Χάους.