Τα κορίτσια του «My Style Rocks» σε αισθησιακές στιγμές με τον Πάνο Μουζουράκη! ΒΙΝΤΕΟ

Το νέο του single με τίτλο «Αυτή Είναι Η Ζωή», σε μουσική & στίχους των Δραμαμίνη, κυκλοφόρησε το μεσημέρι της Τρίτης 11 Δεκεμβρίου και βρίσκεται ήδη στο #1 των YouTube Trends. Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο ολοκαίνουργιο ομώνυμο Digital EP του πολυσχιδή καλλιτέχνη που κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal, ενώ το video clip που το συνοδεύει είναι μια κινηματογραφική παραγωγή, μια ταινία μικρού μήκους, που έχει φέρει τα πάνω-κάτω στο διαδίκτυο.

Την παράσταση σ’ αυτό κλέβουν για λίγο τα κορίτσια του My Style Rocks, Τάμτα Μαστοράκη, Κάτια Πλούμη, Σπυριδούλα Ρόκομου, Έφη Αναστασοπούλου, τις οποίες βλέπουμε σε αισθησιακές στιγμές με τον τραγουδιστή. Special guest όμως κάνουν και οι: ο Κωστής Μαραβέγιας, η ομάδα του Πάνου από το The Voice, οι Δραμαμίνη (Χάρης & Γιάννης Μιχαηλίδης), το Official Fan Club του.