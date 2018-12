Πάτρα: Ήρθε ο «Aquaman» στη Βέσο Μάρε με τη μορφή του Τζέισον Μομόα

To «Aquaman» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Γουάν με τον Τζέισον Μομόα ξεκινά από 13 Δεκεμβρίου 2018 να προβάλλεται στην Ελλάδα (και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare) σε διανομή της Tanweer. Η ταινία φιλοδοξεί να κάνει εμπορική επιτυχία ενώ από πλευράς κριτικών τα πηγαίνει καλούτσικα με 76% στο rotten tomatoes και κάπως χαμηλότερα στο metacritic με 53%.

Στις ΗΠΑ η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Δεκεμβρίου 2018.

Σενάριο: Ντέιβιντ Λέσλι Τζόνσον-ΜακΓκόλντρικ, Γουίλ Μπιλ.

Εκτός του Τζέισον Μομόα, παίζουν η Άμπερ Χερντ, η Νικόλ Κίντμαν και οι Γουίλεμ Νταφόε, Ντολφ Λούντγκρεν, Πάτρικ Γουίλσον, Γιάχια Αμπντούλ Ματίν ΙΙ, Λούντι Λιν, Τεμουέρα Μόρισον.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ντον Μπέργκες

Σχεδιασμός Παραγωγής: Μπιλ Μπρζέσκι

Κοστούμια: Κιμ Μπάρετ

Μοντάζ: Κιρκ Μόρι

Μουσική: Ρουπερτ Γκρέγκσον-Γουίλιαμς

Διάρκεια: 2 ώρες και 23 λεπτά.

Από τη Warner Bros. Pictures, την DC Comics και τον ταλαντούχο σκηνοθέτη Τζέιμς Γουάν (Insidious, Saw) έρχεται λοιπόν μια καταιγιστική, επική περιπέτεια διάρκειας 2 ωρών και είκοσι λεπτών που εκτυλίσσεται στον αχανή και πρωτόγνωρο υποβρύχιο κόσμο των επτά θαλασσών. O τιτάνιος Aquaman ζωντανεύει -με όλες τις δόξες και τιμές- με τον εντυπωσιακό και μεγαλόσωμο Τζέισον Μομόα (Justice League) να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ στο πλάι του εμφανίζονται οι Άμπερ Χερντ (The Rum Diary), Νικόλ Κίντμαν (The Hours), Πάτρικ Γουίλσον (Fargo TV series) και Γουίλεμ Νταφόε (The Florida Project).

Μία από τις καλύτερες ταινίες της θρυλικής DC με αύρα ωκεάνιας υπερπαραγωγής μυθικών διαστάσεων, που καθηλώνει με το εντυπωσιακό της θέαμα, χωρίς να χάνει σε χιούμορ και απολαυστικούς διαλόγους, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου.

Σύνοψη

O μισός Ατλάντειος Άρθουρ Κέρι ξεκινά για το υποθαλάσσιο ταξίδι της ζωής του- μία επική διαδρομή που δεν θα τον αναγκάσει απλώς να αντικρίσει τον πραγματικό του εαυτό, αλλά να ανακαλύψει αν είναι άξιος να πραγματοποιήσει αυτό για το οποίο ήταν προορισμένος από τότε που γεννήθηκε... Να γίνει ο άξιος βασιλιάς της Ατλαντίδας που θα σώσει τον λαό και θα γίνει ήρωας!

Η μοίρα δύο κόσμων λοιπόν στα χέρια ενός ήρωα. Στο Aquaman, η αποστολή του Άρθουρ Κέρι να ενώσει δύο κόσμους ξεκινά με την μία πρόκληση που θα δοκιμάσει τη δύναμη και το θάρρος του: πρέπει να βρει την Χαμένη Τρίαινα του Άτλαντα. Μόνο ο αληθινός Βασιλιάς της Ατλαντίδας μπορεί να την κρατήσει, αλλά ακόμα και για να τη βρει πρέπει να συνεργαστεί με την Πριγκίπισσα Μίρα σε μία επικίνδυνη περιπέτεια στη στεριά και στη θάλασσα.

Το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει ο Άρθουρ είναι η αδιαφορία του να λύσει τα προβλήματα των άλλων είτε των κατοίκων της Ατλαντίδας είτε της ανθρωπότητας. Μέχρι τώρα, είναι ικανοποιημένος λειτουργώντας ως ένας πανίσχυρος μοναχόλυκος, επιλέγοντας τις μάχες που δίνει και αποφεύγοντας τη συμμετοχή σε οποιονδήποτε παγκόσμιο εμφύλιο πόλεμο.

Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης/σεναριογράφος Τζέιμς Γουάν ενθουσιάστηκε με την προοπτική να αναλάβει την 1η μεγάλου μήκους ταινία αυτού του σύνθετου χαρακτήρα κι όπως λέει, «ο Aquaman είναι πολύ ισχυρός και μπορεί να χειριστεί μάχες επικών διαστάσεων. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι η ιστορία που διηγούμαι και ότι το κοινό εμπλέκεται και παρασύρεται στην περιπέτεια του ήρωα».

Ο Aquaman εμφανίστηκε το 1941 σε κόμικ ενώ η ιστορία της ταινίας είναι εμπνευσμένη από ένα τεύχος του 2011.

Να προσθέσουμε πως δημιουργήθηκαν 2.500 κομμάτια ρουχισμού για τα κοστούμια των Ατλάντειων. Η εμφάνιση τους είναι επηρεασμένη από τα κοράλλια, τα ψάρια και τα φύκια που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο αυτού του μυθικού βασιλείου.

Τα τατουάζ του Άρθουρ είναι εμπνευσμένα από αυτά που είχε ήδη ο ηθοποιός Τζέισον Μομόα. Χρειάστηκε να τα ζωγραφίσουν πάνω του περισσότερες από 100 φορές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η Άμπερ Χερντ τα βρήκε σκούρα με το κοστούμι της που αποτελούντα από κορσέδες και διάφορους μηχανισμούς. «Γύριζα σπίτι στο τέλος της μέρας και είχα μυστήριες μελανιές παντού πάνω μου» αποκάλυψε η ηθοποιός.

Η Άμπερ Χερντ προπονήθηκε λίγο λιγότερο από πέντε μήνες για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των σκηνών μάχης ενώ ο Τζέισον Μομόα που κατέφθασε στο γύρισμα σε άριστη κατάσταση, έκανε αναρρίχηση στον τοίχο που του είχαν εγκαταστήσει για να διατηρήσει τη φόρμα του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Για να γίνει πιστευτό ότι ο Πάτρικ Γουίλσον θα μπορούσε να νικήσει τον Μομόα, χρειάστηκε εντατικό πρόγραμμα προπονήσεων. Πήρε επτά κιλά και άλλαξε τελείως τον σωματότυπο του.

Το φιλμ θα προβάλλεται και σε 3d.

To περιοδικό Αθηνόραμα στην κριτική του αναφέρει ότι «η καταιγιστική αφήγηση έχει, έτσι κι αλλιώς, εστιάσει στην –ενταγμένη μέσα στην εντυπωσιακή υποθαλάσσια εικονογραφία– ασταμάτητη δράση, με την ταινία να εξαντλεί κάθε δυναμική και όλες τις ιδέες της στα θεαματικότατα ψηφιακά εφέ.

Ο Γουάν δεν φοβάται να αντιμετωπίσει τον ήρωά του με τους όρους ενός βασιλιά του παραμυθιού, παραμερίζοντας κάθε ίχνος ρεαλισμού και προτάσσοντας το απενοχοποιημένο, χαβαλετζίδικο και χορταστικό μέχρι σκασμού action fun».

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ