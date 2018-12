To Bρετανικό Sight & Sound ψήφισε τις καλύτερες ταινίες του 2018

Το ασπρόμαυρο φιλμ «Roma» του Μεξικανού Αλφόνσο Κουαρόν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς από το έγκυρο Βρετανικό κινηματογραφικό περιοδικό Sight & Sound.

Η ετήσια λίστα του Sight & Sound με τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς είναι από εκείνες που αναμένονται με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο επειδή το Βρετανικό περιοδικό είναι από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά έντυπα διεθνώς, αλλά κι επειδή στην ψηφοφορία του συμμετέχουν δεκάδες κριτικοί κι επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου από όλο τον κόσμο, όπως αναφέρει η ανάρτηση του flix.gr.

Στη φετινή ψηφοφορία συμμετείχαν πάνω από 160 κριτικοί, προγραμματιστές φεστιβάλ και ακαδημαϊκοί, οι οποίοι αναμενόμενα έφεραν στην κορυφή της λίστας το «Roma» του Αλφόνσο Κουαρόν.

H λίστα με τις επιλογές του Sight & Sound περιλαμβάνει επίσης το «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου στη 7η θέση.

1. Roma του Αλφόνσο Κουαρόν

2. Phantom Thread του Πολ Τόμας Αντερσον

3. Burning του Λι Τσανγκ-ντονγκ

4. Cold War του Πάβελ Παβλικόφσκι

5. First Reformed του Πολ Σρέιντερ

6. Leave No Trace της Ντέμπρα Γκράνικ

7. The Favourite του Γιώργου Λάνθιμου

You Were Never Really Here της Λιν Ράμσεϊ (ισοψηφία)

9. Happy as Lazzaro της Αλίτσε Ρορβάκερ

Zama της Λουκρέσια Μαρτέλ (ισοψηφία)

11. The Image Book του Ζαν-Λικ Γκοντάρ

12. If Beale Street Could Talk του Μπάρι Τζένκινς

13. BlacKkKlansman του Σπάικ Λι

14. The Other Side of the Wind του Ορσον Γουέλς

Shirkers της Σάντι Ταν (ισοψηφία)

Shoplifters του Χιροκάζου Κόρε-Εντα (ισοψηφία)

17. Sorry to Bother You του Μπουτς Ρίλεϊ

18. Faces Places της Ανιές Βαρντά

The Rider της Κλόε Ζάο (ισοψηφία)

Western της Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ (ισοψηφία)

21. La Flor του Μαριάνο Γινάς

Hereditary του Αρι Αστερ (ισοψηφία)

High Life της Κλερ Ντενί (ισοψηφία)

Isle of Dogs του Γουές Αντερσον (ισοψηφία)

Madeline’s Madeline της Τζοζεφίν Ντέκερ (ισοψηφία)

120 BPM του Ρομπέν Καμπιγιό (ισοψηφία)

Transit του Κρίστιαν Πέτσολντ (ισοψηφία).