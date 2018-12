Η Μπιγιονσέ τραγούδησε στον πιο πλούσιο γάμο της Ινδίας βγαλμένο από το Bollywood! ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Η Μπιγιονσέ τραγούδησε στον γάμο της κόρης του πλουσιότερου άνδρα της Ινδίας, του Μουκές Αμπάνι. Η Ίσα Αμπάνι, 27 ετών παντρεύτηκε με τον Ανάντ Πιράμαλ, ηλικίας 33 ετών, στην οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, το Μουμπάι (Βομβάη), με τις γιορτές να έχουν ξεκινήσει από την πόλη Ουνταϊπούρ το περασμένο σαββατοκύριακο και να κορυφώνονται την Τρίτη.

Στον γάμο, που έγραψε ιστορία στην Ινδία με τη χλιδή και τις τριήμερες εκδηλώσεις του, παραβρέθηκαν αστέρες του Μπόλιγουντ, μεταξύ των οποίων η Πριγιάνκα Τσόπρα, που παντρεύτηκε την περασμένη εβδομάδα.

Στη λίστα των καλεσμένων για την πριβέ τελετή ήταν και το όνομα του πρώην πρόεδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και της συζύγου του Χίλαρι Κλίντον.

Η αμοιβή της Μπιγιονσέ δεν έχει γίνει γνωστή, είναι όμως σίγουρο ότι η ποπ ντίβα εμφανίζεται live μόνο για πολλά εκατομμύρια δολάρια.

Δείτε αποσπάσματα από τον γάμο στα social media:

