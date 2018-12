ΔΕΙΤΕ ποιές ταινίες ψήφισαν ως καλύτερες οι New York Times, The New Yorker & Rolling Stone

Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις από ενώσεις κριτικών και ξεχωριστά από σημαντικά έντυπα για τους καλύτερους της χρονιάς που τελειώνει στο σινεμά. Την Τετάρτη 12/12 επίκειται και η ανακοίνωση των υποψηφίων από το Screen Actors Guild, το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών που έχει ιδιαίτερη σημασία μιας και η πλειοψηφία των μελών της Ακαδημίας των Όσκαρ είναι ηθοποιοί.

To έγκυρο περιοδικό και πάντοτε με «ψαγμένα» άρθρα The New Yorker ψήφισε τις καλύτερες ταινίες του 2018. Πιο συγκεκριμένα όπως έγραψε το flix.gr, ο Ρίτσαρντ Μπρόντι επέλεξε τις αγαπημένες του ταινίες για το 2018 σε μια εκλεκτική επιλογή που λειτουργεί και ως οδηγός για τίτλους που δεν θα δεις εύκολα σε ανάλογες λίστες της χρονιάς.

Ανακατεύοντας μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, Ευρώπη, Αμερική και Netflix, ο Ρίτσαρντ Μπρόντι διάλεξε συνολικά 40 ταινίες από το 2018 φτιάχνοντας μια λίστα με ότι καλύτερο και συναρπαστικότερο βγήκε στο σινεμά την χρονιά που σε λίγο φεύγει.

Τα φιλμ είναι τα εξής:

Madeline’s Madeline της Τζόζεφιν Ντέκερ

Let the Sunshine In της Κλερ Ντενί

Zama της Λουκρέσια Μαρτέλ (το είχε προβάλλει ο Γυμνός Οφθαλμός στη 2η αίθουσα του Πάνθεον)

Did You Wonder Who Fired the Gun? του Τράβις Γουίλκερσον

Sorry to Bother You του Μπουτς Ράιλι

BlacKkKlansman του Σπάικ Λι

Werewolf της Ασλεϊ ΜακΚένζι

Mrs. Hyde του Σερζ Μποζόν

The Old Man & the Gun του Ντέιβιντ Λόουερι με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Shirkers της Σάντι Ταν

Jeannette: The Childhood of Joan of Arc του Μπρούνο Ντιμόν

Claire’s Camera του Χονγκ Σανγκ-σου

Infinite Football του Κορνέλιου Πορουμπόιου

Monrovia, Indiana του Φρέντερικ Γουάιζμαν

Support the Girls του Αντριου Μπουζάλσκι

Sollers Point του Ματ Πόρτρεφιλντ

Isle of Dogs του Γουές Αντερσον

Golden Exits του Αλεξ Ρος Πέρι

Can You Ever Forgive Me? της Μάριελ Χέλερ

The Ballad of Buster Scruggs των Τζόελ και Ιθαν Κοέν

I Am Not a Witch του Ρουνγκάνο Νιόνι

A Bread Factory του Πάτρικ Γουάνγκ

The 15:17 to Paris του Κλιντ Ιστγουντ

The Rest I Make Up της Μισέλ Μεμράν

If Beale Street Could Talk του Μπάρι Τζένκινς

Bisbee ’17 του Ρόμπερτ Γκριν

First Reformed – Ακρότητες του Πολ Σρέιντερ

Gavagai του Ρομπ Τρεγκένζα

Black Panther του Ράιαν Κούγκλερ

Hale County This Morning, This Evening του ΡαΜελ Ρος

Minding the Gap του Μπινγκ Λιου

Notes on an Appearance” (Ricky D’Ambrose)

The Other Side of Everything της Μίλα Τούραλιτς

The Spy Who Dumped Me της Σουζάνα Φόγκελ

Scarred Hearts του Ράντου Ζούντε

Pow Wow του Ρόμπινσον Ντέβορ

A Season in France του Μαχάματ-Σαλέχ Χαρούν

Garry Winogrand: All Things Are Photographable της Σάσα Γουότερ Φρέγιερ

The Hate U Give του Τζορτζ Τίλμαν Τζ.

The Waldheim Waltz της Ρουθ Μπέκερμαν.

*Ακόμα μία ωραία εικοσάδα με τις καλύτερες ταινίες του 2018 ανακοίνωσε με το γνωστό γούστο και κύρος του, ο κριτικός Πίτερ Τράβερς του περιοδικού Rolling Stone.

Καμία έκπληξη στο νούμερο 1, αφού η ταινία του Αλφόνσο Κουαρόν «Roma» είναι με διαφορά η αγαπημένη της χρονιάς για το Rolling Stone, ενώ στο νούμερο 2 ο Τράβερς τοποθέτησε το «Ένα Αστέρι γεννιέται» καθώς υπήρξε από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ταινίας του Μπράντλεϊ Κούπερ. Στο ν. 4 φιγουράρει ο Γιώργος Λάνθιμος με το «The Favourite».

Ακολουθεί η λίστα με αντίστροφη μέτρηση προς το νούμερο 1.

Won't You Be my Neighbor του Μόργκαν Νέβιλ

Bohemian Rhapsody του Μπράιαν Σίνγκερ

The Ballad of Buster Scruggs των Τζόελ και Ιθαν Κοέν

Cold War του Πάβελ Παβλικόφσκι

Hereditary του Αρι Αστερ

The Rider της Κλόε Ζάο

Spider-Man: Into the Spider-Verse των Μπομπ Περσισέτι, Πίτερ Ράμσεϊ και Ρόντνεϊ Ρόθμαν

Widows του Στιβ ΜακΚουίν

Burning του Λι Τσανγκ-ντογκ

Vice του Ανταμ ΜακΚέι

Green Book του Πίτερ Φαρέλι

Eighth Grade του Μπο Μπέρνχαμ

First Reformed του Πολ Σρέιντερ

First Man του Ντάμιεν Σαζέλ

If Beale Street Could Talk του Μπάρι Τζένκινς

BlacKkKlansman του Σπάικ Λι

The Favourite του Γιώργου Λάνθιμου

Black Panther του Ράιαν Κούγκλερ

A Star is Born του Μπράντλεϊ Κούπερ

Roma του Αλφόνσο Κουαρόν.

Τέλος από τις πιο έγκυρες λίστες της χρονιάς είναι κι αυτή των δύο κριτικών των New York Times, Μανόλα Νάργκις & Α. Ο. Σκοτ που δίνουν το στίγμα της σύγχρονης αμερικανικής κριτικής σε σχέση με τις τάσεις, το ρεύμα και τις ανακατατάξεις στη βιομηχανία κάθε χρονιάς.

Φέτος οι λίστες τους είναι γεμάτες από ξενόγλωσσες ταινίες, αλλά και ταινίες του Netflix ή ταινίες που δεν πρωταγωνιστούν στα βραβεία που κορυφώνονται με τα Όσκαρ του 2019, όπως αναφέρει η σχετική ανάρτηση του flix.gr.

Aκολουθούν αναλυτικά οι δεκάδες τους.

Μανόλα Νάργκις

Roma του Αλφόνσο Κουαρόν Burning του Λι Τσανγκ-ντονγκ Κλέφτες Κατασημάτων του Χιροκάοζου Κόρε-Εντα Zama της Λουκρέσια Μαρτέλ Happy as Lazzaro της Αλίτσε Ρορβάκερ BlacKkKlansman του Σπάικ Λι First Reformed του Πολ Σρέιντερ The Death of Stalin του Αρμάντο Ιανούτσι Monrovia, Indiana του Φρέντερικ Γουάισμαν Colophon (for the Arboretum Cycle) του Ναθάνιελ Ντόρσκι.

Α.Ο. Σκοτ