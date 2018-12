Πάτρα: Συναυλία με θέμα "Χριστούγεννα: τα όπλα σωπάστε… ν’ ακουστούν οι ευχές"

O Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων διοργανώνει και φέτος Χριστουγεννιάτικη συναυλία με τα αδέλφια μουσικούς, Ανδρέα και Λουκά Αδαμόπουλο, με τίτλο «Χριστούγεννα: τα όπλα σωπάστε… ν’ ακουστούν οι ευχές - Make Christmas not war».

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 στις 8.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων» και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Το μήνυμα της συναυλίας θα να είναι αφ’ ενός αντιπολεμικό και θα ακουστούν τραγούδια όπως τα Bella ciao (ιταλικό αντιστασιακό τραγούδι του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, βασισμένο στη μελωδία παλιού παραδοσιακού τραγουδιού και στίχους αγνώστου, Canzone arrabbiata (Nino Rota-Lina Wertmüller), Happy Xmas -War is over (John Lennon - Yoko Ono), Έχω δυο μάτια (Λουκάς Αδαμόπουλος), Schindler's list (J. Williams και πρωτότυπους αγγλικούς στίχους Λουκά Αδαμόπουλου και αφ’ ετέρου εορταστικό με τραγούδια και κάλαντα από το Χριστουγεννιάτικο ρεπερτόριο: We wish you a merry Christmas ( παλιό παραδοσιακό Αγγλίας) Feliz Navidad (Puerto Rican - José Feliciano), White christmas (Irving Berlin), Άγια Νύχτα (Franz Gruber-Joseph Mohr), Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά (δημοτικό ευχητικό και εγκωμιαστικό τραγούδι).

Επίσης θα παρουσιαστούν καινούργια τραγούδια, το Χαίρε Μαρία κεχαριτωμένη (Λουκάς Αδαμόπουλος), τα Make every day a Christmas day, Let’s pass it on, πάνω σε μελωδίες Ludwig Van Beethoven, & Johannes Brahms, αντίστοιχα, με πρωτότυπους Αγγλικούς στίχους Λουκά Αδαμόπουλου, κ.α.

Η συναυλία είναι δομημένη για:

Φωνές solo: Αλίκη Ζαφείρη, Αντριάνα Λυκουρέση

Φωνητικό σύνολο Σύγχρονου Ωδείου Πατρών

Guest: ο μικρός Γιάννης Φωτακόπουλος

Βιολί: Γιώργος Ντούρης

Πιάνο: Ανδρέας Αδαμόπουλος

Ενορχηστρώσεις Λουκά Αδαμόπουλου

Ψηφιακές κινούμενες εικόνες: Διονύση Μπούζου

Η διάθεση των θέσεων θα γίνεται από την Παρασκευή 14.12.2018 στο ταμείο του θεάτρου Απόλλων, με ώρες λειτουργίας 10:00-13:00 και 18:00-21:00. Δεν θα γίνονται κρατήσεις για την αποφυγή προβλημάτων.