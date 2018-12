Οι κριτικοί του Λος Άντζελες ψήφισαν "Roma", Ίθαν Χοκ και την Ολίβια Κόλμαν του "The Favourite" του Γ. Λάνθιμου

Η Ένωση των κινηματογραφικών κριτικών του Los Angeles (LA Film Critics Association) που έχει συσταθεί το 1975, ανακοίνωσε την Κυριακή 9/12/2018 τα βραβεία της για τους καλύτερους του 2018 και είναι γεγονός όπως γράφτηκε και σχολιάστηκε ότι τα βραβεία της έχουν πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα στο δρόμο για τα Όσκαρ.

Πέρυσι είχαν επιλέξει ως καλύτερη ταινία της χρονιάς το «Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου» που τελικώς προτάθηκε για 4 Όσκαρ και κέρδισε αυτό του διασκευασμένου σεναρίου. Φέτος η ταινία που ψηφίστηκε ως η καλύτερη από τους κριτικούς του Λος Άντζελες ήταν το ασπρόμαυρο «Roma» του Αλφόνσο Κουαρόν που θα βγει σε επιλεγμένες αίθουσες στη χώρα μας από την προσεχή Πέμπτη 13/12. Το βραβείο της σκηνοθεσίας πήγε μάλλον λίγο ανέλπιστα στην Debra Granik για το «Leave No Trace».

Σύμφωνα με την ανάρτηση του deadline.com, η L.A. Film Critics Association επέλεξε τον πράγματι εξαιρετικό Ethan Hawke ως καλύτερο ηθοποιό στον α’ ανδρικό για το «First Reformed – Ακρότητες» που στην Πάτρα είδαμε από την Κινηματογραφική Λέσχη και για την καλύτερη α’ γυναικεία ερμηνεία επέλεξε το ακλόνητο πλέον φαβορί, την Εγγλέζα Olivia Colman για το «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου.

Η Regina King του «If Beale Street Could Talk» που θα δούμε στην Ελλάδα στις 21/2 από την Feelgood, ήταν η ηθοποιός που οι κριτικοί του Λος Άντελες πρόταξαν ως την καλύτερη στον β΄ γυναικείο ρόλο ενώ ο Steven Yeun κέρδισε το βραβείο του β’ ανδρικού ρόλου για το Νοτιοκορεάτικο δραματικό φιλμ που είχε εντυπωσιάσει στις Κάννες «Burning». Μάλιστα το «Burning» ήταν η 2η επιλογή των κριτικών του Λος Άντζελες στην καλύτερη ταινία πίσω από το «Roma».

Η 2η επιλογή για την σκηνοθεσία ήταν ο Αλφόνσο Κουαρόν, ο Ben Foster για το «Leave No Trace» στον α’ ανδρικό, η Toni Collette για το «Hereditary» στον α’ γυναικείο ενώ στους β’ ρόλους οι επιλαχόντες ήσαν η όντως θαυμάσια Elizabeth Debicki για το «Widows» και ο Hugh Grant για το «Paddington 2».

Ως καλύτερο ντοκιμαντέρ ψηφίστηκε το «Minding the Gap» (πήρε και το βραβείο μοντάζ), στο σενάριο επελέγησαν οι Nicole Holofcener & Jeff Whitty για το «Can You Ever Forgive Me?» με επιλαχόντες τους Deborah Davis, Tony McNamara, για το «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου ενώ στην κατηγορία του καλύτερου Animation φιλμ οι κριτικοί του Λος Άντζελες προτίμησαν το «Spider-Man: Into the Spider-Verse», ένα κεφάτο φιλμ κινουμένων σχεδίων που θα δούμε στην Ελλάδα από 13 Δεκεμβρίου και στην Πάτρα, με επιλαχόντες τους «Incredibles 2».

Η απονομή θα γίνει στις 12 Ιανουαρίου 2019 στο InterContinental Hotel όπου επίσης θα απονεμηθεί και βραβείο για το σύνολο της καριέρας του στον Ιάπωνα κινηματογραφικό δημιουργό Hayao Miyazaki.

Η ταινία του Γ. Λάνθιμου πήρε και το βραβείο καλύτερης διεύθυνσης παραγωγής ενώ το «Roma» πήρε και το βραβείο καλύτερης φωτογραφίας που επιμελήθηκε επίσης ο Κουαρόν. Να προσθέσουμε πως ήταν η 4η φορά που οι κριτικοί του LA διάλεξαν μία ξενόγλωσση ταινία για καλύτερη ταινία. Το είχαν ξανακάνει για παράδειγμα με το "Τίγρης και δράκος" του Ανγκ Λι.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ