Στο «Σούπα Μόντο» το βραβείο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά

Στο «Σούπα Μόντο / Supa Modo» (Κένυα-Γερμανία) του Κενυάτη κινηματογραφιστή Likarion Wainaina, απονεμήθηκε το Βραβείο για την Καλύτερη Ταινία Μεγάλου Μήκους, στο πλαίσιο του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους. Με ένα καταπληκτικό καστ ηθοποιών, το φιλμ, αν και πραγματεύεται το δύσκολο θέμα της ασθένειας ενός μικρού κοριτσιού που βρίσκεται στο τελικό στάδιο, είναι γεμάτο ελπίδα και χιούμορ.

Η ταινία πήρε εξάλλου και το βραβείο Σεναρίου: Η 9χρονη Τζο λατρεύει τις ταινίες δράσης και ονειρεύεται να γίνει υπερηρωίδα, ξεχνώντας στη φαντασία της την ασθένειά της. Η μεγαλύτερη επιθυμία της είναι να γυρίσει μια ταινία και να πρωταγωνιστήσει σε αυτή. Ένα χαρισματικό σενάριο, με υπερήρωες μέσα σε ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό.

Τα υπόλοιπα βραβεία των διαγωνιστικών τμημάτων έχουν ως εξής:

Το βραβείο για την Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας απονεμήθηκε στην «Αντικαταστάτρια / Shadow boxer», του Δανού σκηνοθέτη Andreas Bøggild Monies. Μια επαγγελματίας μπόξερ τραυματίζεται στο ρινγκ και ξεκινάει μια δύσκολη προσπάθεια αποκατάστασης, με την κόρη της να κάνει σκοπό της ζωής της να πιστέψει σε εκείνη, ακόμα κι αν η ίδια η μητέρα της δεν μπορεί να πιστέψει στον εαυτό της. Μια συγκινητική ιστορία που χρησιμοποιεί τη φόρμα ταινίας μικρού μήκους όσο το δυνατόν καλύτερα.

Το βραβείο για την Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένου Σχεδίου απονεμήθηκε στο επτάλεπτο φιλμ «Ο παππούς μου κρύβεται / My grandpa is hiding» της Anne Huynh από τη Γαλλία. Ένας παππούς εξηγεί στον εγγονό του ότι θα πρέπει να αναλάβει τη φροντίδα του ανθοκήπου του, όταν αυτός πεθάνει. Οι εξαιρετικές εικόνες της ταινίας αφηγούνται μια ποιητική ιστορία.

Το βραβείο Σκηνοθεσίας σε Ταινία Μεγάλου Μήκους απονεμήθηκε στους Jeppe Vig Find και Marie Rønn για τη «Γυάλινη χώρα / Land of glass» (Δανία). Ένας οδηγός φορτηγού μεγάλων αποστάσεων γίνεται φίλος με ένα κορίτσι και μια ηλικιωμένη κυρία που βρίσκει να κρύβονται στον στάβλο του σπιτιού του, αλλά δεν αργεί να καταλάβει ότι δεν είναι άνθρωποι αλλά ξωτικά. Η ευρηματική σκηνοθεσία φέρνει τη μαγεία στον πραγματικό κόσμο.

Το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας Αγοριού απονεμήθηκε στον Nick Holaschke για τον ρόλο του Σάμι στην ταινία γερμανο-φινλανδικής παραγωγής «Ο Μάτι, ο Σάμι και τα τρία μεγαλύτερα λάθη του σύμπαντος / Matti and Sami and the three biggest mistakes in the universe» του Stefan Westerwelle. Ο Μάτι είναι 11 χρονών και το όνειρό του είναι να κάνει οικογενειακές διακοπές στην πατρίδα του πατέρα του, τη Φινλανδία. Το καταφέρνει λέγοντας ένα ψέμα τεραστίων διαστάσεων. Το βραβείο πηγαίνει σε ένα καινούργιο νεαρό ταλέντο που υποδύεται τον ρόλο του μικρού αδελφού με αυθεντικό τρόπο και πείσμα.

Το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας Κοριτσιού απονεμήθηκε στην Tsering Chokeyi για τον ρόλο της Πέμα στην ταινία «Τα κριθαροχώραφα στην άλλη πλευρά του βουνού / Barley fields on the other side of the mountain» του Κινέζου Tian Tsering (Βρετανία). Η 16χρονη Πέμα ζει στα απομακρυσμένα βουνά του Θιβέτ. Για πολλές γενιές, η οικογένειά της ασχολείται ειρηνικά με την καλλιέργεια του κριθαριού. Όταν όμως ο πατέρας της συλλαμβάνεται από τις αρχές, η ίδια καταρρέει. Μια εντυπωσιακή ερμηνεία ενός κοριτσιού που παίρνει μια απόφαση, η οποία θα της αλλάξει τη ζωή.

Ειδική Μνεία δόθηκε στην ταινία Φορτούνα / Fortuna του Germinal Roaux (Ελβετία-Βέλγιο) για την έξοχη κινηματογράφηση των εξωτερικών, αλλά κυρίως των εσωτερικών χώρων σε ασπρόμαυρο φιλμ, σε format 4:3.

Τμήμα Ντοκιμαντέρ

Όσον αφορά το Τμήμα Ντοκιμαντέρ, μια δομή του Φεστιβάλ που αναπτύσσεται εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια και πραγματοποιείται στην Αμαλιάδα (οι προβολές των ταινιών γίνονται στο Cine Cinema, έναν από τους καλύτερους κινηματογράφους της Ευρώπης), η Διεθνής Κριτική Επιτροπή Kids & Docs απένειμε τα εξής βραβεία:

Το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους στη «Λιάνα / Liyana», των Aaron Kopp και Amanda Kopp. Ένα κορίτσι από τη Σουαζιλάνδη ξεκινάει για μια επικίνδυνη αποστολή διάσωσης των μικρών δίδυμων αδελφών της. Σύμφωνα με το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής, η απόφαση για το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους βασίστηκε στον ρεαλιστικό και ταυτοχρόνως συμβολικό συνδυασμό της ζωντανής δράσης με το κινούμενο σχέδιο, μέσα από τη συλλογική δημιουργία και αφήγηση μιας ιστορίας που αφορά ευαίσθητα ζητήματα, τα οποία αντανακλούν αληθινά βιώματα στη Σουαζιλάνδη.

Το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μικρού & Μεσαίου Μήκους απονεμήθηκε στο εννιάλεπτο φιλμ κινουμένου σχεδίου «Έκπληξη / Surprise» του Paulo Patrício (Πορτογαλία). Το μινιμαλιστικό ύφος συνδυάζεται δημιουργικά με τη συναισθηματική ακεραιότητα σ' έναν συγκινητικό και αισθητικά δυνατό διάλογο μεταξύ μιας τετράχρονης και της μητέρας της, σχετικά με την ασθένεια της μικρής.

Το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους πήρε το φιλμ «Τρε Μέισον Ντασάν / Tre Maison Dasan» της Αμερικανίδας Denali Tiller. Πρόκειται για το πορτρέτο τριών αγοριών, που μεγαλώνουν έχοντας έναν γονιό στη φυλακή. Με έναν εξαιρετικό τρόπο, η σκηνοθέτιδα κατάφερε να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ πάνω σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μέσα από τη σκοπιά των παιδιών και καλύπτοντας το θέμα για πολλά χρόνια, παρουσιάζει με έναν αυθεντικό τρόπο τη σχέση των παιδιών με τους γονείς τους και τον αποχωρισμό τους.

Άλλα βραβεία:

Βραβεία Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής Νέων:

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας στην ταινία Βουρβουρού / Vourvourou της Ελληνίδας Καρίνας Λογοθέτη, για τα μοναδικά κινηματογραφικά χαρακτηριστικά της (τέλειος συνδυασμός σεναρίου, χαρακτήρων και κινηματογράφησης), καθώς και γιατί θίγει το δύσκολο για όλους θέμα της απώλειας μέσα από τη θετική ματιά ενός παιδιού.

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένου Σχεδίου στο φιλμ «Αργά το απόγευμα / Late afternoon» της Louise Bagnall από την Ιρλανδία. Την επιτροπή συγκίνησε η απεικόνιση μιας αληθινής και δύσκολης κατάστασης της ζωής, ενώ εντυπωσίασε η εξαιρετική τεχνική animation και η μοναδική κινηματογραφική ματιά (φανταστικό σενάριο και πανέμορφη μουσική).

Βραβεία Κριτικής Επιτροπής των Παιδιών:

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους στη «Γυάλινη χώρα / Land of glass» των Jeppe Vig Find και Marie Rønn (Δανία). Σύμφωνα με την επιτροπή, άρεσε πολύ το σενάριο, όπως και η ερμηνεία των ηθοποιών, καθώς και το ότι συνδέει την πραγματικότητα με το παραμύθι.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας στο φιλμ «Το σχέδιο / The line» του Alessandro Stevanon (Ιταλία). Η επιλογή έγινε γιατί μέσα από ένα πρωτότυπο σενάριο και την καταπληκτική ερμηνεία του πρωταγωνιστή, η ταινία έστειλε ένα σπουδαίο μήνυμα ενάντια στον ρατσισμό.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινουμένου Σχεδίου στο «Τσίου-τσίου / Tweet-tweet» της Zhanna Bekmambetova (Ρωσία) γιατί απεικονίζει τον κύκλο της ζωής μέσα από ένα σκοινί, με τις χαρές της, τις λύπες της… Και πάντα θα υπάρχει ένας φίλος που θα μας συνοδεύει σε αυτό!

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους στο «Τρε Μέισον Ντασάν / Tre Maison Dasan» της Denali Tiller (ΗΠΑ) για τη λιτή σκηνοθεσία, την ειλικρινή και άμεση προσέγγιση σ' έναν άγνωστο κόσμο κι όμως τόσο κοντινό.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μικρού & Μεσαίου Μήκους στο «'Ακου / Listen» της Astrid Bussink (Ολλανδία) γιατί, μεταξύ άλλων, αντιπροσωπεύει τους παιδικούς προβληματισμούς της εποχής και απευθύνεται σε μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ειδικά Βραβεία

Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρώπινες Αξίες» στην ταινία «Σούπα Μόντο / Supa Modo» του Likarion Wainaina (Κένυα-Γερμανία).

Βραβείο Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην ταινία «Φορτούνα / Fortuna» του Germinal Roaux (Ελβετία-Βέλγιο).

Βραβεία Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου (ECFA) στις ταινίες «Σούπα Μόντο / Supa Modo», «Η θεωρία του ηλιοβασιλέματος / The theory of sunset», «Η μικρή / The little one».

Βραβείο Διεθνούς Κέντρου Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους (CIFEJ) στο φιλμ «Ο Θησαυρός / Treasure», της María Novaro (Μεξικό).

Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) στην ταινία «Το περιστέρι / The pigeon» του Banu Sivaci (Τουρκία).

Βραβείο Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ) στην ταινία «Ο σκιέρ / The skier» του Fereydoun Najafi (Ιράν).

Τέλος, τα βραβεία του 1ου Olympia "Creative Ideas" Pitching lab απονεμήθηκαν:

•Στη Γιούλη Αναστασοπούλου για το σχέδιό της «Ψυχή στην Κούλουρη». Υποστηρίζεται με 3.000 ευρώ από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για την ενθάρρυνση των περαιτέρω βημάτων που θα οδηγήσουν στην πραγματοποίηση της ταινίας.

•Στον Νίκο Πουρσανίδη για το σχέδιό του «Η μαγεμένη καρυδιά». Υποστηρίζεται με 3.000 ευρώ από την ΕΡΤ για την ενθάρρυνση των περαιτέρω βημάτων που θα οδηγήσουν στην πραγματοποίηση της ταινίας.

Και στα δύο σχέδια το Νεανικό Πλάνο προσφέρει υποστήριξη στις ενέργειες προώθησης της παραγωγής (φάκελος, μεταφράσεις, διεθνής επικοινωνία) καθώς και τον υποτιτλισμό της ταινίας και η εταιρεία Authorwave προσφέρει δωρεάν post production (color correction, μίξη ήχου stereo, DCP mastering).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ