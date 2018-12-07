Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ χήρα ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΕΛΙΔΟΥ

ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΟΗΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΕΛΙΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕΛΙΔΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΔΕΛΗΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΛΟΥΛΑ χήρα ΘΕΜ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ χήρα ΝΙΚ. ΤΕΛΙΔΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ.

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝ. ΣΚΑΡΤΣΗ

ΕΤΩΝ 80

Κηδεύουμε το Σάββατο 8-12-2018 και ώρα 11 π.μ. στον ιερό ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Τα αδέλφια της: Διονύσιος και Ελευθερία Γκοτσοπούλου, Διαμάντω χήρα Νικ. Ψηλοπαναγιώτη, Χρυσούλα χήρα Γεωργ. Ψηλοπαναγιώτη, Δέσποινα χήρα Θεμ. Ψηλοπαναγιώτη.

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 75

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  12 ΜΕΣ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 83

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ χήρα ΑΠΟΣΤ. ΒΟΥΛΟΥΞΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΡΙΣΤΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ. 2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 07/12/2018 20:49

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/509960?skip_cache=yes

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