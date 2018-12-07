Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ χήρα ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΕΛΙΔΟΥ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΟΗΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΕΛΙΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕΛΙΔΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΔΕΛΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΛΟΥΛΑ χήρα ΘΕΜ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ χήρα ΝΙΚ. ΤΕΛΙΔΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ.
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝ. ΣΚΑΡΤΣΗ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε το Σάββατο 8-12-2018 και ώρα 11 π.μ. στον ιερό ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Τα αδέλφια της: Διονύσιος και Ελευθερία Γκοτσοπούλου, Διαμάντω χήρα Νικ. Ψηλοπαναγιώτη, Χρυσούλα χήρα Γεωργ. Ψηλοπαναγιώτη, Δέσποινα χήρα Θεμ. Ψηλοπαναγιώτη.
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 75
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ χήρα ΑΠΟΣΤ. ΒΟΥΛΟΥΞΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΑΡΙΣΤΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ. 2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]