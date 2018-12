Σαρώνει το «Τhe Favourite» του Λάνθιμου στις Χρυσές Σφαίρες με πέντε υποψηφιότητες!

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2019, που θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ. Η πολιτική κωμωδία «Vice», μια σατιρική ματιά στην καριέρα του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι, βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου των υποψηφιοτήτων των Χρυσών Σφαιρών, καθώς διεκδικεί τη διάκριση σε 6 κατηγορίες, μεταξύ αυτών για το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου (Κρίστιαν Μπέιλ) και σκηνοθεσίας ('Ανταμ Μακέι). Ακολουθεί το μιούζικαλ «Ένα αστέρι γεννιέται» (A Star is Born), η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Τhe Favourite» και η ταινία «Green Book», με 5 υποψηφιότητες έκαστη.

Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «The Favourite» συγκεντρώνει πέντε υποψηφιότητες σε 4 κατηγορίες: Καλύτερης Κωμωδίας/Μιούζικαλ, Σεναρίου, Α' γυναικείου ρόλου (Ολίβια Κόουλμαν) και Β' γυναικείου ρόλου με δύο υποψήφιες (Εμμα Στόουν και Ρέιτσελ Βάις).

Στην κατηγορία Καλύτερη Δραματική Ταινία συναγωνίζονται οι ταινίες «Black Panther», «Blackkklansman» , «Bohemian Rhapsody», «Beale Street», «A Star is Born».

Η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών θα πραγματοποιηθεί στο Μπέβερλι Χιλς στις 6 Ιανουαρίου με παρουσιαστές τους ηθοποιούς Σάντρα Ο και 'Αντι Σάμπεργκ.

Aκολουθεί ο κατάλογος με τις υποψηφιότητες στις κυριότερες κατηγορίες:

Καλύτερη Δραματική Ταινία

"A Star is Born"

"Bohemian Rhapsody"

"If Beale Street Could Talk"

"Black Panther"

"BlacKkKlansman"

Καλύτερη Κωμωδία/Μιούζικαλ

"Mary Poppins Returns"

"Crazy Rich Asians"

"The Favourite"

"Green Book"

"Vice"

Καλύτερος ηθοποιός, Δραματική Ταινία

Μπράντλεϊ Κούπερ, «Ένα αστέρι Γεννιέται»

Ράμι Μάλεκ- "Bohemian Rhapsody"

Ουίλεμ Νταφόε- "At Eternity's Gate"

Τζον Ντέιβιντ Ουάσιγκτον- "BlacKkKlansman"

Λούκας Χέντζις- "Boy Erased"

Καλύτερη ηθοποιός, Δραματική Ταινία

Λέιντι Γκάγκα, «Ένα Αστέρι Γεννιέται»

Γκλεν Κλόουζ - "The Wife"

Μελίσα Μακάρθι - "Can You Ever Forgive Me?"

Νικόλ Κίντμαν - "Destroyer"

Ρόζαμουντ Πάικ - "A Private War"

Καλύτερος ηθοποιός, Κωμωδία/Μιούζικαλ

Κρίστιαν Μπέιλ - "Vice"

Λιν-Μάνουελ Μιράντα - "Mary Poppins Returns"

Βίγκο Μόρτενσεν - "Green Book"

Ρόμπερτ Ρέντφορντ - "The Old Man and the Gun"

Τζον Κ. Ρέιλι - "Stan and Ollie"

Καλύτερη ηθοποιός, Κωμωδία/Μιούζικαλ

Έμιλι Μπλαντ - "Mary Poppins Returns"

Ολίβια Κόλμαν - "The Favourite"

Κόνστανς Γου - "Crazy Rich Asians"

Έλσι Φίσερ - "Eighth Grade"

Σαρλίζ Θερόν - "Tully: Τα παιδιά είναι ευτυχία;"

Καλύτερη σκηνοθεσία

Μπράντλεϊ Κούπερ - «Ένα αστέρι Γεννιέται»

Αλφόνσο Κουαρόν - "Roma"

Πίτερ Φαρέλι - "Green Book"

Σπάικ Λι - "BlaKkKlansman"

'Ανταμ Μακέι - "Vice"

Β' Ανδρικός Ρόλος

Μαχερσάλα 'Αλι - "Green Book"

Τίμοθι Τσάλαμετ - "Beautiful Boy"

'Ανταμ Ντράιβερ - "BlacKkKlansman"

Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ - "Can You Ever Forgive Me?"

Σαμ Ρόκγουελ - "Vice"

Β' Γυναικείος Ρόλος

Έιμι 'Ανταμς - "Vice"

Κλερ Φόι - "First Man"

Ρετζίνα Κινγκ - "If Beale Street Could Talk"

Έμα Στόουν - "The Favourite"

Ρέιτσελ Βάιζ - "The Favourite"

Καλύτερη ταινία Κινουμένων Σχεδίων

"Incredibles 2"

"Isle of Dogs"

"Ralph Breaks the Internet"

"Spider-Man: Into the Spider-Verse"

"Mirai"

Καλύτερη Ξένη Ταινία

"Capernaum" - Λίβανος

"Girl" - Βέλγιο

"Never Look Away" - Γερμανία

"Roma" - Μεξικό

"Shoplifters" - Ιαπωνία

Καλύτερο Τραγούδι

All the Stars - "Black Panther"

Girl in the Movies - "Dumplin"

Requiem for a Private War - "A Private War"

Shallow - "A Star if Born"

Revelation - "Boy Erased"