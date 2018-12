ΣΠΕΥΣΤΕ: ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΟ ΜΕ ΤΟΝ MONAΔΙΚΟ ΠΑΝΟ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ ΣΤΗΝ APOTHEOSIS STAGE

Πολυαναμενόμενο το live του Πάνου Μουζουράκη αυτό το σαββατόβραδο 8 Δεκεμβρίου στην Apotheosis Stage της Ηρώων Πολυτεχνείου. Ο γνωστός ερμηνευτής, τραγουδοποιός και ηθοποιός, του οποίου η δημοτικότητα και αναγνωρισιμότητα έχει ανέβει κατά πολύ χάρη στο talent show «The Voice of Greece» υπόσχεται ένα πρόγραμμα στο δικό του, πολύ προσωπικό καλλιτεχνικό ύφος, με τίτλο «That’s Life».

Οι διοργανωτές Apotheosis Stage και Harris the Events μας καλούν να ξενυχτήσουμε με τις επιτυχίες «Madame-Madame», «Φίλα με ακόμα», «Πεθαίνω για σένα», «Πετάω», «Το παλιό μου παλτό», «Πόσες φορές» κ.α.

To ρεπερτόριο της βραδιάς είναι αυτό που παρουσίασε ο Πάνος Μουζουράκης από τα τέλη Οκτωβρίου στο Ανοδος Live Stage της Αθήνας. Με αυτό, φιλοσοφεί τη ζωή.

Όπως αναφέρει: "Η ζωή είναι έτσι- Τhat's Life" πάει να πει, χαρές, γέλια, δάκρυα, πόνος, επιτυχίες, έρωτες, σεξ, χωρισμοί, μοναξιές, παρέες, πάρτυ, απογοητεύσεις, ποτά, ξενύχτια, εκδρομές, γιορτές, απώλειες, λεφτά, αφραγκιές, ταξίδια, ό,τι δηλαδή γίνεται τραγούδι. Η ζωή είναι έτσι σημαίνει ένα ατελείωτο πήγαινε έλα. Αλέ και ρετούρ»





Γεννημένος στη Ζυρίχη, ο Πάνος Μουζουράκης μεγάλωσε και έκανε τις πρώτες του εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, ενώ όταν εγκαταστάθηκε στην Αθήνα έκανε το ντεμπούτο του με μεγάλη επιτυχία στο «Σταυρό του Νότου». Ακολούθησαν εμφανίσεις με μπάντες, ρόλοι στο θέατρο, οι συμμετοχές του στα σήριαλ «Singles» και «4» και συνεργασία με τους Σαββόπουλο- Μαχαιρίτσα.

Θεωρείται εκπρόσωπος της εναλλακτικής ελληνικής μουσικής σκηνής με ιδιαίτερο χιούμορ και προσόντα performer. Η «τεατράλε» διάσταση των ερμηνειών του και η χαρακτηριστική βραχνάδα της φωνής του τον έκαναν πολύ αγαπητό στη νεολαία και όχι μόνο. Φέτος, ο Πάνος Μουζουράκης έπαιξε και στo σίκουελ της χολιγουντιανής μουσικής ταινίας «Mama Μia» πλάι στις σταρ Μέριλ Στριπ, Λίλι Τζέιμς, Αμάντα Σέιφριντ.

*Προπώληση εισιτηρίων 13 ευρώ σε Discover και Γωνιά του Βιβλίου. Ταμείο:15 ευρώ. Φοιτητικό/ανέργων: 10 ευρώ. Καναπέδες και πάσα κράτηση στο τηλ 6937 144 344