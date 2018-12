Πάτρα: Κινηματογραφικά σεμινάρια & προβολή του "Κομφορμίστα" του Μπερτολούτσι

Ενημέρωση για τα σεμινάρια κινηματογράφου “Κάντο όπως ο Μπέργκμαν” θα γίνει το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στις 12 το μεσημέρι στο νέο πολιτιστικό πολυχώρο Μηχανουργείο στην οδό Ευμήλου, στην Πάτρα, από τον Γιάννη Καραμπίτσο ενώ την ίδια μέρα προγραμματίζεται και η προβολή της ταινίας Ο Κομφορμίστας» (1970) του αξέχαστου σκηνοθέτη Μπερνάρντο Μπερτολούτσι που έφυγε πριν λίγες μέρες από τη ζωή.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Η ενημερωτική παρουσίαση διάρκειας ενός τετάρτου (λεπτομέρειες για τα Σεμινάρια, δομή και περιεχόμενο σεμιναρίων, κόστος, εγγραφή, τρόποι πληρωμής-δόσεις, ημέρες και ώρες διεξαγωγής και απάντηση στις ερωτήσεις των ενδιαφερομένων) θα πραγματοποιηθεί στις 12.00, στις 13.00 και στις 14.00. Η κινηματογραφική προβολή θ’ αρχίσει στις 15.00 το μεσημέρι.

Προτείνεται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν όλη την εκδήλωση παρουσίαση-ανοιχτό μάθημα-προβολή με συζήτηση διάρκειας περίπου 5μισι ωρών για να κατανοήσουν και να γνωρίσουν τον τρόπο δουλειάς του Σχολείου του Σινεμά.

Έναρξη 15 Δεκεμβρίου 2018 στις 11.30 το πρωί με κανονικό μάθημα, ανοιχτό για ενδιαφερόμενους και όχι μόνο.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους μεγάλους δημιουργούς και τα κινηματογραφικά ρεύματα και κινήματα που επηρεάζουν μέχρι σήμερα την κινηματογραφική τέχνη, δηλώστε συμμετοχή στο Σεμινάριο Ιστορίας-Θεωρίας του Κινηματογράφου

Αν πάλι θέλετε να μάθετε πως να δημιουργείτε μια ταινία μικρού μήκους και τις βασικές γνώσεις της Πρακτικής Κινηματογράφου τότε δηλώστε συμμετοχή στο Σεμινάριο Σκηνοθεσίας-Πρακτικής Κινηματογράφου «Κάντο όπως ο Μπέργκμαν» που περιλαμβάνει Βασικές αρχές Σκηνοθεσίας, σεναρίου, κινηματογραφικής υποκριτικής, διεύθυνσης φωτογραφίας, διεύθυνσης παραγωγής και μοντάζ.

Αν θέλετε να μάθετε και για τα δύο (θα έχει & την ανάλογη έκπτωση) δηλώστε συμμετοχή στο Σεμινάριο Θεωρίας και Πρακτικής Κινηματογράφου “Κάντο όπως ο Μπέργκμαν” στην Πάτρα.

Διάρκεια: 16 Μαθήματα για τον Κινηματογράφο 3 ώρες για την Ιστορία-Θεωρία του Κινηματογράφου και 3 ώρες για την Σκηνοθεσία-Πρακτική του Κινηματογράφου

Κάθε Σάββατο 11.30- 17.30 (Ιστορία- Θεωρία του Κινηματογράφου 3 ώρες, Σκηνοθεσία-Πρακτική Κινηματογράφου 3 ώρες).

Διδάσκει : Γιάννης Καραμπίτσος Σκηνοθέτης, Μοντέρ, Κριτικός Κινηματογράφου, Ηθοποιός, δημοσιογράφος-δντής διαδικτυακού περιοδικού Camera Stylo Online

Πολυχώρος Πολιτισμού Μηχανουργείο (στην οδό Ευμήλου 2, πίσω από το ναό του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα)

Ο ΚΟΜΦΟΡΜΙΣΤΑΣ - IL COMFORMISTA του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι

με τους Ζαν-Λουι Τρεντινιάν, Στεφανία Σαντρέλι.

Σύνοψη:

Ρώμη, δύο χρόνια πριν το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Μαρσέλο (Ζαν Λουί Τρεντινιάν) ζει μια απόλυτα συμβατική ζωή. Δουλεύει για το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι, είναι παντρεμένος με μία μικροαστή αλλά κοινωνικά αποδεκτή γυναίκα και πηγαίνει στην εκκλησία σε τακτά διαστήματα. Ο Μαρσέλο θα βρεθεί όμως αντιμέτωπος με τις … συνέπειες των πράξεών του όταν θα του ζητήσει το αφεντικό του να σκοτώσει έναν πρώην καθηγητή του.

Βασισμένη στο βιβλίο «Ο κομφορμιστής» (1951) του Αλμπέρτο Μοράβια.

Μία από τις πιο σημαντικές μεταπολεμικές ταινίες όλων των εποχών! - The Guardian

*Ο Μπερνάρντο Μπερτολούτσι γεννήθηκε στην Πάρμα το 1940. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς στην ιστορία του κινηματογράφου που πέθανε στις 26 Νοεμβρίου 2018, του οποίου οι ταινίες έχουν κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις και συχνά σόκαραν την κοινή γνώμη. Σπούδασε στη Ρώμη και αρχικά ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, οπότε και ασχολήθηκε με την ποίηση.

Στη συνέχεια έγινε βοηθός του Πιερ Πάολο Παζολίνι στην ταινία “Accatone” (1961) ενώ δούλεψαν μαζί ένα χρόνο μετά (ο Μπερτολούτσι ως σκηνοθέτης και ο Παζολίνι ως σεναριογράφος) στην ταινία “La Commare Secca”. Το 1972, η ταινία “The Last Tango in Paris” λογοκρίθηκε από την επιτροπή λογοκρισίας, οι κόπιες καταστράφηκαν ενώ του στερήθηκαν τα πολιτικά του δικαιώματα για πέντε χρόνια.

Ο ίδιος όμως είχε κρατήσει μια κόπια και η ταινία προβλήθηκε στις αίθουσες μερικά χρόνια αργότερα. Έχει κερδίσει Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερου διασκυασμένου σεναρίου για το επικό “The Last Emperor” το 1988. Η ταινία “O Κομφορμίστας” κέρδισε στο Φεστιβάλ Βερολίνου το 1970 το Interfilm Award Recommendation καθώς και το ειδικό βραβείο των δημοσιογράφων.

Επιλεκτική φιλμογραφία του: “Love and Anger” (1969), “The Last Tango in Paris” (1972), “1900” (1976), “Tragedy of a Ridiculous Man” (1981), “The Last Emperor” (1987), “The Sheltering Sky” (1990), “Little Buddha” (1993), “Stealing Beauty” (1996), “Besieged” (1998), “The Dreamers” (2003), Me and You (2012).