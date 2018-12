CHANEL METIERS D’ ART: ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ METROPOLITAN, ΠΟΙΕΣ ΝΤΙΒΕΣ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ

Οι σταρ Πενέλοπε Κρουζ, Μαργκο Ρόμπι, Τζουλιάν Μουρ, Μαριόν Κοτιγιάρ, Νταιάν Κρούγκερ, Λίλι Ρόουζ Ντεπ, Σοφία Κόπολα, οι αλλοτινές δόξες του μόντελινγκ Κρίστι Τέρλιγκτον, Ελενα Κρίστενσεν ντυμένες υπέρκομψα front row, αλλά και ο τραγουδιστής Φάρελ Γουίλιαμς σαν χρυσός σύγχρονος Φαραώ με την ηθοποιό Μπλέικ Λάβλι στην πασαρέλα, πρωτοστάτησαν στο σόου Metiers d’ Art του οίκου Chanel. Μια παρουσίαση (pre fall 2018-2019) που ήταν εμπνευσμένη από την αρχαία Αίγυπτο και έγινε με φόντο το «The Temple of Dendur», έναν ναό 2000 ετών, ο οποίος καταλαμβάνει ειδική πτέρυγα του Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης.

Γνωστή η αγάπη του Καρλ Λάγκερφελντ για τους πολιτισμούς και την ιστορία των λαών του κόσμου, οπότε η επίδειξη «ταξίδεψε» το κοινό ακόμα μια φορά. Τα αθάνατα Chanel τουίντ και όλοι οι τόνοι του χρυσού δέσποσαν όπως και οι στρογγυλοί γιακάδες και τα έντονα μανίκια που συνδέονται με τις παραδοσιακές αιγυπτιακές αμφιέσεις. H Κάια Γκέρμπερ, ως αγαπημένο catwalk μοντέλο του Λάγκερφελντ και πρέσβειρα του οίκου Chanel, ξεχώρισε με μακιγιάζ τύπου Κλεοπάτρα και τζιν σύνολο. Βέβαια η νέα σταρ Μαργκο Ρόμπι με τα σουρωτά μαύρα τούλια του οίκου και το εκπληκτικό πρόσωπο, ήταν κατά την άποψή μας η ωραιότερη όλων, έστω κι αν ήταν παρούσες και άλλες διάσημες κυρίες επιλέχθηκαν για πρέσβειρες της Chanel. Δείτε φωτογραφίες.