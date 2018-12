Επίσκεψη – αστραπή στη βάση Ακρωτηρίου της Κύπρου από τον δούκα και η δούκισσα του Κέμπριτζ – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Στη στρατιωτική βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου, βρέθηκαν για τρεις ώρες, το μεσημέρι της Τετάρτης, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον. Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ έφτασαν στις βρετανικές βάσεις του Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με το Παλάτι του Κένσινγκτον, στόχος είναι «να συναντήσουν το προσωπικό που υπηρετεί στις βάσεις, τις οικογένειες που διαμένουν εκεί, το ευρύτερο προσωπικό του σταθμού αλλά και μέλη της τοπικής κοινότητας».

Την Τρίτη το πριγκιπικό ζεύγος διοργάνωσε χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Παλάτι του Κένσιγκτον για παιδιά και συζύγους στρατιωτών από τις εγκαταστάσεις της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Κόνινγκσμπι και στο Μάραμ που βρίσκονται στην Κύπρο και θα περάσουν εκεί, μακριά από τις οικογένειές τους, τα Χριστούγεννα.

Είχαν ζητήσει από τα παιδιά να φέρουν δώρα και γράμματα για τους γονείς τους και αυτά τα δώρα και γράμματα παρέδωσαν το μεσημέρι της Τετάρτης, δια χειρός στους Βρετανούς στρατιώτες στο Ακρωτήρι.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

???? Saying hello to serving personnel and families on the base at @RAFAkrotiri pic.twitter.com/lUSB5BGVyS