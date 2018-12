Ξεκινάνε γυρίσματα στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Η οργάνωση και ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων Φεστιβάλ Κινηματογράφου και στη Δυτική Ελλάδα καθώς και η δημιουργία περιφερειακών Film Offices, μεταξύ των οποίων και αυτού που θα λειτουργήσει στην Περιφέρειά μας, ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στις διήμερες εργασίες της πρώτης επίσημης συνάντησης των μελών του ευρωπαϊκού προγράμματος «CIAK», στην Ιόνιο Ακαδημία της Κέρκυρας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και συνεχίζει:

"Να σημειωθεί ότι το «CIAK» είναι ευρωπαϊκό έργο που αφορά στις κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας τουρισμού της περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου – Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema (CIAK) και συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα - Ιταλία.

Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Κινηματογράφου Απουλίας (Apulia Film Commission Foundation), ενώ Έλληνες εταίροι είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσωπεί στη συνάντηση το μέλος της ομάδας έργου «CIAK» Κατερίνα Ζησιμοπούλου Αρχιτέκτονας -Μηχανικός.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην οργάνωση και τον σχεδιασμό ενός διεθνούς εργαστηρίου συγγραφής σεναρίου με τίτλο «Greece-Puglia Experience»/«Η εμπειρία Ελλάδας-Πούλια», όπως επίσης στην παρουσίαση της πρόσκλησης για την παραγωγή 10 ταινιών μικρού μήκους με θέμα «Μνήμες από την κοινή ιστορία Ελλάδας και Απουλίας».

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήδη προχωρά στη δημιουργία του τοπικού Film Office (Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών) με αρμόδια τα στελέχη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κατερίνα Ζησιμοπούλου και Ιωάννα Χαμακιώτη".