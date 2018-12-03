Κηδείες & μνημόσυνα που θα τελεστούν την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

Κηδεύουμε την Τρίτη 4-12-2018 & ώρα 10 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά του

Οι λοιποί συγγενείς.

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610. 324.838 & Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡ. ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗ

ΚΡΙΓΚΑΣ

(ΕΤΩΝ 80)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3, Πάτρα – ΤΗΛ. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

ΕΤΩΝ 86

Κηδεύουμε την Τρίτη 4-12-2018 & ώρα 12 το μεσημέρι από τον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών.

Τα παιδιά της: Δήμητρα και Λάζαρος Καραμπουγιούκογλου, Γεώργιος Κορφιάτης, Δημήτριος και Ελένη Κορφιάτη.

Τα εγγόνια της

Τα αδέλφια της: Κασσιανή χήρα Επαμ. Κανέλλου, Σπύρος και Μαργαρίτα Κουνάβη, Αικατερίνη και Γεώργιος Τζόλας.

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΩΤΗΡΙΟ ΠΑΝ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 91

Κηδεύουμε την Τρίτη 4-12-2018 & ώρα 3 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίας Τριάδος Ψαθοπύργου.

Τα παιδιά του: Παναγιώτης & Νεκταρία Σακελλαροπούλου, Γιώργος & Γεωργία Σακελλαροπούλου.

Τα εγγόνια του: Σωτήρης, Ιωάννης, Σωτήρης, Ανδρέας, Τριάδα, Κων/νος.

Η αδελφή του: Αικατερίνη χήρα Κων. Σακελλαρόπουλου.

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

Παράκληση όσοι δύνανται, να καταθέσουν χρήματα στο ναό για φιλανθρωπία.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

AΝΤΩΝΙΑ ΓΕΛΙΝΕΚ-ΤΟΜΑΡΑ

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΥΛΩΝΕΙΚΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : KΛΑΟΥΣ ΓΕΛΙΝΕΚ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΩΜΑΣ & ΑΝΧΗ ΓΕΛΙΝΕΚ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΟΜΑΡΑ (ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ), ΜΑΡΙΑ ΤΟΜΑΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΜΑΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΜΑΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΜΑΡΑ, ΑΡΙΣΤΕΑ & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ, ΑΝΘΟΥΛΑ & ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΜΑΡΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ & ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΟΜΑΡΑ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΞΕΝΙΑ, ΤΖΕΣΙΚΑ, ΓΙΟΥΛΙΑ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783.

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 83

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ZΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΤΣΑΟΥΡΔΑ, ΜΑΡΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΑΝΤΩΝ. ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΕΙΡΗΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΙΒΗΛΑΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ- ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & Ο ΜΝΗΣΤΗΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΟΜΑΡΑΣ.

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΑΒ. ΦΟΥΚΑ

ΕΤΩΝ 83

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΟΥΚΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΑΤΙΝΑ (χήρα) ΑΘ. ΚΟΥΣΤΕΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ & ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΦΟΥΚΑ, ΛΟΥΙΖΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΑΤΣΑ, ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΛΕΚΚΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΖΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΤΣΑΡΔΙΚΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΜΑΖΗ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΣΑ, ΜΑΡΙΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ.

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.

Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3, Πάτρα – ΤΗΛ. 2610 336 825

Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝ. ΔΟΥΒΡΗ

(ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΣΕ) - ΕΤΩΝ 58

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 3:30 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΜΑΡΙΑ & ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΔΟΥΒΡΗ.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΟΥΒΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡ. ΑΝΤΩΝ. ΔΟΥΒΡΗ, ΑΡΓΥΡΩ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΔΑΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΓΛΕΡΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ.

Η ΕΓΓΟΝΗ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκη

Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425.

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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Τρίτη 4-12-2018 και ώρα 9 πμ στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου Πατρών, 40/νθημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας

ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΧΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ 91

Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ 2610.326.842

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 03/12/2018 19:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/509380?skip_cache=yes

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