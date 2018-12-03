Κηδείες & μνημόσυνα που θα τελεστούν την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
Κηδεύουμε την Τρίτη 4-12-2018 & ώρα 10 π.μ. από τον ιερό ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά του
Οι λοιποί συγγενείς.
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610. 324.838 & Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡ. ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗ
ΚΡΙΓΚΑΣ
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 11:00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΑ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3, Πάτρα – ΤΗΛ. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΚΟΡΦΙΑΤΗ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε την Τρίτη 4-12-2018 & ώρα 12 το μεσημέρι από τον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών.
Τα παιδιά της: Δήμητρα και Λάζαρος Καραμπουγιούκογλου, Γεώργιος Κορφιάτης, Δημήτριος και Ελένη Κορφιάτη.
Τα εγγόνια της
Τα αδέλφια της: Κασσιανή χήρα Επαμ. Κανέλλου, Σπύρος και Μαργαρίτα Κουνάβη, Αικατερίνη και Γεώργιος Τζόλας.
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΩΤΗΡΙΟ ΠΑΝ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 91
Κηδεύουμε την Τρίτη 4-12-2018 & ώρα 3 μ.μ. από τον ιερό ναό Αγίας Τριάδος Ψαθοπύργου.
Τα παιδιά του: Παναγιώτης & Νεκταρία Σακελλαροπούλου, Γιώργος & Γεωργία Σακελλαροπούλου.
Τα εγγόνια του: Σωτήρης, Ιωάννης, Σωτήρης, Ανδρέας, Τριάδα, Κων/νος.
Η αδελφή του: Αικατερίνη χήρα Κων. Σακελλαρόπουλου.
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
Παράκληση όσοι δύνανται, να καταθέσουν χρήματα στο ναό για φιλανθρωπία.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
AΝΤΩΝΙΑ ΓΕΛΙΝΕΚ-ΤΟΜΑΡΑ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΥΛΩΝΕΙΚΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ : KΛΑΟΥΣ ΓΕΛΙΝΕΚ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΩΜΑΣ & ΑΝΧΗ ΓΕΛΙΝΕΚ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΤΟΜΑΡΑ (ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ), ΜΑΡΙΑ ΤΟΜΑΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΜΑΡΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΜΑΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΜΑΡΑ, ΑΡΙΣΤΕΑ & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ, ΑΝΘΟΥΛΑ & ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΜΑΡΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ & ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΟΜΑΡΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΞΕΝΙΑ, ΤΖΕΣΙΚΑ, ΓΙΟΥΛΙΑ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783.
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-12-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ZΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ χήρα ΑΝΔΡ. ΤΣΑΟΥΡΔΑ, ΜΑΡΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΑΝΤΩΝ. ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΕΙΡΗΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΙΒΗΛΑΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ- ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & Ο ΜΝΗΣΤΗΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΟΜΑΡΑΣ.
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΑΒ. ΦΟΥΚΑ
ΕΤΩΝ 83
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΟΥΚΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΑΤΙΝΑ (χήρα) ΑΘ. ΚΟΥΣΤΕΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ & ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΦΟΥΚΑ, ΛΟΥΙΖΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΑΤΣΑ, ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΛΕΚΚΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΖΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΤΣΑΡΔΙΚΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΜΑΖΗ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΣΑ, ΜΑΡΙΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ‘’Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ’’
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3, Πάτρα – ΤΗΛ. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤON ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝ. ΔΟΥΒΡΗ
(ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΣΕ) - ΕΤΩΝ 58
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 3:30 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΜΑΡΙΑ & ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΒΡΗΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΔΟΥΒΡΗ.
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΟΥΒΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡ. ΑΝΤΩΝ. ΔΟΥΒΡΗ, ΑΡΓΥΡΩ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΔΑΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΓΛΕΡΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ & ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ.
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκη
Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425.
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Τρίτη 4-12-2018 και ώρα 9 πμ στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου Πατρών, 40/νθημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας
ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΧΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ 91
Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας Πάτρα – Τηλ. 2610.324.855, 2610.324.838 και Αθηνών – Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ 2610.326.842