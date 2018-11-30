Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 30 Νοεμβρίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 30 Νοεμβρίου
 

Πάτρας

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡΟΗΣ 1 ΑΡΟΗ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 144 - ΛΟΝΤΟΥ 76

ΜΥΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 64

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 270 - ΒΟΤΣΗ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΑΤΟΥ 47 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΣΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 100

02:00 πμ - πρωί

ΣΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 100

Δύμης

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23983

Παραλίας

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2615.502.642

Βραχνεΐκων

14:00-17:00

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046

Ρίου

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΤΗΛ. 2610-911.416

Μεσσάτιδας

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 202 ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-526.096

Καλαβρύτων

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506

Νέου Ερινεού

14:00-17:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

 

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 30/11/2018 10:10

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/509050

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