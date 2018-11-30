Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 30 Νοεμβρίου

Πάτρας
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡΟΗΣ 1 ΑΡΟΗ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 144 - ΛΟΝΤΟΥ 76
ΜΥΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 64
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ
ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 270 - ΒΟΤΣΗ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΑΤΟΥ 47 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΣΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 100
02:00 πμ - πρωί
ΣΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 100
Δύμης
14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23983
Παραλίας
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2615.502.642
Βραχνεΐκων
14:00-17:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046
Ρίου
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΤΗΛ. 2610-911.416
Μεσσάτιδας
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 202 ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-526.096
Καλαβρύτων
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506
Νέου Ερινεού
14:00-17:00
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935