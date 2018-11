Η Ένωση Κριτικών της Νέας Υόρκης ψήφισε το ασπρόμαυρο «Roma» για καλύτερη ταινία του 2018

Ανακοίνωσε και η μεγάλου κύρους και αξιοπιστίας όσον αφορά στις επιλογές της, Ένωση Κριτικών της Νέας Υόρκης –NYFCC, τα βραβεία της για τους καλύτερους της χρονιάς του 2018 και έδωσε σαφέστατο προβάδισμα στο ασπρόμαυρο και αριστουργηματικό, όπως λέγεται φιλμ «Roma» του Μεξικανού σκηνοθέτη Αλφόνσο Κουαρόν.

Η συγκεκριμένη ιστορική Ένωση των Κριτικών της Νέας Υόρκης ανακήρυξε λοιπόν το «Roma» του Αλφόνσο Κουαρόν ως την καλύτερη ταινία της χρονιάς, ενώ το ιδιαίτερο και με αυτοβιογραφικά στοιχεία φιλμ που είναι παραγωγή του Netflix και έχει τιμηθεί και με τον Χρυσό Λέοντα καλύτερης ταινίας στο 75ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, κέρδισε συνολικά τρία βραβεία, αυτά της ταινίας, της σκηνοθεσίας και της φωτογραφίας.

Ακολούθησε στις επιλογές των κριτικών της Νέας Υόρκης, αρκετά κοντά, το «First Reformed - Ακρότητες» του Πολ Σρέιντερ που στην Πάτρα πρόβαλλε η Κινηματογραφική Λέσχη, με 2 βραβεία, για το σενάριο και για την ερμηνεία του Ίθαν Χοκ (καλύτερη ανδρική ερμηνεία), ενώ η Ρετζίνα Κινγκ για το δράμα «If Beal Street Could Talk» και ο Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ για το «Can You Ever Forgive Me?» κέρδισαν τα βραβεία τους β' ρόλους, κάνοντας τους φαβορί και για τα Οσκαρ, όπως ανέφερε το flix.gr.

Η 47χρονη μαύρη ηθοποιός Ρετζίνα Χολ επιλέχθηκε και για την καλύτερη α’ γυναικεία ερμηνεία για το «Support the Girls» σε σκηνοθεσία Andrew Bujalski, κάτι που θεωρήθηκε έκπληξη.

Αναλυτικά τα βραβεία

Καλύτερη Ταινία: «Roma»

Καλύτερος Σκηνοθέτης: Αλφόνσο Κουαρόν για το «Roma»

Καλύτερη Ηθοποιός: Ρετζίνα Χολ για το «Support the Girls»

Καλύτερος Ηθοποιός: Ιθαν Χοκ για το «First Reformed»

Καλύτερος Β' Γυναικείος Ρόλος: Ρετζίνα Κινγκ για το «If Beal Street Could Talk»

Καλύτερος Β' Ανδρικός Ρόλος: Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ για το «Can You Ever Forgive Me?»

Καλύτερο Σενάριο: Πολ Σρέιντερ για το «First Reformed»

Καλύτερη Φωτογραφία: Αλφόνσο Κουαρόν για το «Roma»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «Spider-Man: Into the Spider-Verse»

Καλύτερη Ξένη Ταινία: «Cold War - Ψυχρός Πόλεμος» του Πάβελ Παβλικόφκσι

Καλύτερη Ταινία Μη Μυθοπλασίας: «Minding the Gap»

Καλύτερη Πρώτη Ταινία: «Eighth Grade».