Στις 6 Δεκεμβρίου 2018 στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ «Ο Υποψήφιος -The Front Runner» με τον Χιου Τζάκμαν

Mε καλές κριτικές όπως του The Hollywood Reporter που έγραψε πως ο Hugh Jackman δίνει μια από τις καλύτερες ερμηνείες του, μας έρχεται στις 6 Δεκεμβρίου 2018 στις Ελληνικές αίθουσες η κοινωνικοπολιτική ταινία «Ο Υποψήφιος -The Front Runner» που αφορά μάλιστα μία πραγματική ιστορία και πρόσωπο της Αμερικανικής πολιτικής σκηνής της δεκαετίας του ’80.

Η ταινία που ήδη προβάλλεται στις ΗΠΑ κοντεύοντας σε εισπράξεις το 1,5 εκατομμύριοα δολάρια, παρακολουθεί την άνοδο και την πτώση του χαρισματικού Γερουσιαστή Gary Hart, που το 1987 είχε κερδίσει τις εντυπώσεις των νεαρών ψηφοφόρων και είχε θεωρηθεί ο αδιαμφισβήτητος υποψήφιος των Δημοκρατικών για το προεδρικό χρίσμα, όταν η καμπάνια του πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας της αποκάλυψης μιας εξωσυζυγικής του σχέσης. Ο κίτρινος Τύπος άρχισε να αλλοιώνει την πολιτική δημοσιογραφία για πρώτη φορά και ο Γερουσιαστής Hart υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την προεδρική κούρσα. Τα γεγονότα εκείνης της περιόδου άφησαν το σημάδι τους στην αμερικανική και διεθνή πολιτική σκηνή.

Μετά τα βραβευμένα με Όσκαρ “Juno” και “Up In The Air”, o Jason Reitman, γιος του γνωστού σκηνοθέτη Ιβάν Ράιτμαν επιστρέφει με μία φιλόδοξη και συναρπαστική ταινία που καταγράφει την πραγματική ιστορία της ανόδου και της πτώσης του Αμερικανού, χαρισματικού πολιτικού, Gary Hart. Πρωταγωνιστεί ο Hugh Jackman (Les Miserables), πλαισιωμένος από ένα δυναμικό καστ που περιλαμβάνει τους Vera Farmiga (The Departed) και J.K. Simmons (Whiplash).

Την ταινία θα διανείμει στους κινηματογράφους η εταιρεία Feelgood.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ