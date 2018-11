Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Λευκό Οίκο στόλισε για φέτος η Μελάνια Τραμπ. Μάλιστα στο twitter δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες που "προδίδουν" το εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

The @WhiteHouse is sparkling for the Christmas season! pic.twitter.com/ncNhlkZAWl