Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 26 Νοεμβρίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 26 Νοεμβρίου
 

Πάτρας

14:00 - 21:00 μμ

ΓΚΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 100 - ΠΑΤΡΕΩΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 3 ΨΑΡΟΦΑΪ

ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 58 - ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 17 - ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171 Κ. ΣΥΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡ/ΡΙΟΥ

ΤΣΙΛΙΜΠΟΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 102-104 & ΕΡΜΟΥ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

02:00 πμ - πρωί

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ

Δύμης

14:00-πρωί

ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 24450

Παραλίας

14:00-22:30

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-523.703

Βραχνεΐκων

14:00-17:00 & 17:00-21:00

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046

Ρίου

14:00-22:30

ΔΙΠΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΑΛΗΡΟΥ 76 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ.: 2610-931.050

Μεσσάτιδας

14:00-22:30

ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΛΑΟΥΣ 7 ΠΕΤΡΩΤΟ ΤΗΛ.: 2610-520.046

Καλαβρύτων

14:00-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506

Νέου Ερινεού

14:00-17:00 & 17:00-21:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 26/11/2018 10:57

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/508531

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