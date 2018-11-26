Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 26 Νοεμβρίου

Πάτρας
14:00 - 21:00 μμ
ΓΚΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 100 - ΠΑΤΡΕΩΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 3 ΨΑΡΟΦΑΪ
ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 58 - ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 17 - ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171 Κ. ΣΥΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡ/ΡΙΟΥ
ΤΣΙΛΙΜΠΟΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 102-104 & ΕΡΜΟΥ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
02:00 πμ - πρωί
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ
Δύμης
14:00-πρωί
ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 24450
Παραλίας
14:00-22:30
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-523.703
Βραχνεΐκων
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046
Ρίου
14:00-22:30
ΔΙΠΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΑΛΗΡΟΥ 76 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ.: 2610-931.050
Μεσσάτιδας
14:00-22:30
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΛΑΟΥΣ 7 ΠΕΤΡΩΤΟ ΤΗΛ.: 2610-520.046
Καλαβρύτων
14:00-22:30
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506
Νέου Ερινεού
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467