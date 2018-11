Πάτρα: ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ το πρόγραμμα του 21ο Forum Ανάπτυξης

Ένα ακόμη δημιουργικό διήμερο αναμένεται να είναι το 21ο Forum Ανάπτυξης το Σαββατοκύριακο 24 & 25 Νοεμβρίου στο Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ στην Πάτρα. 27 συνολικά συνεδρίες και οι 135 ομιλητές που θα κοσμήσουν τα διάφορα ενδιαφέροντα πάνελ των εκδηλώσεων, θα φωτίσουν πολύπλευρα το κεντρικό θέμα των φετινών εκδηλώσεων τον «Δικό μας αναπροσανατολισμό».

Όπως φαίνεται και στο αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθεί θα αναδειχθούν θέματα όπως: Η πορεία της μεταμνημονιακής Ελλάδας, οι πολιτικές εξελίξεις, το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με τον «Κλεισθένη» αλλά και τις επερχόμενες εκλογές Α& Β βαθμού, η παραγωγική ανασυγκρότηση, οι εργασιακές σχέσεις, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η έρευνα και καινοτομία, και ιδίως η προσέγγισή της από την πλευρά όσων δεν αρκούνται στη θεωρία αλλά παράγουν καινοτόμα προϊόντα ,η εκπαίδευση και η μαθητεία, η δικαιοσύνη, η κοινωνική οικονομία, το περιβάλλον και ο εθελοντισμός.

Επίσης και κάποια ακόμη πολύ ξεχωριστά, εθνικού αλλά και τοπικού ενδιαφέροντος θέματα όπως, η πορεία του δημογραφικού στη χώρα μας, η ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον, η αναγκαιότητα του μουσείου πόλης, ξεχωριστά παραδείγματα προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και τρόποι που θα μας οδηγήσουν σε μια άκαπνη κοινωνία.

Και στις φετινές εκδηλώσεις θα δοθεί έμφαση στην τοπική παραγωγή τόσο με την αντιπροσωπευτική συμμετοχή στο εκθεσιακό τμήμα σημαντικών τοπικών παραγωγών όσο και με την παρουσίαση για πρώτη φορά στην Πάτρα της πολύ ενδιαφέρουσας πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, στην οποία πρωτοστατούν αρκετές σημαντικές επιχειρήσεις της περιοχής μας.

Το 21ο Forum Ανάπτυξης πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας & της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Γίνεται με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας, του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων και Διανομέων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Νήσων Ιονίου, του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηλείας & της Αναπτυξιακής Αχαΐας Α.Ε.

Χορηγοί είναι οι Τιτάν, Loux Mαρλαφέκας ΑΒΕΕ, Εκπαιδευτήρια Πάνου, Nosmoke.Team, Γέφυρα ΑΕ, Ολυμπία Οδός, Οργανισμός Λιμένος Πατρών, Πλαστικά Κοτρώνης ΑΕΒΕ, Ελληνικά Πετρέλαια, Ανδρικόπουλος S/M, DUR, Holiday Emotions, Τζιβγινίδης Επιχειρείν, Ξυλεμπορική Πατρών, ΔΥΝΑΜΟΧΡΩΜ, Astir Hotel, Unitype, Aplopolis.

Χορηγοί Επικοινωνίας είναι : “Η Γνώμη” , thebest.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

«21ου FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/MONEY SHOW ΠΑΤΡΑΣ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/11/2018

10:00-10:30: Αγιασμός από τον σεβ. Μητροπολίτη Πατρών κ.κ Χρυσόστομο - Εγκαίνια

ΑΙΘΟΥΣΑ I

10:30-12:30: ΝΟ.Δ.Ε. Αχαΐας της «Νέας Δημοκρατίας»/Τομέας Παραγωγικών Τάξεων

Θέμα: «Επανεκκίνηση της Οικονομίας με κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Η συμμετοχή των Περιφερειών στην Ανάπτυξη»

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ - Τομεάρχης Οικονομικών, Επίκουρος καθηγητής ΟΠΑ

Θέμα : “Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και οι προοπτικές της”

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Νικόλαος Καρακίτσος, Επιχειρηματίας - Αντιπρόεδρος ΝΟΔΕ Αχαϊας, Τομεάρχης Παραγωγικών Τάξεων ΝΟΔΕ Αχαΐας

Θέμα : “Χαιρετισμός -Γενική τοποθέτηση στην επανεκκίνηση της Οικονομίας και το ρόλο της Νέας Δημοκρατίας-διαχείριση της συζήτησης”

Γεώργιος Μαυραγάνης, Τέως Υφυπουργός Οικονομικών

Θέμα : “Η Φορολογική Πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ως Μοχλός Ανάπτυξης της Ελλάδας”

Νεκτάριος Φαρμάκης, Υποψ. Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας-Δικηγόρος

Θέμα : “Δυτική Ελλάδα: Το αύριο της περιφέρειας δεν χτίζεται με υλικά του χθές”

Ιάσων Φωτήλας, Βουλευτής Αχαΐας

Θέμα : “Ο τουρισμός, ο αθλητισμός και η υγεία, σημαντικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο”

Ανδρέας Κατσανιώτης, Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ

Θέμα : “Μικρή Τοποθέτηση”

Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο Νικόλαος Καρακίτσος, Επιχειρηματίας - Αντιπρόεδρος ΝΟΔΕ Αχαϊας, Τομεάρχης Παραγωγικών Τάξεων ΝΟΔΕ Αχαΐας

12:30-14:30: Δήμος Πατρέων

Θέμα: «Μπροστά οι ανάγκες του λαού - Παρεμβάσεις και έργα του Δήμου Πατρέων»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων «Μπροστά οι ανάγκες του λαού»

Ελένη Αλεξοπούλου, Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Γιώργος Σπηλιωτόπουλος, Διεύθυνση Έργων Υποδομής

Πέτρος Γανός, Τμήμα Σχεδιασμού και Μελετών, Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Κώστας Ξιούρας, Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

17:00-19:00 Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας

Θέμα: ««Εξελίξεις και προοπτικές στο ασφαλιστικό σύστημα στη νέα μεταμνημονιακή εποχή – Το δικό μας σχέδιο»

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Τάσος Πετρόπουλος, Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Βίκυ Δρακούλη.

Θα ακολουθήσουν ολιγόλεπτες ερωτήσεις – τοποθετήσεις από το κοινό.

19:00-21:00: Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, 10ο Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Θέμα : «Η σημερινή κατάσταση και οι προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Κώστας Μπάρκας Βουλευτής Πρέβεζας ΣΥΡΙΖΑ

Άδωνις Γεωργιάδης, βουλευτής Β΄ Αθηνών & Αντιπρόεδρος της Νέας Δημο-κρατίας

Ανδρέας Λοβέρδος, βουλευτής Β΄ Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρό-σωπος του ΚΙΝΑΛ

Νίκος Καραθανασόπουλος, βουλευτής Αχαΐας & Κοινοβουλευτικός Εκπρό-σωπος του ΚΚΕ

Έχει επίσης κληθεί για να παραστεί & εκπρόσωπος της Κυβέρνησης.

Οι ομιλητές θα βρεθούν απέναντι από τους δημοσιογράφους Κωνσταντίνο Μάγνη & Μαρίνο Γράψα, διευθυντές σύνταξης των εφημερίδων «Πελοπόννησος» και «Γνώμη» αντίστοιχα, οι οποίοι και θα υποβάλλουν τις σχετικές με το θέμα της εκδήλωσης ερωτήσεις.

Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του LEPANTO T.V. Αλέξανδρος Κογκόλης.

ΑΙΘΟΥΣΑ II

10:30-12:30: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοπον-νήσου & Δυτικής Ελλάδος

Θέμα: Η Μαθητεία στις Επιχειρήσεις. EAPPREN – Apprenticeships through the use of e-learning

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Κώστας Καρπέτας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας Π.Δ.Ε.

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος

Ειρήνη Μαρίνου, Περιφερειακή Διευθύντρια ΟΑΕΔ Πελοποννήσου

Ιωάννης Πετράτος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Αχαΐας

Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Σ.Ε.Β Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γιώργος Ραβασόπουλος, Υπεύθυνος Μαθητείας ΔΔΕ Αχαΐας - Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος,

Θέμα : «Μεταλυκειακό ‘Ετος τάξη Μαθητείας»

Νίκος Πουλάκος, Διευθυντής ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Καλαμακίου

Θέμα : «Μαθητεία: Προκλήσεις και Προοπτικές»

Κώστας-Διαμαντής Μπαλάσκας

Θέμα : Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Μαθητεία – EAPPREN. Ενότητα: Ευρώπη

Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος

Θέμα: Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Μαθητεία – EAPPREN. Ενότητα: Ελλάδα

German Germanov

Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Μαθητεία – EAPPREN. Ενότητα: Βουλγαρία

Όλγα Διαμαντή, Υπεύθυνη Προσωπικού Εργοστάσιου Friesland Campina Hellas (ΝΟΥΝΟΥ)

Θέμα : «Η μαθητεία στις επιχειρήσεις»

Μετά το τέλος των ομιλιών θα ακολουθήσει ένα κύκλος συζήτησης, στον οποίο το κοινό της εκδήλωσης θα μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις για τα όσα ενδιαφέροντα τέθηκαν.

12:30-14:00: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)

Θέμα: «Νέες αναπτυξιακές συνεργασίες ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ με επιχειρήσεις σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Βασίλειος Μπουργανός, Διευθυντής ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Φωτεινή Καραμπούλα, Υπεύθυνη Ποιότητας Υγιεινής και Ασφάλειας της Γ. Καραμπούλας & Υιοί ΟΕ

Θέμα : Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία: Έργο «Βιομετατροπή Αποβλήτων Βιομηχανίας Τροφίμων σε Βιοπολυμερή για Προϊόντα Συσκευασίας στα Πλαίσια ενός Βιοδιυλιστηρίου»

Αντώνιος Βαβουλιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Adamant Composites Ltd.

Θέμα : «Ευέλικτη γραμμή παραγωγής πολυλειτουργικών υφασμάτων και φιλμ μέσω επεξεργασίας, εναπόθεσης και τροποποίησης των επιφανειών τους»

Μαρία Κλάπα, Κύρια Ερευνήτρια, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, ΔΕΗ Α.Ε.

Θέμα : «Βιομετατροπή αερίων ρύπων από λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ σε χρήσιμα χημικά»

Χατζηαρτεμίου Αρτέμης, Υπεύθυνος καλλιέργειας, ΒΟΙΩΝ ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ ΙΚΕ

Θέμα : «Μεταβολομική και γεωργία ακριβείας στον ποιοτικό έλεγχο καλλιέργειας και προϊόντων Αλόης Βέρα»

Μετά το τέλος των ομιλιών θα ακολουθήσει ένας κύκλος συζήτησης στην οποία το κοινό θα μπορεί να θέσει ερωτήσεις στους ομιλητές.

17:00-19:00: Εκπαιδευτήρια Πάνου

Θέμα: «Το Σχολείο ως μοχλός Ανάπτυξης & Αυτοπροσδιορισμού»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γεώργιος Κοτρώνης, Δ/νων Σύμβουλος Εκπαιδευτηρίων Πάνου

Θέμα : Το σχολείο ως μοχλός Κοινωνικής Ανάπτυξης

Σωτήρης Σωτηρόπουλος, IT Manager Εκπαιδευτήρια Πάνου

Θέμα : Ο Ψηφιακός Αναπροσανατολισμός της Εκπαίδευσης

Αλίκη Γιαννακοπούλου, Ερευνήτρια του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής

Θέμα: Τα σχολεία μελετούν τους σεισμούς και λειτουργούν ως κόμβοι καινοτομίας και πληροφόρησης

Βίβιαν Στάικου, Αρχαιολόγος, ΜΑ, ΕΦ.Α.ΑΙΤ.Λ.

Θέμα: Κατανοώντας το παρελθόν, σχεδιάζουμε σωστά το μέλλον. Εκπαιδευτικές δράσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας

Δημήτριος Σιούτης, Σύμβουλος Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Εκπαιδευτηρίων Πάνου

Θέμα : Το σχολείο ως βασικός μοχλός Αυτοπροσδιορισμού και προσωπικής εξέλιξης

Αλέξης Πάντζιαρος, General Manager Growth Mindset

Θέμα : Ο επιχειρηματικός τρόπος σκέψης και γιατί είναι απαραίτητος στην εκπαίδευση

Θεόδωρος Τομαράς, Φιλόλογος, Αλεξοπούλου Ευαγγελία, Φιλόλογος

Υπεύθυνοι Ευρωπαϊκών & Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκπαιδευτηρίων Πάνου

Θέμα : Αλληλεπίδραση Σχολείου & Κοινωνίας: Δημιουργώντας τους νέους πολίτες του κόσμου.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο Δημήτριος Σιούτης, Σύμβουλος Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Εκπαιδευτηρίων Πάνου

19:00-21:00: Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος Κ.Υ. Χαλανδρίτσας

Θέμα: «Ο Δικός μας Επαναπροσανατολισμός / Το Δημογραφικό»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Βύρων Κοτζαμάνης, Καθηγητής Δημογραφίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Θέμα : "Ελλάδα, δημογραφικές εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις"

Αλεξάνδρα Τραγάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Τμήμα Γεωγραφίας)

Θέμα : "Δημογραφία, ο υποτιμημένος καθοριστικός ρυθμιστής των εξελίξεων της εποχής μας".

Ευστάθιος Αδαμόπουλος, Οικονομολόγος, Μέλος του ΔΣ της Ανωτάτης Ομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Θέμα : "Η επέκταση της πολυτεκνίας ως πρόταση άμβλυνσης του Δημογραφικού προβλήματος "

Συντονιστής : Κωνσταντίνος Χρυσανθόπουλος, Ομ. Καθηγητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος Πανελλήνιας Γηριατρικής & Γεροντολογικής Εταιρείας

Σχολιαστής : Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, Αμ. Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Νεφρολόγος, Αρχαιολόγος

ΑΙΘΟΥΣΑ III

10:30-12:30: Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών

Θέμα : «Ο εκσυγχρονισμός της Δικαιοσύνης και των νομικών υπηρεσιών προς όφελος της κοινωνίας»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης, Δικηγόρος

Θέμα : Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη E-justice : Ένας μοχλός βελτίωσης της λειτουργίας και της πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, αλλά και τρόπος ενίσχυσης της εμπιστοσύνης του πολίτη προς αυτήν. Που βρισκόμαστε;

Γεώργιος Τσόγκας, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Κορινθίας, Δικηγόρος

Θέμα :Η Αναβάθμιση της Δικαιοσύνης υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογικών μέσων

Γεώργιος Τσίρης, Β΄ Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Δικηγόρος

Θέμα : Δίκαιο και Επιχειρηματικότητα

12:30-14:30 : Επιμελητήριο Αχαΐας – ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Θέμα : «Είμαστε η Ελλάδα που παράγει και συνεργάζεται»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Πλάτων Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας και Μέλος του ΔΣ της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Θέμα : “Tο Όραμα και οι Aξίες μας”

Μιχάλης Τσαούτος, Αντιπρόεδρος της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Θέμα : “Tα Μέλη μας και οι Συνέργειες”

Άθη Χαλκιοπούλου, Διευθύντρια Πιστοποίησης της EUROCERT

Θέμα : “Διαδικασία Ένταξης Μέλους από την EUROCERT”

Καθηγητής Βασίλειος Μακιός

Θέμα : “Corallia , Μοχλός Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών Υψηλής Τεχνολογίας”

Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντάς

Θέμα : «Στρατηγικές ανταγωνιστικότητας: ο κρίσιμος ρόλος των Συνεργειών»

Συντονίστρια της εκδήλωσης θα είναι η Άννα Παπαδημητρίου, Εκτελεστική Διευθύντρια της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

17:00-18:00: Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών & Σύνδεσμος Αχαΐας – Κύπρου «Αχαιών Ακτή»

Θέμα: «To Γεφύρι της Πλάκας και η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Αλέξανδρος Χαϊδας, Πρόεδρος Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών

Αναστάσιος Στασής, Πρόεδρος Συνδέσμου Αχαΐας – Κύπρου «Αχαιών Ακτή»

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Γρήγορης Κουτρόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μέλος Ομάδας «Μπουλούκι»

Θέμα : «To Γεφύρι της Πλάκας και η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς»

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Βασιλική Φαρμάκη, Αρχιτέκτων, Π. Εντεταλμένη Λέκτορας Αρχιτεκτονικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

18:00-20:00: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής

Θέμα: «Προς έναν αναπροσανατολισμό της κουλτούρας φιλοξενίας»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Κωνσταντίνος Καρπέτας, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, Καθηγητής στο Τμήμα Τουριστικών. Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ξενοδοχειακού Ομίλου Alde mar Resorts

Λύσανδρος Τσιλίδης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Συνδέσμων Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (fedHATTA).

Μαρία Ζαφειροπούλου, Phd, Γεροντολόγος-Νομικός, Αν. Διοικήτρια Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Συντονιστής Εκδήλωσης:

Δρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης, Προϊστάμενος στο Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής ΠΔΕ, Διδάκτωρ Περιφερειακού Προγραμματισμού στο London School of Economics and Political science.

20:00- 22:00 : Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας «Δανιηλής»

Θέμα: «Εθελοντισμός»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Ελένη Μπαλαδάκη, Εθελόντρια, Στέλεχος Πρόληψης, Γραμματέας Δ.Σ. - Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής- Συντονίστρια ομάδων εθελοντών του φορέα "ΠΡΟΤΑΣΗ Κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής"

Θέμα : Ο εθελοντισμός ως μέσο διοχέτευσης της πρόληψης στην κοινότητα. Ένα εργαλείο δημιουργίας κοινωνικής κουλτούρας… Γιατί, δεν είσαι ποτέ μόνο παρατηρητής. Επηρεάζεις και Συν-Διαμορφώνεις τον κόσμο που ζεις.

Ανδρομάχη Σαλαμαλίκη, Εθελοντική δράση στον σύλλογο Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α Ν. ΑΧΑΙΑΣ),11 χρόνια εκπρόσωπος του συλλόγου στην Ευρώπη, στην EULAR & στην ένωση του Νότου στο ΑGORA

Θέμα : Η δύναμη του Εθελοντισμού

Άντα Ρεμούντη, Εθελόντρια στην Ομάδα ΕΨΙΛΟΝ του Δήμου Πατρέων & των Εθελοντών, επίσης στον Όμιλο Αγκαλιάζω, το Φωτεινό Αστέρι, τους Patrinistas και Αντιπρόεδρος του συλλόγου Παρασκευή.

Θέμα : Πανταχού παρών & Εθελοντισμός

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/11/2018

ΑΙΘΟΥΣΑ I

10:00-12:00: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος σε συνεργασία με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ & τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων.

Θέμα: «Αθόρυβες» μορφές βίας στη γυναικεία καθημερινότητα.

(Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών).

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Κων/νος Κουτσογιάννης, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Διοικητικών και Υποδομών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Θέμα : «Βία στις συντροφικές σχέσεις-Αποτελέσματα Διαδικτυακής Έρευνας»

Ευαγγελία Γιαννοπούλου, Πολιτικός και Νομικός Επιστήμων, Μέλος του Πανελλαδικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (Ε.Γ.Ε.) και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δυτικής Ελλάδας

Θέμα : "Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία: μια αθέατη μορφή βίας εναντίον των γυναικών"

Σταυρούλα Παναγοπούλου-Νικολάου, πρόεδρος του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Πάτρας

Θέμα : «Καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των διακρίσεων στους χώρους εργασίας»

Κων/να Πεταλά, εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Ισότητας, παράρτημα Αχαΐας

Θέμα : "Η θέση της σύγχρονης γυναίκας στον εργασιακό χώρο"

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κ. Αντώνιος Χαροκόπος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος & Βοηθός Περιφερειάρχη σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

12:00-14:00: Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας, Ιδρυτικό μέλος της ΠΟΜΙΔΑ

Θέμα: «Ο ΕΝΦΙΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Ευλογία ή κατάρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων;»

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Κωστής Χατζιδάκης, Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τ. Ευρωβουλευτής και πρώην Υπουργός Ανάπτυξης

Θέμα : «Ο ΕΝΦΙΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Ευλογία ή κατάρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων;»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Ορέστης Σεϊμένης, Οικονομολόγος-Φοροτεχνικός - Συγγραφέας

Απόστολος Ευθυμιάδης, Μηχανολόγος-Μηχ/κός, Δρ. ΜΙΤ, ενεργ. Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Νικόλαος Παπάκος, τ. πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, μέλος του Δ.Σ της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαΐας (Ε.Ι.Α.Ν.Α)

Κυριακή Αθανασιάδη, Δικηγόρος, Πρόεδρος της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων Ν. Αχαΐας (Ε.Ι.Α.Ν.Α), ειδική Γραμματέας της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.

Αναστάσιος Βάππας, Δικηγόρος Α.Π., Γραμματεύς Επικοινωνίας ΠΟΜΙΔΑ.

Νίκος Κεχαγιόγλου, Υπεύθυνος προγράμματος ασφάλισης κτιρίων μελών ΠΟΜΙΔΑ

Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο Στράτος Παραδιάς, Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α και της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI)

18:00-19:00: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ Κώστας Χριστόπουλος –Δημοτική παράταξη «Νέα Πόλη»

Θέμα: «Το μέλλον είναι στην εργασία»

20:00-22:00 : ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ «Πάτρα : Η Δική μας πόλη» Νίκος Τζανάκος

Θέμα: «Προτάσεις αναπροσανατολισμού για να εξελιχθεί σε σύγχρονη και πιο βιώσιμη η πόλη μας»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Ανδρέας Καράβολας: τ. Δήμαρχος Πατρέων. Χαιρετισμός

Σταύρος Κουμπιάς: τ. πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών

Θέμα: Η πρόταση του Πανεπιστημίου για την αξιοποίηση του θαλασσίου μετώπου.

Εύα Αθανασοπούλου: Πολιτικός Μηχανικός, Δρ. Πολεοδόμος-Χωροτάκτης

Θέμα : Προτάσεις ανάπλασης του θαλασσίου μετώπου της Πάτρας.

Γιώργος Λάζαρης: τ. αντιδήμαρχος, Πολιτικός Μηχανικός (επιβλέπων του έργου).

Θέμα : Πείρος-Παράπειρος. Ένα έργο πνοής.

Γιάννης Πανταζόπουλος: Πρόεδρος συλλόγου Αρχιτεκτόνων

Θέμα : Ανάπτυξη μέσα από τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Νότιας Πάτρας.

Σταύρος Χόνδρος: Γεωλόγος–Γεωτεχνικός

Θέμα : Και όμως το Παναχαϊκό είναι δίπλα μας!

Νίκος Τζανάκος, Επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης «Πάτρα : Η Δική μας πόλη»

Θέμα : Η πόλη οφείλει να επαναδιατάξει τις δυνάμεις της. (Το μεγάλο στοίχημα της ανακύκλωσης).

ΑΙΘΟΥΣΑ II

10:00-11:30: Ινστιτούτο Βιομηχανικού Σχεδιασμού (ΙΝ.ΒΙΣ)

Θέμα: Έξυπνες πόλεις - Τεχνολογικές δράσεις και πρωτοβουλίες

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Νίκος Μπαλαμπάνης, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Δημήτριος Σερπάνος, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Αθανάσιος Καλογεράς, Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Θέμα : Το έργο Esmartcity – στρατηγικές και πολιτικές προς την κατεύθυνση των Έξυπνων Πόλεων

Μαρία Μακρή, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Θέμα: Το έργο Esmartcity – πιλοτικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Πέτρος Γανός, Δήμος Πατρέων

Θέμα : Έξυπνες Εφαρμογές σε Πόλεις

Χρήστος Αλεξάκος, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

Θέμα : Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Μεγάλα Δεδομένα στο πλαίσιο των Έξυπνων Πόλεων

Το συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο Δημήτριος Σερπάνος, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων.

11:30-12:30: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ Χρήστος Πατούχας «Ανυπότακτη Πολιτεία» - Δημοτική Κίνηση για την Πάτρα

Θέμα: «Τα τρία πιο σημαντικά προβλήματα της πόλης μας ενόψει των Δημοτικών εκλογών του προσεχούς Μαΐου»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Θύμιος Δραγώτης, Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών

Βασίλης Κυπραίος, Διδάκτωρ Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

12:30-14:30 : ΚΟΙΝΣΕΠ «Ένωση Συμπολιτεία»

Θέμα: «Πανόραμα Κοινωνικής Οικονομίας & Επιχειρηματικότητας»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Ευάγγελος Σπινθάκης, Σύμβουλος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Θέμα : Ο ρόλος του κοινωνικού κεφαλαίου και των ΟΤΑ για την στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Δημήτριος Μιχαηλίδης, Δημοσιογράφος Agronea

Θέμα : Το Παραγωγικό και Καταναλωτικό Μοντέλο στην Κοινωνική Οικονομία. Μία παραγωγικο-καταναλωτική πρόταση

Δημήτριος Βαρβιτσιώτης, Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών (C.O.O )

Θέμα : Ενεργειακές Κοινότητες

Αντώνιος Καράγιωργας, Ιδρυτικό Μέλος Συνεταιρισμού BIOSCoop

Θέμα: Δίκαιο και Αλληλέγγυο Εμπόριο. Ο Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης BIOSCoop

Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος, Γενικός Γραμματέας 3/3, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΣΚΟ

Θέμα : Πολιτικές και Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας*. Ενδεικτικά Πιλοτικά Έργα.

Λουκάς Γεωργίου – Αθανάσιος Βασιλόπουλος, Ομάδα Διοργάνωσης

Θέμα : Η Αλληλεγγύη και η συνεργασία είναι πράξεις ευφυΐας & πολιτισμού

17:30-20:00 : NOSMOKE TEAM

Θέμα: «Work Shop-Διαδραστική προσέγγιση για την διακοπή του καπνίσματος»

Η Κοιν.σ.επ ΝoSmoke. Team διοργανώνει την Κυριακή 25 Νοεμβρίου στις 17.30 -20.00, δωρεάν βιωματικό εργαστήριο - παρουσίαση, για το θέμα του καπνίσματος και τους τρόπους περάσματος σε μια “άκαπνη κοινωνία”. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Νίκο Μπακόπουλο, Σύμβουλο προσωπικής ανάπτυξης Life & NLP coach, ειδικευμένο σε θέματα, προσωπικής ανάπτυξης, συντροφικών σχέσεων και επίτευξης στόχων.

Στο εργαστήριο/workshop θα διερευνηθεί «με τολμηρή ματιά» ο “μηχανισμός του τσιγάρου”, οι λόγοι και οι τρόποι της εξάρτησής μας απ' αυτό και θα προσεγγιστούν με σύγχρονα εργαλεία, τρόποι και μέσα, που βοηθούν στο απεγκλωβισμό από αυτήν την “καταστροφική απόλαυση”.

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Κωνσταντίνος Πουλάς, Αν. Καθηγητής Βιοχημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών.

20:00-22:00: Ένωση Προστασίας Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλ-λοντος Κορινθιακού – Πατραϊκού «Ο ΝΗΡΕΑΣ»

Θέμα: «Βιώσιμη ή καταρρέουσα αλιεία σε Κορινθιακό & Πατραϊκό ;»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Θέμα: «Προβλήματα και προτάσεις σχετικά με τη σταθερότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος»

Γιώργος Παλαμάρης, Εκπρόσωπος «ΝΗΡΕΑ»

Θέμα : «ΝΗΡΕΑΣ : Αγώνες για τη θάλασσά μας»

Κωνσταντίνος Κουμούτσος, Παράκτιος Αλιέας & Μέλος ΝΗΡΕΑ

Θέμα : Βιώσιμη αλιεία είναι η νόμιμη αλιεία»

ΑΙΘΟΥΣΑ III

10:30-11:30: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ Αλέκος Χρυσανθακόπουλος – Δημοτική Κίνηση "Το Όραμα μας για την Πάτρα"

Θέμα: Η Ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής από την αξιοποίηση των πιθανών Κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Αβραάμ Ζεληλίδης, Καθηγητής Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών

12:00-14:00: Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Θέμα: «Δράσεις του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών για παραγωγή καινοτόμων προϊόντων»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Βασίλης Αναστασόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Επιστημονικού Πάρκου Πατρών

Θέμα : Πρόγραμμα Proof of Concept

Ραχήλ Τσουτσάνη, εκπρόσωπος ΟΒΙ-Υπεύθυνη λειτουργίας περιφερειακού γραφείου Πάτρας

Θέμα : Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Κατοχύρωση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Βιομηχανικών Σχεδίων

Κόμβοι καινοτομίας (Innovation Hubs) στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

BlueInn Hub, Μιχάλης Πρεβενιός , business developer

, business developer Clean Tech Energy Hub, Δημήτρης Τραχύλης , business developer

, business developer Smart City Hub, Τάνια Πολίτη, business developer

Μαρία Κωνσταντίνου, Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας ΕΠΠ

Θέμα : Δράσεις δικτύωσης τεχνολογικού οικοσυστήματος στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

17:00-19:00: Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών

Θέμα: «Μουσείο Πόλης Πατρών»

Την εκδήλωση χαιρετίζουν «οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρας και των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Αχαΐας».

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Ξενοφών Παπαευθυμίου, Συντηρητής Έργων Τέχνης - Μουσειολόγος, Γεν. Γραμματέας της ΕΑΣ, «Γενικότερο ιστορικό πλαίσιο και αναγκαιότητα δημιουργίας Μουσείου Πόλης Πατρών»,

Γιάννης Μόσχος, Αρχαιολόγος, Επιμελητής Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, Μέλος της ΕΑΣ, «Συγκρότηση και λειτουργία Μουσείου Πόλης»,

Βασίλης Λάζαρης, Ιστορικός, «Η διάσωση της σύγχρονης ιστορικής μνήμης και η αξία των αρχειακών κειμένων και πηγών»

Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών επί Τιμή, Μέλος της ΕΑΣ, «Ανάδειξη «συλλογών» σε δημόσια κτίρια και Συνολικότητα Μουσείου».

Παρεμβάσεις εκπροσώπων φορέων

Συντονιστής: Μιχάλης Βασιλάκης, Δημοσιογράφος, Πρόεδρος του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ

19:00-20:00: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ Θεόδωρος Ντρίνιας «Δημοτική Κίνηση Κοινοτικόν»

Θέμα: «Πάτρα: Δεν αρκεί το λίγο και το αυτονόητο»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Κωνσταντίνος Τσεκούρας, Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών

Σπύρος Δενάζης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών

20:00-22:00 : Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας

Θέμα: «Αναπροσανατολισμός στον Πολιτισμό»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Δημήτρης Πεφάνης, τ. Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΑΠ

Βικτωρία Αγγελοπούλου, τ. Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΑΠ,

Αλέξης Σκαρμέας, τ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Αντώνης Σκιαθάς, τ. Πρόεδρος Δ.Σ. Πολιτιστικού Οργανισμού Δ. Πατρέων.

Η ολοκλήρωση των απόψεων που θα κατατεθούν, θα γίνει από τον Πρόεδρο του Οργανισμού, Λυκειάρχη Γιάννη Κόττορο, ενώ το συντονισμό της Συνεδρίας θα έχει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ, Μο Σταύρος Σολωμός.

Η Συνεδρία θα κλείσει με μικρή συναυλία του Ορχηστρικού Σχήματος ‘’VIBRATO’’ του Οργανισμού, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αθανασακόπουλου.