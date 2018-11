Μάργκο και Chanel

Mε Chanel μακρύ φόρεμα, με σκίσιμο και τονισμένους ώμους, γοήτευσε στη χολιγουντιανή προβολή της ταινίας εποχής «Mary Queen of Scotland» η πανέμορφη 28χρονη αυστραλέζα σταρ Μάργκο Ρόμπι, η οποία και πρωταγωνιστεί μαζί με τη Σίρσα Ρόναν. Nυν πρέσβειρα της σκι σειράς Chanel, εξελίσσεται ταχύτατα σε νέο style icon. Πρώην ηθοποιός σε σαπουνόπερες της Μελβούρνης, έγινε διάσημη ως sexy bimbo πλάι στον ντι Κάπριο στο "Λύκο της Wall Street" για να ακολουθήσουν οι επιτυχίες "Suicide Squad" και "The Legend of Tarzan" αλλά και η υποψηφιότητα για Οσκαρ στη βιογραφία «I Tonya». Είναι παντρεμένη με το βρετανό βοηθό σκηνοθέτη Τομ Ακερλέι, πρόσφατα μετακόμισαν στο Λος Αντζελες.