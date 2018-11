H Ελληνικής καταγωγής σταρ του σινεμά Valeria Golino ήρθε στην Αθήνα

Η καταξιωμένη Ελληνοιταλίδα πρωταγωνίστρια Valeria Golino παρουσίασε τη νέα σκηνοθετική της προσπάθεια με τίτλο «Euforia» σε μια κατάμεστη αίθουσα του Ιντεάλ της οδού Πανεπιστημίου στην Αθήνα στο πλαίσιο του 31ου Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου και ενθουσίασε το κοινό. Τόσο η ταινία της όσο και η ίδια η σταρ που ήταν ιδιαίτερα προσιτή εντυπωσίασαν στην διάρκεια της πρεμιέρα της ταινίας το βράδυ της Τετάρτης 21/11/2018.

H Ελληνίδα κατά το ήμισυ σταρ που μάλιστα ομολόγησε την επιθυμία της κάποια στιγμή να γυρίσει μία ταινία στη χώρα μας (έχει παίξει με τον Γιώργο Χωραφά στο φιλμ του Κύπριου Ανδρέα Πάντζη «Το Τάμα» το 2002) ενθουσίασε το κοινό με τα άψογα ελληνικά της, ενώ δεν παρέλειψε να χαιρετήσει την Ελληνίδα μητέρα της που βρισκόταν στο κοινό.

«Πρόκειται» είπε «για μια δυνατή ιστορία βασισμένη σε αληθινά περιστατικά που έχουν συμβεί σε πολύ δικούς μου ανθρώπους». Η δεύτερη αυτή σκηνοθετική δουλειά της λαμπερής Bαλέρια Γκολίνο, η οποία υπογράφει και το σενάριο, μετά την επιτυχημένη της πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών 2018 συγκίνησε και το Αθηναϊκό κοινό. Ανάμεσα στους θεατές ξεχώρισαν ο Alessandro FERRANTI, Αναπληρωτής Πρέσβης της Ιταλίας με τη σύζυγό του, οι Δημήτρης Πιατάς, Ηλίας Λογοθέτης, Χρήστος Στέργιογλου, Κατερίνα Διδασκάλου, Αιμιλία Υψηλάντη, Βέρα Κρούσκα, Μαριτίνα Πάσσαρη, Νατάσα Διαμάντη, οι σκηνοθέτες Βασίλης Βαφέας και Τώνης Λυκουρέσης και πολλοί ακόμα.

Την προβολή προλόγισε ο διευθυντής του Φεστιβάλ, Νίνος Μικελίδης, ο διανομέας της ταινίας στην Ελλάδα, Τάκης Βερέμης και η ίδια η σταρ, ενώ στο τέλος της ακολούθησε ενθουσιώδης συζήτηση με το κοινό.

Η ταινία θα προβληθεί στους κινηματογράφους την άνοιξη 2019 σε διανομή StraDa Films.

*Μετά το σκηνοθετικό της ντεμπούτο το 2013 με το «Μέλι – Honey» η Valeria Golino επέστρεψε ξανά στις Κάννες και στο Τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα με τη δεύτερη ταινία στη φιλμογραφία της, το φιλμ «Euforia». Η ταινία έχει συμμετάσχει σε σειρά διεθνών φεστιβάλ κινηματογράφου, ανάμεσά τους το Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι, αλλά και των Ζυρίχης και Βαρσοβίας.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Riccardo Scamarcio (Them, John Wick 2) και Valerio Mastandrea (Τέλειοι Ξένοι, Η Συνάντηση) H Valeria Golino, πέρα από τη σκηνοθεσία υπογράφει και το σενάριο μαζί με τους Francesca Marciano (Me And You, Μέλι) και Valia Santella (Μέλι, My Mother). Ο φημισμένος Ιταλός συγγραφέας Walter Siti συνυπογράφει και εκείνος το σενάριο.

Σύνοψη

O Matteo είναι ένας νέος επιχειρηματίας, ευφυής, τολμηρός και δυναμικός. Ζει μια ζωή στα άκρα γεμάτη προκλήσεις. Ο αδελφός του, Ettore είναι καθηγητής σε σχολείο και ζει ακόμα στη μικρή επαρχιακή πόλη όπου οι δυο τους γεννήθηκαν. Είναι ένας άνδρας συνετός με μια ήσυχη ζωή σε μια ρουτίνα που τον βολεύει, ένας άνθρωπος που συνειδητά επιλέγει να ζει στη σκιά. Αυτοί οι δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι θα έρθουν κοντά σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής τους και θα ανακαλύψουν μετά από χρόνια απουσίας ξανά ο ένας τον άλλον.

Στην ταινία διάρκειας 115 λεπτών παίζει και η Isabella Ferrari.