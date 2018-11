Πλησιάζει η πρεμιέρα της νέας παραγωγής της Ντίσνει, «Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει» -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Το παιδικό και όχι μόνο κοινό περιμένει είναι αλήθεια, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον & αγωνία την ταινία «Η Μαίρη Πόπινς Επιστρέφει» σε σκηνοθεσία του Ρομπ Μάρσαλ από το στούντιο της Ντίσνει που θα δούμε από τις 20 Δεκεμβρίου 2018 λίγο πριν τα Χριστούγεννα στις Ελληνικές αίθουσες, σε διανομή από τη Feelgood, ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ.

Το φιλμ και η πρωταγωνίστρια του Έμιλυ Μπλαντ ήταν στο εξώφυλλο του Αμερικανικού περιοδικού Entertainment Weekly στο τεύχος της περασμένης εβδομάδας.

Στη νέα Mary Poppins της Disney, η Emily Blunt (The Girl on the Train, Into the Woods) που αναλαμβάνει το ρόλο που έχει μείνει κλασικός από την ταινία του ’64 με την Τζούλι Άντριους, είναι η τέλεια νταντά με τις μοναδικές μαγικές ικανότητες, η οποία μπορεί να μεταμορφώσει μια βαρετή δουλειά σε μια αξέχαστη, φανταστική περιπέτεια.

Σε αυτό το ολοκαίνουριο σίκουελ, γεμάτο φρεσκάδα αλλά και πιστό στο πνεύμα της πρώτης ταινίας, η Mary Poppins επιστρέφει για να βοηθήσει τη νέα γενιά της οικογένειας Banks να ξαναβρεί τη χαρά και την αδιαμφισβήτητη μαγεία της ζωής μετά από μια απώλεια. Η αινιγματική νταντά καταφτάνει παρέα με το φίλο της τον Jack (ο Lin-Manuel Miranda της Vaiana της Ντίσνει), έναν αισιόδοξο φανοκόρο που φέρνει φως -και ζωή- στους δρόμους του Λονδίνου.

Το καστ του φιλμ περιλαμβάνει την σχεδόν αγνώριστη Μέριλ Στριπ, τον Κόλιν Φερθ, τον Μπεν Γουίσο, την Έμιλι Μόρτιμερ και την Τζούλι Γουόλτερς. Η ταινία θα παιχθεί και μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Θα την δούμε τις γιορτές και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ