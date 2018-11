To Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου συγχαίρει τους παραγωγούς Καρναβά & Κοντοβράκη

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) και ο εθνικός εκπρόσωπος στο Eurimages, Τίμων Κουλμάσης, συγχαίρουν με ανακοίνωση τους, τους Γιώργο Καρναβά και Κωνσταντίνο Κοντοβράκη (Heretic) για τη διάκριση που έλαβαν (το ετήσιο Βραβείο Καλύτερου Ευρωπαίου Παραγωγού - Eurimages Coproduction Award) το οποίο πρόκειται να τους απονεμηθεί κατά τη διάρκεια των European Film Awards στη Σεβίλλη της Ισπανίας στις 15 Δεκεμβρίου 2018, όπως ανακοινώθηκε από το Eurimages.

Οι βραβευμένοι παραγωγοί έχουν υποστηριχθεί 4 φορές από το Eurimages τα τελευταία χρόνια (O Γιος της Σοφίας, PARI, ΟΙ ΘΕΡΙΣΤΕΣ, SUMENDIA).

Το εν λόγω βραβείο απονέμεται για 1η φορά σε Έλληνες παραγωγούς και αποτελεί μια ουσιαστική αναγνώριση της εξαιρετικής δουλειάς που πραγματοποιήθηκε την τελευταία δεκαετία στον εγχώριο κινηματογράφο, σε συνθήκες όπως γνωρίζουμε ιδιαίτερα δύσκολες.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενίσχυσης των Κινηματογραφικών και Οπτικοακουστικών Συμπαραγωγών (Eurimages) του Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι το αρμόδιο όργανο για τον ορισμό του εκπροσώπου της χώρας. Η διάκριση αυτή επισημαίνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2005 έως το 2011 χρηματοδοτήθηκα 3 συμπαραγωγές με ελληνική πλειοψηφική συμμετοχή και 4 με ελληνική μειοψηφική συμμετοχή, στη συνέχεια την περίοδο 2012 έως 2016 υποστηρίχθηκαν 5 συμπαραγωγές με ελληνική πλειοψηφική συμμετοχή και 8 συμπαραγωγές με ελληνική μειοψηφική συμμετοχή και τους τελευταίους 18 μήνες, από τον Μάρτη του 2017 ως τον Οκτώβρη του 2018, έχει πραγματοποιηθεί αλματώδης ανάπτυξη με 6 συμπαραγωγές με ελληνική πλειοψηφική συμμετοχή και 5 με ελληνική μειοψηφική συμμετοχή να έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από το Eurimages.

Οι παραπάνω αξιοσημείωτες επιτυχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλονται στο ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την απαιτητική εργασία των δημιουργών-σκηνοθετών, αλλά και των παραγωγών τους κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των σχεδίων και μαρτυρά με τον καλύτερο τρόπο το ανοιχτό πνεύμα συνεργασίας. Τους ευχαριστούμε για την συνεργασία και την εμπιστοσύνη τους, αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΚΚ.

*Στο μεταξύ η Διεύθυνση Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών – Ηellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), αρμόδια για την προσέλκυση και διευκόλυνση ξένων οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της διοργανώνει εκδήλωση με τη μορφή ανοιχτής συζήτησης με θέμα: «Κινηματογραφικές Τοποθεσίες και Κινηματογραφικός Τουρισμός» την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 μετά τις 10.30 το πρωί στον Πύργο Βιβλίων στο ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η συζήτηση διαρθρώνεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, «Κινηματογραφικές Τοποθεσίες – Η σημασία της διαχείρισης τους σε έναν ανερχόμενο προορισμό», θα συζητηθεί όλο το εύρος της διαχείρισης τοποθεσιών για τις ανάγκες οπτικοακουστικών παραγωγών, με ομιλητές τους κ. Γιώργο Σταθόπουλο, Location Manager με μεγάλη εμπειρία στην Αμερική (THE TWO FACES OF JANUARY, BROKEN FLOWERS), και κ. Tate Aráez Guzmán, επικεφαλής Location Manager του δημοφιλούς Game of Thrones στην Ισπανία.

Η δεύτερη ενότητα, «Κινηματογραφικός Τουρισμός – Η συνέργεια ανάμεσα στον τουρισμό και στις οπτικοακουστικές παραγωγές» αφορά στον κινηματογραφικό τουρισμό με ομιλητή τον κ. Stefan Roesch, ειδικό σύμβουλο σε θέματα Κινηματογραφικού Τουρισμού, ο οποίος έχει συνεργαστεί με φορείς όπως VisitBritain, Czech Tourism, Association of Film Commissioners International (AFCI), Film London.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι, αφενός η ανάδειξη του πολυσχιδούς ρόλου και της εξαιρετικά σημαντικής συμβολής των Location Managers στις διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές, και αφετέρου η παρουσίαση των δυνατοτήτων προβολής και ανάπτυξης που προσφέρει ο Κινηματογραφικός Τουρισμός.

*Η φωτ. είναι από το flix.gr.