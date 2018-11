Έρχεται το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & Νέους

To 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και μαζί η 18η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio θα διεξαχθεί από την 1η έως τις 8 Δεκεμβρίου 2018.

Η μεγαλύτερη νεανική και παιδική γιορτή της χώρας, είναι πανέτοιμη να υποδεχθεί και φέτος, το πιο απαιτητικό κοινό: τα παιδιά και τους εφήβους.

Η φετινή διοργάνωση αντιμετωπίζει με αισιοδοξία την επόμενη μέρα μετά την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το ΥΠΠΟ και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την μετεγκατάσταση του Φεστιβάλ στις αποθήκες του ΑΣΟ στον Πύργο, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Στις αρχές του χρόνου υπογράφτηκε τριετής προγραμματική σύμβαση με το ΥΠΠΟ και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ένα ζητούμενο ετών, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα ο Πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας ανακοίνωσε την εγκατάσταση του Φεστιβάλ Ολυμπίας στον χώρο των αποθηκών του ΑΣΟ (σ.σ. Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός), ένα συγκρότημα κτηρίων στο κέντρο του Πύργου, το οποίο παραχωρεί για τον σκοπό αυτό η Περιφέρεια.

Για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού που θα επιτρέψουν την μετεγκατάσταση του Φεστιβάλ στο εγκαταλελειμμένο σήμερα σταφιδεργοστάσιο, θα διατεθούν 8 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους κατάφερε, σε βάθος χρόνου, χάρη στην επιμονή των τριών βασικών συντελεστών του, των Δημήτρη Σπύρου, Νίκου Θεοδοσίου και Χρήστου Κωνσταντόπουλου, να καθιερωθεί διεθνώς ως ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ παιδικού και εφηβικού κινηματογράφου, συνδυάζοντας τον ψυχαγωγικό με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Το Φεστιβάλ Ολυμπίας μυεί τους νέους στο σινεμά, δείχνοντάς τους τις σημαντικότερες, βραβευμένες ταινίες για παιδιά και νέους απ’ όλον τον κόσμο, αλλά, ταυτόχρονα, τους ενθαρρύνει να γυρίσουν τις δικές τους. Δεν είναι τυχαίο ότι 20 χρόνια τώρα, στην πιο χαρούμενη κινηματογραφική γιορτή της Ελλάδας, οι δρόμοι του Πύργου μετατρέπονται σε ένα απέραντο κινηματογραφικό πλατό με πρωταγωνιστές παιδιά και εφήβους που, αξιοποιώντας ακόμα και το κινητό τηλέφωνο ή το τάμπλετ τους, γυρίζουν ταινίες, ενώ την ίδια στιγμή στην Camera Zizanio προβάλλονται εκατοντάδες ταινίες παιδιών και νέων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου.

Η φετινή διοργάνωση ξεκινά το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου στον Πύργο (έδρα και κέντρο των κύριων εκδηλώσεων του Φεστιβάλ) και εξακτινώνεται σε πολλές ακόμα πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου: Aμαλιάδα, Αγρίνιο, Αίγιο, Καλαμάτα, Κόρινθο, Μεσολόγγι, Λεχαινά, Ζαχάρω, Γαστούνη, Σπάρτη, Στυμφαλία, Δημητσάνα καθώς και σε δεκάδες χωριά.

Το Υπουργείο Παιδείας ενθαρρύνει με έγγραφό του προς όλα τα σχολεία της χώρας την συμμετοχή των μαθητών απ’ όλη την Ελλάδα στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στον Πύργο.

Το 21ο Φεστιβάλ ξεκινά με τη νέα ταινία του Γιάννικ Χάστρουπ «Η Σιρκλίν, η Κοκό και ο άγριος ρινόκερος», μια ιστορία για την φιλία και τις δυσκολίες του να είσαι μικρός, που μας ταξιδεύει στην Αφρική, «τη χώρα όπου η σοκολάτα μεγαλώνει στα δέντρα». Από τους κορυφαίους διεθνώς ευρωπαίους δημιουργούς animation, ο Δανός Χάστρουπ είναι παλιός φίλος του Φεστιβάλ Ολυμπίας και δημιουργός του επίσημου σποτ της διοργάνωσης. Η ταινία έκανε πρεμιέρα φέτος στο πρόγραμμα Generation του Φεστιβάλ Βερολίνου και θα προβληθεί, μεταγλωττισμένη και εκτός συναγωνισμού, την Κυριακή 2/12 στις 11 πμ σε Πύργο, Αμαλιάδα, Αίγιο, Κόρινθο, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Καλαμάτα, σηματοδοτώντας την έναρξη προβολών του Φεστιβάλ Ολυμπίας.

Η επίσημη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1/12, στις 8.30 μ.μ., στον κινηματογράφο «Απόλλων» στον Πύργο, την καρδιά του Φεστιβάλ, με συναυλία του Ορέστη Ντάντου.

ΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Στο φετινό Φεστιβάλ διαγωνίζονται 76 ταινίες από 50 χώρες. Οι ταινίες αυτές συμμετέχουν στα διαγωνιστικά τμήματα Μεγάλου Μήκους (12), Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας (20), Μικρού Μήκους Animation (23) και Ντοκιμαντέρ / Kids & Docs (21).

Εκτός από τις διεθνείς κριτικές επιτροπές των ενηλίκων, θα υπάρχουν και παιδικές κριτικές επιτροπές οι οποίες θα απονείμουν τα δικά τους βραβεία, ενώ φέτος στο τμήμα Μυθοπλασίας & Animation προστίθεται για πρώτη φορά Διεθνής Κριτική Επιτροπή Νέων. Η συμμετοχή στις επιτροπές αυτές λειτουργεί σαν ένα εργαστήρι θεωρίας και κριτικής κινηματογράφου για τα παιδιά.

Το Τμήμα Ντοκιμαντέρ (Kids & Docs), το οποίο έχει ξεχωριστή διεθνή κριτική επιτροπή (καθώς και πολυμελή κριτική επιτροπή παιδιών), φιλοξενείται στο cine Cinema της Αμαλιάδας, πράγμα που σημαίνει πως το Φεστιβάλ Ολυμπίας ουσιαστικά απαρτίζεται από 3 φεστιβάλ: Το φεστιβάλ στον Πύργο, που φιλοξενεί τα διαγωνιστικά τμήματα μυθοπλασίας και animation, την γιορτή του ντοκιμαντέρ στην Αμαλιάδα και την Camera Zizanio.

Οι σκοτεινές αίθουσες του Πύργου και της Δυτικής Ελλάδας δεν παρουσιάζουν την καθημερινότητα μέσα από ένα ροζ σύννεφο: οι ταινίες του Φεστιβάλ δεν φοβούνται να αποκαλύψουν στα παιδιά όλες τις πτυχές της αληθινής ζωής. Τα αγόρια και τα κορίτσια του κόσμου, άλλωστε, δεν ζουν κλεισμένα σε μια αποστειρωμένη γυάλα – είναι, δυστυχώς, τα πρώτα και πιο ευάλωτα θύματα των επιλογών που κάνουν οι μεγάλοι. Καταπιάνονται με μια ευρεία γκάμα θεμάτων που απασχολούν τα παιδιά και τους νέους (σχέσεις, σχολικό περιβάλλον, εθισμοί, απώλεια, οικολογία, αναπηρία, διαφορετικότητα, παιδική εργασία κλπ.), αλλά και με όλες τις όψεις του σύγχρονου κόσμου, που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών, αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Οι ταινίες θέτουν στο επίκεντρο την παιδική και νεανική ηλικία, διαπνέονται από τις αρχές που έχουν θεσπίσει η UNICEF, η UNESCO και άλλοι διεθνείς οργανισμοί για τον παιδικό και νεανικό κινηματογράφο, στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των παιδιών και των νέων και αναδεικνύουν τη σημασία του σεβασμού των οικουμενικών αξιών και των θεμελιακών δικαιωμάτων του ανθρώπου για έναν κόσμο με ειρήνη, ελευθερία, δημοκρατία, κοινωνική πρόοδο και δικαιοσύνη. Εξυπακούεται ότι ταινίες που προωθούν τον πόλεμο, τη βία, το ρατσισμό, το σεξισμό κλπ. αποκλείονται εκ προοιμίου. Φυσικά ένα πλήθος ταινιών υμνούν, συχνά με χιούμορ, και την χαρά της ζωής: τον πρώτο έρωτα, την φιλία, την αγάπη προς τα ζώα, την αδελφική αγάπη, την συντροφικότητα και την χαρά του παιχνιδιού και της εξερεύνησης…

Το φετινό διαγωνιστικό πρόγραμμα που επέλεξε, όπως κάθε χρόνο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ολυμπίας Δημήτρης Σπύρου, είναι αντιπροσωπευτικό των τάσεων που επικρατούν διεθνώς στον κινηματογράφο για την παιδική και νεανική ηλικία Θα συζητηθούν:

*Στην μαυρόασπρη ταινία Fortuna (Eλβετία-Βέλγιο), που συμμετέχει στο διεθνές διαγωνιστικό μεγάλου μήκους, τον ιερέα ενσαρκώνει ο διάσημος ηθοποιός Μπρούνο Γκανζ. Η ταινία παρακολουθεί μια 14χρονη προσφυγοπούλα από την Αιθιοπία, η οποία χάνει τους γονείς της στη Λαμπεντούζα και βρίσκει καταφύγιο σε ένα κέντρο περίθαλψης στην Ελβετία.

*Η ταινία Supa Modo (Γερμανία-Κένυα) αποτελεί μια ιδιοφυή προσέγγιση του υπερήρωα: ένα κορίτσι στην Κένυα που λατρεύει τους υπερήρωες, πάσχει από μια σοβαρή ασθένεια και όλο το χωριό, σε ένδειξη συμπαράστασης, αντιμετωπίζει και την ίδια ως supergirl…

*Barley Fields on the other side of the mountain. Ο ταλαντούχος Κινέζος σκηνοθέτης Tian Tsering, με ξεκάθαρη αφήγηση, νηφάλιο όραμα και καταπληκτικά πλάνα, περιγράφει την ισχυρή προσωπικότητα μιας δεκαεξάχρονης από το Θιβέτ, που αποφασίζει να μεταναστεύσει στην Ινδία, αντιμετωπίζοντας όλες τις προκλήσεις και τις δυσκολίες. Ο αγρότης πατέρας της ήταν φυλακισμένος γιατί συμμετείχε σε μια εξέγερση χωρικών της περιοχής.

*Το Treasure, φέρει την υπογραφή της κορυφαίας Μεξικάνας σκηνοθέτιδας Maria Novaro, διάσημης κυρίως από τις ταινίες της Davron και El Jardin del Edem, η οποία γύρισε το Treasure με πρωταγωνιστές τα εγγόνια της και κατορθώνει να συλλάβει με το φακό της το «παιδικό θαύμα της ανακάλυψης ενός καινούριου κόσμου».

*Το Cleo & Paul (Γαλλία) είναι μια από τις λίγες ταινίες που γυρίζονται από την σκοπιά δύο τρίχρονων παιδιών και είναι κατάλληλη ακόμα και για παιδιά νηπιαγωγείου. Ήρωες δύο αδερφάκια που χάνονται στο Παρίσι. Η κάμερα στέκεται πάντα στο δικό τους ύψος παρουσιάζοντας τον κόσμο όπως ακριβώς τον βλέπουν.

Και από το αναβαθμισμένο φέτος πρόγραμμα ντοκιμαντέρ «Kids & Docs»:

* Before Father Gets Back (Γεωργία, Γαλλία, Γερμανία). Το ντοκιμαντέρ περιγράφει τη σκληρή ζωή και τα αδιέξοδα των παιδιών σε ένα απομονωμένο χωριό της Γεωργίας. Το εξτρεμιστικό Ισλάμ έχει προσελκύσει τους γονείς τους, οι οποίοι έχουν πάει στη Συρία και πολεμούν στο πλευρό του ISIS και άλλων παρόμοιων οργανώσεων.

*The Children of Snow Land (Ηνωμένο Βασίλειο, Νεπάλ). Στα υψίπεδα του Νεπάλ, το φυσικό περιβάλλον είναι μαγευτικό. Αλλά η ζωή είναι αφόρητη. Ως διέξοδο οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους από 4 ετών σε ένα σχολείο που διοικείται από βουδιστές μοναχούς. Για δέκα χρόνια ή και περισσότερο τα παιδιά αυτά ούτε βλέπουν, ούτε μιλούν με τους δικούς τους, γιατί οι αποστάσεις είναι τεράστιες και η δρόμοι κακοτράχαλοι.

*Tre Masaon Dasan (ΗΠΑ). Η ζωή 3 παιδιών από το Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, των οποίων οι γονείς είναι φυλακισμένοι. Η σκηνοθέτης Denali Tiller, καταφέρνει να φωτίσει την αθωότητα αυτών των παιδιών και να μας περιγράψει τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν.

*What Walaa wants (Καναδάς, Δανία). Η δυναμική έφηβη Walaa, της οποίας η μητέρα είναι στη φυλακή, αποφασίζει να εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο προσφύγων στη Δυτική Όχθη και να ενταχθεί στην Παλαιστιανιακή Ασφάλεια. Η εκπαίδευση είναι σκληρή τόσο σωματικά, όσο και πνευματικά και ψυχολογικά. Θα αντέξει να ολοκληρώσει την εκπαίδευση, στην οποία και πάρα πολύ άντρες λυγίζουν και τα παρατούν;

*Να σημειωθεί ότι και οι 4 σκηνοθέτες των παραπάνω ντοκιμαντέρ καθώς και άλλοι συντελεστές αναμένεται να παραβρεθούν στο Φεστιβάλ και μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό

Τέλος ένα ντοκιμαντέρ - γροθιά στο στομάχι που λειτουργεί και ως προειδοποίηση: το When the war comes (Τσεχία, Κροατία) έχει για θέμα του την δημιουργία μιας ακροδεξιάς, παραστρατιωτικής ομάδας εφήβων στη Σλοβακία, η οποία εκπαιδεύεται στα όπλα με την ανοχή των αρχών.

Θα υπάρξουν και οκτώ αφιερώματα, στα οποία προβάλλονται περίπου άλλες 100 ταινίες μεγάλου και μεσαίου-μικρού μήκους, παρουσιάζονται σε 16 περιφερειακές αίθουσες του Φεστιβάλ.