Aνακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες των Independent Spirit Awards -Στους υποψήφιους και ο Ίθαν Χοκ

Από πολλούς τα Independent Spirit Awards, τα λεγόμενα Indie βραβεία για τους καλύτερους του ανεξάρτητου κινηματογραφικού χώρου, έχουν ανακηρυχθεί ως τα Όσκαρ των ανεξάρτητων Αμερικάνικων παραγωγών. Αν και δεν έχουν καταφέρει να επηρεάσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την Οσκαρική κούρσα, όπως ίσως άλλα σωματεία και βραβεία, έχουν κι αυτά με την σειρά τους συμβάλει στην αναγνώριση σπουδαίων ταινιών και συντελεστών τους, ενώ έχουν προβλέψει και κάποιες Οσκαρικές.

Πέρυσι βράβευσαν το «Get Out! – Τρέξε!» του Τζόρνταν Πιλ ως την καλύτερη ταινία της χρονιάς (που εν τέλει κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου), και φέτος με τις υποψηφιότητές τους αποσκοπούν στο να δώσουν μια μικρή γεύση για το ποιες ταινίες ήδη προπορεύονται στην κούρσα αυτή, όπως γράφει το flix.gr.

Οι ταινίες «Eighth Grade» και «First Reformed» του Πολ Σρέιντερ που το πρόβαλλε η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας, κατάφεραν να αποσπάσουν τις περισσότερες υποψηφιότητες (4 η καθεμιά τους), ανάμεσά τους και αυτή της Καλύτερης Ταινίας.

Το θρίλερ «Hereditary», το υπέροχο ντεμπούτο του Άρι Αστερ με την Τόνι Κολέτ, κατάφερε να κερδίσει 2 υποψηφιότητες, αυτό της Καλύτερης Πρώτης Ταινίας και Ερμηνείας για την Τόνι Κολέτ. Ωστόσο ταινίες όπως το «Suspiria» του Λούκα Γκουαντανίνο πήρε μόλις δυο υποψηφιότητες, και το «BlacKkKlansman» του Σπάικ Λι, που ακούγεται ως φαβορί για τα Όσκαρ μόνο μια – αυτή της ερμηνείας για τον Άνταμ Ντράιβερ.

Οι νικητές των βραβείων θα ανακοινωθούν στις 23 Φεβρουαρίου 2019.

Ακολουθούν αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

«Eighth Grade»

«First Reformed»

«If Beale Street Could Talk»

«Leave No Trace»

«You Were Never Really Here».

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Ταμάρα Τζένκινς για το «Private Life»

Πολ Σρέιντερ για το «First Reformed»

Μπάρι Τζένκινς για το «If Beale Street Could Talk»

Ντέμπρα Γκρέινικ για το «Leave No Trace»

Λιν Ράμσεϊ για το «You Were Never Really Here»

Καλύτερη Πρώτη Ταινία

«Hereditary»

«Sorry to Bother You»

«The Tale»

«We the Animals»

«Wildlife»

Καλύτερος α’ γυναικείος ρόλος

Τόνι Κολέτ για το «Hereditary»

Γκλεν Κλόουζ για το «The Wife»

Ελσι Φίσερ για το «Eighth Grade»

Ρετζίνα Χολ για το «Support the Girls»

Έλενα Χάουαρντ για το «Madeline’s Madeline»

Κάρι Μάλιγκαν για το «Wildlife»

Α' Ανδρικός Ρόλος

Τζον Τσο για το «Searching»

Νταβίντ Ντιγκς για το «Blindspotting»

Ιθαν Χοκ για το «First Reformed»

Κρίστιαν Μαλέιρος για το «Socrates»

Χοακίν Φίνιξ για το «You Were Never Really Here»

Β' Γυναικείος Ρόλος

Καϊλί Κάρτερ για το «Private Life»

Τάιν Ντέιλι για το «A Bread Factory»

Ρετζίνα Κινγκ για το «If Beal Street Could Talk»

Τομασίν Χαρκούτ ΜακΚένζι για το «Leave No Trace»

Τζ. Σμιθ-Κάμερον για το «Nancy»

Β' Ανδρικός Ρόλος

Ραούλ Καστίγιο για το «We the Animals»

Ανταμ Ντράιβερ για το «BlacKkKlansman»

Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ για το «Can You Ever Forgive Me?»

Τζος Χάμιλτον για το «Eighth Grade»

Τζον Ντέιβιντ Γουάσινγκτον για το «Monsters and Men».

Καλύτερο Σενάριο

«Colette»

«Can You Ever Forgive Me?»

«Private Life»

«Sorry to Bother You»

«First Reformed»

Καλύτερο Πρώτο Σενάριο

«Eighth Grade»

«Nancy»

«Thoroughbreds»

«The Tale»

«Blame»

Καλύτερη Φωτογραφία

«Madeline’s Madeline»

«Wildlife»

«Mandy»

«Suspiria»

«We the Animals»

Καλύτερο Μοντάζ

«You Were Never Really Here»

«We the Animals»

«American Animals»

«Mid90s»

«The Tale».

Βραβείο Τζον Κασαβέτης

«A Bread Factory»

«En el Septimo Dia»

«Never Goin’ Back»

«Socrates»

«Thunder Road»

Βραβείο Ρόμπερτ Αλτμαν για το καλύτερο καστ

«Suspiria»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

«Hale County This Morning, This Evening»

«Minding the Gap»

«Of Fathers and Sons»

«On Her Shoulder»

«Shirkers»

«Won’t You Be My Neighbor?»

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

«Burning» (Νότια Κορέα)

«The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου (Ηνωμένο Βασίλειο)

«Happy as Lazzaro» (Ιταλία)

«Roma» (Μεξικό)

«Shoplifters» (Ιαπωνία)

Βραβείο Παραγωγών Piaget

Τζόναθαν Ντάφι και Κέλι Γουίλιαμς

Γκαμπριέλ Ναντίγκ

Σριχαρί Σέιθ

Ένα Κάποιο Βλέμμα

Αλεξ Μοράτο για το «Socrates»

Ιωάννα Γιουρικάρου για το «Lemonade»

Τζερεμάια Ζαγκάρ για το «We the Animals»

Βραβείο Bonnie

Ντέμπρα Γκρέινικ

Ταμάρα Τζένκινς

Καϊρίν Κουσάμα

Truer Than Fiction

Αλεξάντρια Μπόμπαχ για το «On Her Shoulders»

Μπινγκ Λιού για το «Minding the Gap»

ΡαΜελ Ρος για το «Hale Country This Morning, This Evening».