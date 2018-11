Οι πρώτες φωτογραφίες της Πηνελόπης Αναστασοπούλου, από το μαιευτήριο!

Στιγμές ευτυχίας ζει η Πηνελόπη Αναστασοπούλου που το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Νοεμβρίου έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Τα χαρμόσυνα νέα έγιναν γνωστά μέσα από την εκπομπή «Η Φωλιά των Κου Κου», όπου έκανε η Πηνελόπη τις πρώτες τις δηλώσεις.

Μάλιστα ανήρτησε στα social media την πρώτη φωτογραφία με τον μικρή της πριγκίπισσα, εκφράζοντας δημόσια τα συναισθήματά της. Το πρωί της Δευτέρας, μάλιστα, επανήλθε διαδικτυακά, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram νέες φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο.

Σε μια από αυτές απεικονίζεται η Πηνελόπη να κοιτάζει τρυφερά την μπέμπα της, ενώ εκείνη κοιμάται, αλλά και μια ακόμα με τα ποδαράκια της Ηλέκτρας να ακουμπούν σε ένα μέρος του σώματος της μαμάς της, που έχει τατουάζ την έκφραση «Σ’ αγαπάω». Ακόμα, είδαμε τα λαχταριστά γλυκά που απολάμβαναν όσοι τους επισκέφθηκαν στο μαιευτήριο, αλλά και τη θέα από το παράθυρο του δωματίου της.

«What’ s meant to be, will always find a way… #timetogohome #mamaP #electra #hospitaldiaries #babygirl #unconditionallove #gaiacare», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που της συνόδευε.