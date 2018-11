ΔΕΝ «ΧΑΝΕΤΑΙ»: Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ «ΘΥΜΑΤΑΙ» ΤΗΝ ΠΙΝΑ ΜΠΑΟΥΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ- ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

Ο αλληγορικός, σουρεαλιστικός και πάντα αναπάντεχος κόσμος του διεθνούς Ελληνα χορογράφου Δημήτρη Παπαιωάννου, του αξεπέραστου «μάγου» των τελετών των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, σμίγει με το σύμπαν της αείμνηστης, εμβληματικής ιέρειας του σύγχρονου χορού Πίνα Μπάους στην παράσταση που ετοίμασε ο δικός μας δημιουργός για το περίφημο Χοροθέατρο του Βούπερταλ. Το θέαμα που μόλις καθήλωσε στην Ευρώπη «New Piece- I Since She» αποτελώντας έναν καθρέφτη για όλες τις αποχρώσεις της ανθρώπινης ύπαρξης φθάνει επιτέλους και στην Αθήνα για 4 μόνο βραδιές πριν τα Χριστούγεννα (18-21 Δεκεμβρίου).

Το Χοροθέατρο του Βούπερταλ προσκάλεσε τον ελληνα χορογράφο και εκείνος ανταποκρίθηκε έστω κι αν αποχωρίστηκε για πρώτη φορά τη δική του ομάδα χορευτών. Με τις χαρακτηριστικές, μαγικές, εικαστικές εικόνες του, κατορθώνει να αποτίσει φόρο τιμής στη μεγάλη Πίνα και, ταυτόχρονα, να ξαναδώσει ζωή στην κληρονομιά που εκείνη άφησε στον χορό, δίχως να παραμερίσει τις ελληνικές αναφορές του.

Τα χειροκροτήματα ήταν θυελλώδη σε Γερμανία και Ολλανδία και μετά την Αθήνα το θέαμα θα ταξιδέψει σε Αγγλία και Γαλλία.

«Ένα μικρό θαύμα» αποκάλεσε την παράσταση η La Repubblica, «ιδιοφυή φόρο τιμής» τοTeatro e Critica, «μια συγκινητική ωδή στην Πίνα Μπάους» η De Volkskrant, «μια παράσταση σαν γλυκό ταξίδι στα άδυτα, όπου συναντάμε ζωντανή και γεμάτη ευφορία την ίδια την Πίνα Μπάους» η La Libre.be. Με μάγο παρομοιάζει τον Δημήτρη Παπαϊωάννου η Wen Wei Po του Χονγκ Κονγκ, ενώ το Ballet2000 τον αποκαλεί «Σύγχρονο Ελληνικό Μύθο, έναν μοναδικό καλλιτέχνη, αδιαμφισβήτητο μετρ του κόσμου του». To New Piece I –Since she έρχεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, συμπαραγωγό της παράστασης, μόνο για 4 παραστάσεις, από 18 έως 21 Δεκεμβρίου, για να επιβεβαιώσει αυτά που αναφέρει η κριτική του Art Unlimited: «Στο Since she ο Παπαϊωάννου μιλά για τον θαυμασμό του για την Πίνα, για το πώς τον ενέπνευσε, για τα δικά του συναισθήματα, παρουσιάζοντας ένα έργο για την ομάδα της. Η απόπειρά του να μεταφράσει όλα αυτά σε συναισθήματα στέφεται με απόλυτη επιτυχία».

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη, Εικονοποίηση & Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαϊωάννου | Σχεδιασμός Σκηνικών: Τίνα Τζόκα | Κοστούμια: Θάνος Παπαστεργίου | Σχεδιασμός Φωτισμών: Fernando Jacon, Στέφανος Δρουσιώτης | Σχεδιασμός Ήχου: Θανάσης Δεληγιάννης | Ενορχήστρωση Μουσικής: Θανάσης Δεληγιάννης, Στέφανος Δρουσιώτης | Καλλιτεχνικοί Σύμβουλοι: Τίνα Παπανικολάου, Στέφανος Δρουσιώτης | Διεύθυνση Προβών: Barbara Kaufmann. Γλύπτης: Νεκτάριος Διονυσάτος | Ενδυματολογική Συνεργασία: Rike Zöllner |

Καλλιτεχνική Φωτογράφιση: Julian Mommert

Με τους χορευτές: Ruth Amarante, Michael Carter, Silvia Farias Heredia, Ditta Miranda Jasjfi, Scott Jennings, Milan Kampfer, Blanca Noguerol Ramírez, Breanna O’Mara, Franko Schmidt, Azusa Seyama, Ekaterina Shushakova, Julie Anne Stanzak, Oleg Stepanov, Julian Stierle, Michael Strecker, Tsai-Wei Tien, Ophelia Young

Μουσική: Χρήστος Κωνσταντίνου, Richard Wagner, Charles Ives, Johann Sebastian Bach, Aram Khachaturian, Gustav Mahler, Gija Kantscheli, Μαρίκα Παπαγκίκα, Wayne King, Λεό Ραπίτης, Μάνος Αχαλινωτόπουλος, Sergei Prokofiev, Giuseppe Verdi, Tom Waits

Info

ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ - Κεντρική Σκηνή: Λεωφόρος Συγγρού 107-109, Νέος Κόσμος, Τηλ.: 210 900 5 800. Από 18 έως 21 Δεκεμβρίου 2018, 20:30. Γενική προπώληση από 18 Νοεμβρίου 2018, 12:00.