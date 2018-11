Πάτρα: "Η Μαθητεία στις Επιχειρήσεις" στo 21o forum Ανάπτυξης

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσοα του 21ου Forum Ανάπτυξης, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η Μαθητεία στις Επιχειρήσεις. EAPPREN – Apprenticeships through the use of e-learning» το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι :

Κώστας Καρπέτας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας Π.Δ.Ε.

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος

Ειρήνη Μαρίνου, Περιφερειακή Διευθύντρια ΟΑΕΔ Πελοποννήσου

Ιωάννης Πετράτος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Αχαΐας

Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Σ.Ε.Β Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι :

10:50–11:00 «Μεταλυκειακό" Ετος τάξη Μαθητείας», Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος, Υπεύθυνος Μαθητείας ΔΔΕ Αχαΐας, Γιώργος Ραβασόπουλος

11:00–11:10 «Μαθητεία: Προκλήσεις και Προοπτικές» Διευθυντής ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Καλαμακίου, Νίκος Πουλάκος

11:10–11:20 Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Μαθητεία –EAPPREN. Ενότητα: Ευρώπη, Κώστας Διαμαντής Μπαλάσκας

11:20–11:30 Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Μαθητεία –EAPPREN. Ενότητα: Ελλάδα, Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος

11:30–11:40 Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Μαθητεία –EAPPREN. Ενότητα: Βουλγαρία, German Germanov

11:40–11:50 «Η μαθητεία στις επιχειρήσεις» Όλγα Διαμαντή Υπεύθυνη Προσωπικού Εργοστάσιου FrieslandCampina Hellas (ΝΟΥΝΟΥ)

11:50 – 12:15 Ερωτήσεις - Συζήτηση