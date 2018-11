ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

Tο Πανελλήνιο Δίκτυο Θεάτρου από Παιδιά για Παιδιά Hellenic Network of Theater from Children to Children ξεκινάει της δράσεις του στην πόλη των Πατρών.

Ο ιδρυτής του δικτύου, σκηνοθέτης και δάσκαλος θεάτρου Θεόδωρος Οικονομίδης σε συνεργασία με το Θέατρο Λιθογραφείο της κ. Ελένης Καραμούζη ανακοινώνουν την δημιουργία Παιδικού Θιάσου για παιδιά από 7 εώς 12 ετών και Εφηβικού Θιάσου για παιδιά από 12 εώς 19 ετών.

Προτείνουμε το Θέατρο σαν εκπαιδευτικό εργαλείο αλλά και σαν ιδανικό μέσο δημιουργικής ψυχαγωγίας και ποιοτικής ενασχόλησης. Μ΄ αυτό τον τρόπο τα παιδιά βγαίνουν από την παθητική θέση του θεατή και γίνονται δημιουργοί και πρωταγωνιστές. Φεύγουν για λίγο από τις οθόνες και την εικονική πραγματικότητα και τίθενται στο επίκεντρο της δράσης Πράττουν και δημιουργούν με άμεσο αποτέλεσμα, μέσω του σώματος και του πνεύματος τους. Έρχονται σε επαφή με την βαθιά πολιτισμική κληρονομιά του τόπου μας, μέσω των θεμάτων που επιλέγουμε να αναπαραστήσουμε σκηνικά. Οι νέοι-ες, σαν μέλη ενός θεατρικού θιάσου, βιώνουν την γνώση, την κάνουν πράξη κι έτσι δεν την ξεχνούν ποτέ.

Η πολυετή σχέση του Δικτύου με το Θέατρο και την εκπαίδευση, μας έχει δείξει ότι η καλλιέργεια των νέων, πρέπει να περνάει μέσα από την βιωματική δράση, την πράξη και φυσικά την ένταξη του παιχνιδιού μέσα στους τρόπους εκπαίδευσης και μόρφωσης. Αλλιώς ότι και να διδάξουμε, είναι ακόμα μια πληροφορία που αργά ή γρήγορα θα ξεχαστεί.

Τα βασικά εργαλεία αυτής της δουλειάς, είναι οι μάσκες, οι υπερμεγέθης κούκλες, η ζωντανή μουσική, οι ασκήσεις φαντασίας και τα βασικά στοιχεία σωματικού και λεκτικού αυτοσχεδιασμού, στα οποία ο Θ. Οικονομίδης ειδικεύεται, με άμεσα δείγματα δουλειάς τις σκηνοθεσίες του:“Ερωφίλη project”, “Καταλόγια”, “Mythology I”.

Τα υπέροχα κείμενα της ελληνικής γραμματείας από τον Όμηρο μέχρι τους πιο σύγχρονους λογοτέχνες μας θα είναι το υλικό των θιάσων μας.

Το σημαντικότερο όμως δώρο είναι η παράσταση που προκύπτει, η οποία ταξιδεύει και γεμίζει τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες με εμπειρίες, γνώσεις, δυνατότητα έκφρασης και φαντασία.

Βασικός μας στόχος είναι να παρουσιάσουμε τις θεατρικές δουλειές των θιάσων σε όσα περισσότερα γίνεται θεματικά Φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού με τα οποία έχουμε επαφές.

Έχουμε πειστεί ότι αυτός ο τρόπος προσέγγισης των μαθητών-τριων είναι ο καταλληλότερος γιατί εκτός από γνώσεις, μεταδίδουμε στα παιδιά την συνεργασία, την συναδελφικότητα, τους τρόπους δημιουργίας έργου από κοινού, την ευαισθητοποίηση πάνω σε κοινωνικά θέματα μέσω της τέχνης.

Τους προσφέρουμε επίσης και τα εξής σημαντικά:

Ποιοτικές στιγμές πάνω σε μια θεατρική σκηνή που τους χαρίζει αυτοπεποίθηση, βήμα να εκφραστούν κι εφόδια και εμπειρίες για να βάλουν τα θεμέλια του χτισίματος ενός χαρακτήρα που θα τους κάνει ευτυχισμένους ανθρώπους.

Η θεματική του ερευνητικού εργαστηρίου θεάτρου, εστιάζει στην αναζήτηση μεθόδων και πρακτικών θεατροποίησης θεμάτων της διδακτέας ύλης και κλασσικών λογοτεχνικών κειμένων της Ελληνικής γραμματείας.

Οι περίοδοι μαθημάτων είναι τρίμηνοι και στο τέλος κάθε κύκλου οι θίασοι παρουσιάζουν την θεατρική παράσταση του έργου που έχει δουλευτεί στους συμμαθητές τους και στους συμπολίτες τους.

Η έναρξη του πρώτου κύκλου είναι στα τέλη Νοέμβρη του 2018 και τα θέματα προς θεατροποίηση είναι ο μύθος «Η Αρπαγή της Περσεφόνης» για τον Παιδικό Θίασο και η διασκευή του Ομηρικού έπους «Οδύσσειας Σύνοψη» για τον Εφηβικό Θίασο.

Ο ιδρυτής του Πανελλήνιου Δικτύου Θεάτρου από Παιδιά για Παιδιά Hellenic Network of Theater from Children to Children Θ. Οικονομίδης και οι συνεργάτες του στην Πάτρα: Ελένη Καραμούζη και Δημήτρης Ζαπάντης ανοίγουν την πόρτα του πολιτισμού και περιμένουν τις νέες και τους νέους της πόλης για να ξεκινήσουν μαζί ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσμο της τέχνης του Θεάτρου.

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Θέατρο Λιθογραφείο, Μαιζώνος 172Β τηλ. 2610328394

Σύντομο βιογραφικό του Θεόδωρος Οικονομίδης

Κρατικό Πτυχίο Δραματικής Σχολής Κ.Θ.Β.Ε. το 1997.

Ειδίκευση στο Σωματικό Θέατρο και στο Θέατρο Μάσκας

στην Παιδαγωγική του Θεάτρου & στην Δραματοθεραπεία.

Ιδρυτής του Πανελλήνικου Δικτύου Θεάτρου από Παιδιά για Παιδιά

Συμμετοχές και διακρίσεις στα Διεθνή Φεστιβάλ- Toronto Modern Theater Festival, Καναδάς 2007,- 40ο Τeatterikesa International Theatre Festival Τampere,Φιλανδία 2008, -Euro Art Festival, Blagoevgrad, Βουλγαρία, 2006.-Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ,2006 Γκόλφω,2007 Απόκοπος.-Dialog Festival, Πολωνία 2007.- Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας-Κιλκίς 2007,- Λευκωσία 2009- 43o Kontrapunkt International Festival,Szczecin, Πολωνία 2008.-Sibiu International Theatre Festival, Ρουμανία 2009.-Sani Festival, Χαλκιδική, 2010.-Φεστιβάλ Φιλίππων- Θάσου, 2011.

Βραβείο Μελίνα Μερκούρη, για τη προσφορά του στην περιφέρεια, 2007.

Το 2017 ίδρυσε με την Αμαλία Αρσένηι τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό «Roots»

και το Κέντρου Θεατρικής Έρευνας «ΕνΧορώ» - CHORUS researching center,

που σαν βάση έρευνας έχει την δημιουργία μεθόδων θεατροποίησης κλασσικών κειμένων μέσα από σύγχρονους τρόπους αναπαράστασης.

Διδάσκει υποκριτική από το 2007 και είναι καθηγητής Δραματοθεραπείας.

Πολύχρονη υπηρεσία στον χώρο του Θεάτρου -από το 1994, στο ΚΘΒΕ και στο Εθνικό Θέατρο - και της εκπαίδευσης, σαν δάσκαλος θεάτρου, από το 2004.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματά του έχουν παρακολουθήσει πάνω από 6.000 μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Ελλάδα. Γράφει και διασκευάζει θεατρικά έργα για παιδιά.

Παίζει κιθάρα, μαντολίνο, πανδουρίδα και συνθέτει μουσική για τις ανάγκες των παραστάσεών του. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.