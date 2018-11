Στο Ναύπλιο χτύπησε η καρδιά του 5ου διεθνούς χορωδιακού φεστιβάλ

Στο Ναύπλιο πραγματοποιήθηκε το 5o διεθνές χορωδιακό φεστιβάλ» που διοργάνωσε η Artiva Cultural Management & Advertising υπό την αιγίδα του δήμου Ναυπλιέων και του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ κάνοντας έναρξη την Παρασκευή στις 7 Νοεμβρίου και διήρκεσε μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2018.

Το Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Βουλευτικού στο Ναύπλιο με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή 20 χορωδιακών σχημάτων και 800 χορωδών με καλλιτεχνικό διευθυντή το μαέστρο Θεοδόση Αντωνιάδη.

Σε αυτή την σημαντική διοργάνωση συμμετείχε η Πατρινή γυναικεία χορωδία BelCantes Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας η οποία με το πρόγραμμα της απέσπασε θερμότατες και άκρως κολακευτικές κριτικές.

Το πρόγραμμα της συναυλίας ήταν:

1 Hotaru koi

2 On suuri sun rantas autius : Matti Hyokki /Σόλο Κατερίνα Γεωργίου

3 Caramba : Otilio Galindez διασκευή Alberto Grau

4 Bo yavo haboker : Josef Hadar

5 Γιαρέμ: Γ. Χατζηνάσιος -διασκευή Σάββας Ρακιντζάκης

6 And all that Jazz John Kander/χορογραφία Κατερίνα Γεωργίου

Πιάνο έπαιξε η Κωνσταντίνα Ανδρουτσοπούλου και τη χορωδία διηύθυνε η Έλενα Δρουκοπούλου.