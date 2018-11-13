Κηδείες που θα γίνουν την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Κηδείες-Μνημόσυνα

Κηδείες – Πένθη


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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟ ΝΙΚ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΤΩΝ 67

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-11-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΕΤΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΩ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ, ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610.324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.

 

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡ. ΓΙΑΡΚΙΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

(ΕΤΩΝ 59)

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΑΡΙΑ, ΧΑΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΡΚΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα

Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.

 

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΝΑ ΧΡ. ΤΣΑΜΗ

ΕΤΩΝ 70

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-11-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΤΙΤΕΡ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΜΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΗΣ

ΟΙΚ. ΚΩΝ/ΝΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΛΑΤΣ

ΟΙΚ. ΟΡΕΣΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΜΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

 

*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610.324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 13/11/2018 13:32

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/506958

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