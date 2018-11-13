Κηδείες που θα γίνουν την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟ ΝΙΚ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΕΤΩΝ 67
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-11-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΕΤΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΩ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ, ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610.324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡ. ΓΙΑΡΚΙΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
(ΕΤΩΝ 59)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΑΡΙΑ, ΧΑΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΡΚΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΝΑ ΧΡ. ΤΣΑΜΗ
ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-11-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΤΙΤΕΡ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΜΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΗΣ
ΟΙΚ. ΚΩΝ/ΝΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΛΑΤΣ
ΟΙΚ. ΟΡΕΣΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΜΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610.324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.