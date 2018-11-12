Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-11-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΩΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΛΕΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΩΝ/ΝΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610.324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/11/2018 & ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΤΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ XΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
----------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡ. ΑΝΤΩΝΕΛΟ
ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 12 - 11 - 2018 και ώρα 3 μ.μ.
Από τον ΙΝ Αγίων Αγγέλων Α΄Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΟΡΑΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΖΕΒΑΛΝΤ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ, ΔΑΜΑΣΚΙΝΗ (χήρα) ΘΕΟΔΟΣΗ ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΝΙΤΣΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ (εν Καναδά) ΜΑΧΗ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ, ΡΕΝΑ (χήρα) ΣΤΕΛ. ΚΑΡΥΩΤΗ, ΛΕΥΚΟΘΕΑ (χήρα) ΕΠΑΜ. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ, ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.