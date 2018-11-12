Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-11-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΩΚΟΥ ΦΑΡΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΛΕΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΩΝ/ΝΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610.324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗ

ΕΤΩΝ 77

 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/11/2018 & ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΤΡΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ

ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ XΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡ. ΑΝΤΩΝΕΛΟ

ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 12 - 11 - 2018 και ώρα 3 μ.μ.

Από τον ΙΝ Αγίων Αγγέλων Α΄Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΟΡΑΛΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΥΖΕΒΑΛΝΤ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ, ΔΑΜΑΣΚΙΝΗ (χήρα) ΘΕΟΔΟΣΗ ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΝΙΤΣΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ (εν Καναδά) ΜΑΧΗ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ, ΡΕΝΑ (χήρα) ΣΤΕΛ. ΚΑΡΥΩΤΗ, ΛΕΥΚΟΘΕΑ (χήρα) ΕΠΑΜ. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ, ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 12/11/2018 10:25

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/506792

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