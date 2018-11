Πατέρας τραγουδούσε στην τρίχρονη κόρη του ενώ περνούσαν μέσα από τις φλόγες! ΒΙΝΤΕΟ

Παράδειγμα γενναιότητας και ψυχραιμίας είναι ένας άνδρας που προσπαθεί να σώσει την ζωή της κόρης του, περνώντας μέσα από την φλόγες στην θηριώδη φωτιά στην Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά έχει κοστίσει την ζωή εννέα ανθρώπων κι έχει κάνει στάχτες ολόκληρες ζωές και αμέτρητες εκτάσεις γη.

Βίντεο που βλέπει το «φως» της δημοσιότητας, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Ο άνδρας που πρωταγωνιστεί, παραδίδει μαθήματα για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται οι γονείς σε περιπτώσεις κρίσης. Και τι κρίση ήταν αυτή…

Ο άνδρας βρίσκεται πίσω από το τιμόνι και δίπλα του η κορούλα του, μόλις τριών ετών. Καταγράφει τις εφιαλτικές στιγμές με το κινητό του τηλέφωνο. Βρίσκονται στο αυτοκίνητο και τριγύρω… κόλαση. Φλόγες στα αριστερά, φλόγες στα δεξιά, πυκνός καπνός και πολλή κίνηση στο δρόμο, με ανθρώπους να προσπαθούν να ξεφύγουν από την φωτιά στην Καλιφόρνια

Μέσα στο όχημα, όμως, η απόλυτη αντίθεση. Επικρατεί ηρεμία: Η κόρη του άνδρα παρατηρεί τις απίστευτες εικόνες μιλώντας για την πυρκαγιά και ο πατέρας της με Ολύμπια ψυχραιμία της λέει:

«Μάντεψε. Δεν θα πιάσουμε φωτιά εντάξει; Θα μείνουμε μακριά της. Θα είμαστε μια χαρά. Εντάξει; Τα πάμε μια χαρά». Η φωνή του είναι ήρεμη, σα να μη συμβαίνει τίποτα, σα να είναι με την κόρη του για… βόλτα στο πάρκο!

Κι όμως έξω από το αυτοκίνητο οι φλόγες μαίνονται. Ο άνδρας δεν χάνει ούτε για ένα δευτερόλεπτο την ψυχραιμία του. Και τότε ξεκινά να της τραγουδά για να μην φοβηθεί η κορούλα του…

Η μικρή κάποια στιγμή λέει: «Ναι, πρέπει να φύγουμε» και ο πατέρας της απαντά, σταθερά με ήρεμη φωνή: «Πρέπει ναι, θα φύγουμε». Λίγο μετά η μικρή λέει «θα πιάσουμε φωτιά». Και ο πατέρας απαντά σχεδόν… θεατρικά για να την κρατήσει ήρεμη: «Όχι, θα φύγουμε από εδώ«, μπλέκοντας και ένα από τα αγαπημένα παιδικά της μικρής!

Την ίδια ώρα ακούγονται κόρνες και σειρήνες από πυροσβεστικά! Ο πατέρας κατάφερε τελικά να ξεφύγει από την φωτιά στην Καλιφόρνια. «Κοίτα, περάσαμε», λέει και η μικρή απαντά: «Ναι, τα κατάφερες«!

«Μαζί τα καταφέραμε» της λέει ο μπαμπάς της σε μια στιγμή πραγματικά συγκλονιστική…

Ο Τραμπ… επιρρίπτει ευθύνες για την φωτιά στην Καλιφόρνια

Η κακή διαχείριση των δασών ευθύνεται για τις δύο πυρκαγιές που εξακολουθούν να μαίνονται ανεξέλεγκτα στην Καλιφόρνια, δηλώνει σε μήνυμά του σήμερα στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών από τις φωτιές που κατακαίνε την Καλιφόρνια έχει ανέλθει σε εννέα, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να σωθούν.

«Τίποτε άλλο δεν ευθύνεται γι’αυτές τις τεράστιες, φονικές και πολυδάπανες δασικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια πέραν της τόσο κακής διαχειρισης των δασών», σημειώνει ο πρόεδρος στο μήνυμά του στο Twitter.

«Τόσα δισεκατομμύρια δολάρια να δίνονται ετησίως και να χάνονται τόσο πολλές ζωές, όλες εξαιτίας της τεράστιας κακοδιαχείρισης των δασών. Θεραπεία τώρα, ή σταματούν οι πληρωμές της Fed (σ.σ. εννοεί την ομοσπονδιακή τράπεζα)!», πρόσθεσε.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments!