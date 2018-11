Πάτρα: Επίσημο opening έκανε ο νέος πολυχώρος πολιτισμού Μηχανουργείο

Επίσημο opening με κρασί και πολλά χαμόγελα είχε το βράδυ της Πέμπτης 8 Νοεμβρίου 2018 ο νέος πολυχώρος πολιτισμού Μηχανουργείο στην οδό Ευμήλου 2, πίσω από το ναό του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα.

Ο νέος πολυχώρος που ξεκίνησε να λειτουργεί πριν λίγο καιρό μ’ ένα ενδιαφέρον φωτογραφικό event με τίτλο «Who I Was, What I've Become» (an event of contemporary photography) έχει ως επικεφαλής τον Πατρινό ηθοποιό Γεράσιμο Ντάβαρη, τον οποίο το κοινό είχε γνωρίσει το προηγούμενο διάστημα στο θέατρο Αντίμετρο.

Φιλότεχνοι, καλλιτέχνες και πολλοί άλλοι πέρασαν το βράδυ της Πέμπτης από τον όμορφο «βιομηχανικό» χώρο του Μηχανουργείου με την πέτρα στον τοίχο, που άλλοτε ήταν παλιές αποθήκες, ο οποίος είναι ιδιοκτησίας του Συνδέσμου Φαρμακοποιών Πατρών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρώτη θεατρική παράσταση που θα φιλοξενηθεί στη σκηνή του Μηχανουργείου θα είναι το τριήμερο 16, 17 και 18/11/2018, από την θεατρική ομάδα ''ΗΘΟΣ ΠΟΙΕΙ'' του εκπολιτιστικού συλλόγου Λεύκας που θα παρουσιάσει το γνωστό έργο «Δον Καμίλο» του Λευτέρη Πατατζή σε σκηνοθεσία του Γιάννη Βλάχου.

*Οι φωτ. είναι από την σελίδα στο facebook του Μηχανουργείου.

