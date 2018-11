Πέθανε ο Φράνσις Λε, συνθέτης του τρυφερού & συγκινητικού «Love Story» και του «Ένας Άντρας και Μια Γυναίκα»

Συγκίνηση προξένησε στους λάτρεις του σινεμά & της μουσικής η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Γάλλου συνθέτη Φράνσις Λε, ο οποίος είχε γράψει τη μουσική για τις κινηματογραφικές ταινίες «Love Story» με τον Ράιαν Ο’ Νιλ και την Άλι ΜακΓκρόου το 1970 και «Ένας Άνδρας και μία γυναίκα» με τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν.

Εθεωρείτο ένας από τους σημαντικότερους, πιο παραγωγικούς και αισθαντικούς Γάλλους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Όπως αναφέρει ανάρτηση του flix.gr, ακόμα κι αν δεν γνωρίζει κανείς από πού προέρχονται, ή ποιος τα έχει γράψει, είναι μάλλον απίθανο να μην έχει ακούσει ή, ακόμα, σιγομουρμουρίσει, το «Where Do I Begin» ή το «Un Homme et Une Femme», τα δύο εξαιρετικά δημοφιλή κομμάτια, γραμμένα αντίστοιχα για το «Love Story» (1970) του Άρθουρ Χίλερ, ως ορχηστρικό, και το βραβευμένο με τον Χρυσό Φοίνικα «Ένας Άντρας και Μια Γυναίκα» (1966) του Κλοντ Λελούς.

Γεννημένος στη Νίκαια της Γαλλίας το 1932, ο Φράνσις Λε μετακόμισε πολύ νωρίς στο Παρίσι όπου ξεκίνησε την καριέρα του παίζοντας ακορντεόν και πιάνο και συνοδεύοντας την Εντίθ Πιαφ, για την οποία θα άρχιζε αργότερα να γράφει και τραγούδια.

Η πληθωρική του καριέρα περιλαμβάνει πάνω από 600 τραγούδια και περισσότερα από 100 σάουντρακ για ταινίες. Περίπου 40 από αυτά θα υπέγραφε για λογαριασμό του Κλοντ Λελούς, με πιο διάσημο το σάουντρακ του όπως προείπαμε, το «Ένας Άντρας και Μια Γυναίκα» (το πρώτο του σάουντρακ για μεγάλου μήκους ταινία).

Το σάουντρακ του «Love Story» (1970) χάρισε στον Francis Lai τη μοναδική υποψηφιότητά του (και νίκη) για Όσκαρ, ενώ το βασικό μουσικό θέμα της ταινίας έγινε λίγο αργότερα τραγούδι που μετατράπηκε σε τεράστια επιτυχία, όπως τραγουδήθηκε πρώτα από τον Άντι Γουίλιαμς και στη συνέχεια από τη Σίρλεϊ Μπάσεϊ.

Από το τεράστιο σε έκταση κινηματογραφικό του έργο ξεχωρίζουν ακόμα οι συνθέσεις για τα «Mayerling» (1968) του Τέρενς Γιανγκ, «Three into Two Won’t Go» (1969) του Πίτερ Χολ, «Rider on the Rain» (1970) του Ρενέ Κλεμάν, «Τα Μαύρα Μάτια» (1987) του Νικίτα Μιχάλκοφ, «Les Cles du Paradis» (1991) του Φιλίπ ντε Μπροκά, καθώς και για τα αισθησιακά φιλμ «Emmanuelle II – Εμμανουέλα 2» (1975) και «Bilitis» (1977).

Το θάνατό του Λε ανακοίνωσε την Τετάρτη 7/11/2018 ο Δήμαρχος της Νίκαιας, ενώ τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.