Πύρινη λαίλαπα στην Καλιφόρνια - Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους - ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα μαίνονται στην Καλιφόρνια σήμερα, με τις φλόγες να εξαπλώνονται ραγδαία, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν στην εκκένωση 75.000 κατοικιών, κοντά στην πόλη Θάουζαντ Όουκς, που παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά την ένοπλη επίθεση σε κλαμπ με 12 νεκρούς αυτήν την εβδομάδα.

Η εντολή για την εθελούσια απομάκρυνση των κατοίκων από 75.000 σπίτια εκδόθηκε υπό την απειλή της φωτιάς Γούλσεϊ, που έχει εξαπλωθεί σε περιοχές του Θάουζαντ Όουκς στην κομητεία Βεντούρα, βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Εκεί ένας βετεράνος του σώματος των Πεζοναυτών άνοιξε πυρ σε ένα μπαρ γεμάτο από φοιτητές την Τετάρτη το βράδυ, σκοτώνοντας 12 ανθρώπους.

Στο πολιτιστικό κέντρο για εφήβους του Θάουζαντ Όουκς οι αρχές εγκατέστησαν έναν χώρο υποδοχής για τους ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Μόλις πριν από λίγα 24ωρα ο χώρος αυτός είχε χρησιμοποιηθεί ως κέντρο παροχής βοήθειας στις οικογένειες των θυμάτων του μακελειού.

Στους χώρους υποδοχής των πυρόπληκτων οι αρμόδιοι διανέμουν προστατευτικές μάσκες στους πολίτες, έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών της κομητείας Βεντούρα.

Η πυρκαγιά Γούλσεϊ κατακαίει περιοχές και της κομητείας του Λος Άντζελες, όπου εκδόθηκαν επίσης εντολές εκκένωσης για την περιοχή νότια του αυτοκινητόδρομου 101, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Η φωτιά έχει διασχίσει κάθετα σε αρκετά σημεία τον αυτοκινητόδρομο 101, μεταξύ αυτών στις περιοχές Καλαμπάσας και Αγκούρα Χιλς και κινείται νοτιότερα προς τις ακτές του Μαλιμπού, γνωστοποίησε σε ένα tweet η αρχή Έρευνας και Διάσωσης του Μαλιμπού. Τμήματα του αυτοκινητοδρόμου έκλεισαν στις κομητείες του Λος Άντζελες και της Βεντούρα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα νότια της πόλης Σίμι Βάλεϊ.

Την ίδια ώρα, στην κομητεία Βεντούρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά Χιλ, η οποία έχει ήδη κατακάψει 40.470 στρέμματα γης.

Στη βόρεια Καλιφόρνια, η πυρκαγιά Καμπ εξαπλώνεται ραγδαία στα περίχωρα της πόλης Τσίκο, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, μετά το καταστροφικό πέρασμά της από την πόλη Πάρανταϊς, ανέφεραν αξιωματικοί της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Καλιφόρνια.

Οι εντολές εκκένωσης αφορούν την ανατολική πλευρά του Τσίκο, μιας πόλης με πληθυσμό περίπου 93.000 ανθρώπων, που βρίσκεται σε απόσταση 145 χλμ βόρεια του Σακραμέντο.

Η πυρκαγιά Φάιρ, η οποία καίει ανεξέλεγκτα σε μια έκταση 81.000 στρεμμάτων, κινείται δυτικά με την ταχύτητα των ανέμων στα 56 χλμ των ώρα.

Νωρίτερα, οι φλόγες σάρωσαν το Πάρανταϊς, μια πόλη 26.000 κατοίκων. Με τους ισχυρούς ανέμους να τροφοδοτούν τις φλόγες, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ραγδαία τα ξημερώματα, καλύπτοντας την πόλη με πυκνούς καπνούς και στάχτες.

«Η πόλη έχει καταστραφεί, τα πάντα έχουν διαλυθεί. Τίποτα δεν έμεινε όρθιο» δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Καλιφόρνια Σκοτ Μακλίν.

«Αυτή η φωτιά κινήθηκε με τόσο μεγάλες ταχύτητες και εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να εγκλωβιστούν στις φλόγες».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των πολιτών και πυροσβεστών που τραυματίστηκαν, ενώ ενδεχομένως θα χρειαστούν ημέρες προτού οι αρχές επιβεβαιώσουν εάν υπάρχουν νεκροί.

Το Πάρανταϊς δεν έχει πολλές εξόδους διαφυγής. Τα τροχαία που σημειώθηκαν μετέτρεψαν τους δρόμους σε αδιέξοδα, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο, και οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα οχήματά τους για να γλυτώσουν από τις φλόγες, τρέχοντας μακριά ενώ κρατούσαν στις αγκαλιές τους τα παιδιά και τα κατοικίδιά τους, περιέγραψαν αξιωματούχοι.

Σε μια γυναίκα, που δεν μπορούσε να φύγει εξαιτίας του μποτιλιαρίσματος, άρχισαν οι πόνοι του τοκετού, έγραψε η εφημερίδα Enterprise-Record.

«Η κατάσταση είναι χαοτική» σημείωσε ο Ράιαν Λάμπερτ, ένας αστυνομικός της τροχαίας της Καλιφόρνια.

Επιπλέον, με τη βοήθεια μιας μπουλντόζας οι διασώστες έσπρωξαν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα για να ανοίξουν δρόμο και να φθάσουν στο νοσοκομείο Φίδερ Ρίβερ προκειμένου να απομακρύνουν τους ασθενείς, ενώ οι φλόγες είχαν τυλίξει το κτίριο, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντάγκ Τίτερ, αξιωματούχος της κομητείας Μπάτε.

Δεκάδες σπίτια μετατράπηκαν σε στάχτες, όπως επίσης ένα νοσοκομείο, ένα βενζινάδικο, πολλά οχήματα και εστιατόρια. Από το εστιατόριο Blackbear Diner, το μόνο που απέμεινε όρθιο ήταν η πινακίδα "Welcome to Paradise", μετέδωσε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Breaking: The entire city of Malibu, California is under a mandatory evacuation order due to #WoolseyFire. pic.twitter.com/guYe3Hcmvh — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 9 Νοεμβρίου 2018