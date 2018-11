«Πόλεμος» Τραμπ και CNN – Έδιωξαν δημοσιογράφο από τον Λευκό Οίκο – ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι ανακαλεί μέχρι νεοτέρας τη διαπίστευση ενός δημοσιογράφου του CNN, λίγες ώρες αφού ο συντάκτης του τηλεοπτικού δικτύου που καλύπτει την αμερικανική προεδρία είχε έναν εξαιρετικά τεταμένο διάλογο με τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ρεπουμπλικάνος μία ημέρα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

«Μόλις μου απαγόρευσαν την είσοδο στον Λευκό Οίκο», επιβεβαίωσε μέσω Twitter ο Τζιμ Ακόστα. Ο δημοσιογράφος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Τραμπ, αρνήθηκε να δώσει το μικρόφωνο πίσω σε εργαζόμενη στην αμερικανική προεδρία παρότι ο πρόεδρος είχε πάψει να του απαντά πλέον.

«Θα σου πω τι. Το CNN πρέπει να ντρέπεται που δουλεύεις για αυτό. Είσαι αγενής, φρικτός άνθρωπος», είπε ο Τραμπ στον Ακόστα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. «Όταν μεταδίδεις ψευδείς ειδήσεις, πράγμα που κάνει το CNN, είσαι εχθρός του λαού!», πρόσθεσε.

Ο Ακόστα έχει γίνει επανειλημμένα στόχος του Τραμπ, καθώς του θέτει συχνά με πιεστικό τρόπο ερωτήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Ακόστα απαίτησε ο Τραμπ να του απαντήσει σε ένα ερώτημα για ένα από τα «καραβάνια» των μεταναστών από χώρες της κεντρικής Αμερικής που κινείται προς τις ΗΠΑ. Στο αποκορύφωμα της προεκλογικής εκστρατείας, ο αμερικανός πρόεδρος έκανε συχνά λόγο περί επαπειλούμενης «εισβολής» μεταναστών.

Αμέσως μετά, ο Ακόστα έθεσε ερωτήματα στον Τραμπ για την έρευνα σχετικά με τη φερόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Σε ανακοίνωσή του, το CNN χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ «αντιαμερικανικά» και τάχθηκε υπέρ του Ακόστα. «Ο ελεύθερος Τύπος έχει ζωτική σημασία για τη δημοκρατία», τόνισε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Στην ίδια, ενενηντάλεπτη συνέντευξη, ο Ρεπουμπλικάνος εγκάλεσε μια μαύρη δημοσιογράφο διότι του έθεσε μια «τόσο ρατσιστική ερώτηση» όταν του ζήτησε να τοποθετηθεί για το αν αυτοπροβαλλόμενος ως «εθνικιστής» ενισχύει το κίνημα του «λευκού εθνικισμού», των ρατσιστών.

«Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει στην ελευθερία του Τύπου, περιμένει και ενθαρρύνει τις σκληρές ερωτήσεις», υποστήριξε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, όμως «δεν ανεχόμαστε όμως ποτέ ένας ρεπόρτερ να βάζει τα χέρια του πάνω σε μια γυναίκα που απλώς προσπαθούσε να κάνει τη δουλειά της, της εκπαιδευόμενης στον Λευκό Οίκο», πρόσθεσε για να δικαιολογήσει την αναστολή της διαπίστευσης του Τζιμ Ακόστα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

