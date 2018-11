Ψιλοατύχησε στα Αμερικάνικα ταμεία το φιλμ της Ντίσνει, "Ο Καρυοθραύστης και τα Τέσσερα Βασίλεια"

Εντύπωση μας έκανε το γεγονός ότι το νέο φιλμ – παιδική υπερπαραγωγή του κολοσσού Ντίσνει «The Nutcracker & the four realms - Ο Καρυοθραύστης και τα Τέσσερα Βασίλεια» τουλάχιστον στο εξωτερικό και δη στις ΗΠΑ δεν είχε την απήχηση που αναμενόταν στο boxoffice στο πρώτο 3ήμερο της πρεμιέρας του (2-4 Νοεμβρίου 2018).

Η ταινία που προβάλλεται και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare (μεταγλωττισμένη στα ελληνικά και στην πρωτότυπη αγγλόφωνη βερσιόν & σε 3d) με την σκηνοθετική υπογραφή των έμπειρων και καλών σκηνοθετών Λάσε Χάλστρομ και Τζο Τζόνστον, είναι μεν μία καλοφτιαγμένη ταινία με αξιοζήλευτο επίπεδο διεύθυνσης παραγωγής (σκηνικά και κοστούμια που σίγουρα θα πάνε για Όσκαρ) και με ωραία μουσική υπόκρουση από τον Τζέιμς Νιούτον Χάουαρντ σε συνδυασμό φυσικά με την αριστουργηματική μουσική του Τσαικόφσκι (το σενάριο έχει βασιστεί στο "The Nutcracker and the Mouse King" του Γερμανού ρομαντικού συγγραφέα E. T. A. Hoffmann και στο μπαλέτο «The Nutcracker» σε χορογραφίες Marius Petipa), ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα κάπου χάνει. Ήδη σε ξένα Μέσα ενημέρωσης έκαναν την εμφάνιση τους άρθρα που προσπαθούσαν να εξηγήσουν γιατί η ταινία που ουσιαστικά άνοιξε την φετινή κινηματογραφική Χριστουγεννιάτικη περίοδο δεν βρήκε το κοινό που έπρεπε και μπορούσε.

Στις ΗΠΑ οι εισπράξεις του τριήμερου έφεραν την ταινία στη 2η θέση πίσω από το «Bohemian Rhapsody», με περίπου 21 εκατομμύρια δολάρια συν άλλα 39 από την προβολή της στον υπόλοιπο κόσμο. Στα ελληνικά ταμεία το φιλμ διανομής Feelgood, ήρθε 1ο σε εισπράξεις το 4ήμερο 1-4 Νοεμβρίου 2018, με σχεδόν 30.000 εισιτήρια σε 234 αίθουσες πανελλαδικά (το σύνολο των εισιτηρίων μαζί με τα previews του προηγούμενου σαββατοκύριακου, ανέρχονται στα 67.528, σύμφωνα με στοιχεία από το flix.gr).

To “Bohemian Rhapsody” που ήδη γράψαμε για το εντυπωσιακό του ξεκίνημα σε ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο (145 εκατομμύρια δολάρια ήδη), σε 88 αίθουσες πανελλαδικά (παίζεται και εδώ στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare) έκοψε κοντά στα 28.000 εισιτήρια.

Επιστρέφοντας στον κινηματογραφικό «Καρυοθραύστη» θα επισημάνουμε στα θετικά τη δροσερή παρουσία της 17χρονης ηθοποιού και μοντέλου Μακένζι Φόι στο ρόλο της Κλάρα, την στιβαρή και διασκεδαστική παρουσία της Έλεν Μίρεν ως κόκκινη βασίλισσα, του Μόργκαν Φρίμαν και του γοητευτικού 44χρονου Βρετανού ηθοποιού Μάθιου Μακ Φέιντεν στο ρόλο του χήρου πατέρα της Κλάρα, το τραγούδι στους τίτλους τέλους "Fall on me" με τους Αντρέα και Ματέο Μποτσέλι, τις εμβόλιμες σκηνές μπαλέτου που όμως μοιάζουν ελαφρώς ως ξένο σώμα ενώ αντίθετα θα λέγαμε πως η παρουσία και ερμηνεία της Κίρα Νάιτλι ως βασίλισσα των ζαχαρωτών με την ψιλή φωνή, είναι μάλλον εκνευριστική.

Η όλη πλοκή αγγίζει τα όρια του υπερβολικά παιδικού έως παιδαριώδους, γι’ αυτό και μετά το πρώτο εντυπωσιακό τέταρτο, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θεατές παρά την φαντασμαγορία της παραγωγής αρχίζουν να βαριούνται.

Ευτυχώς η διάρκεια είναι 99 λεπτά ενώ ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσαν τα καρναβαλικά μοτίβα του «απόμακρου» και μυστηριώδους βασιλείου της Mother ginger – Έλεν Μίρεν.

Από το στούντιο της Ντίσνει αναμένουμε τα Χριστούγεννα την «Μέρι Πόπινς επιστρέφει» με την Έμιλι Μπλάντ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ