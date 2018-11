Η ποπ μπάντα των A-HA στη Μόσχα για συναυλία

Το διάσημο Νορβηγικό συγκρότημα Α-ha θα δώσει συναυλία στο Crocus Siti Hall της Μόσχας στις 22 Νοεμβρίου 2019, όπου θα παρουσιάσει τις επιτυχίες του άλμπουμ τους "Hunting High And Low", το οποίο το έκανε παγκοσμίως γνωστό πριν από 33 χρόνια, ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου του διεθνούς πρακτορείου SAV Entertainment.

"Θα είναι μια συναυλία που δεν θα μοιάζει με καμία άλλη από αυτές που έχουμε δώσει", δήλωσε ο κιθαρίστας και βασικός δημιουργός του Α-HΑ Πολ Βάακταρ Σαβόι και πρόσθεσε: "Θα μπορέσετε νοερά να μεταφερθείτε στην περίοδο εκείνη που γράφτηκε αυτό το άλμπουμ. Τότε ζούσαμε σ' ένα πολύ μικρό διαμέρισμα στο Λονδίνο και 24 ώρες το εικοσιτετράωρο γράφαμε αυτά τα τραγούδια. Στο Hunting High And Low εντάξαμε όλες μας τις φιλοδοξίες, πιστεύοντας ότι αυτή ήταν η μοναδική μας ευκαιρία".

Οι διοργανωτές υποσχέθηκαν ότι στη συναυλία των Α-ha στη Μόσχα θα ακουσθεί και η μεγάλη επιτυχία τους στα μέσα της δεκαετίας του 1980 "Take On Me", η οποία μετά τη δεύτερη και τρίτη εκδοχή της το 1984-1985 οδήγησε το ποπ συγκρότημα στην πρώτη θέση του αμερικανικού Billboard.

Πηγή: ΑΠΕ