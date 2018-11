Έλαμψε η Πατρινή Ειρήνη – Λουίζα Ανδρικοπούλου - Lefkon και στο φετινό Athens Xclusive Designers Week

Η 3η μέρα του Athens Xclusive Designers Week στο χώρο του Ζαππείου, την περασμένη Παρασκευή ήταν αφιερωμένη στους νέους σχεδιαστές. Εκτός από τους νέους designers που διαγωνίστηκαν φέτος στο θεσμό και ήταν οι Alexandra Design, Anastasia Laftsidi, Frini Giannouli, Klelia Andrali, Christina E. Vatsina και Heliana, την ίδια μέρα στις 20.30 στην πασαρέλα του Ζαππείου, συμμετείχε η νικήτρια των New Designers Awards της προηγούμενης σεζόν Lefkon παρουσιάζοντας τις νέες της δημιουργίες.

Η Lefkon δεν είναι άλλη από την Πατρινής καταγωγής δημιουργό Ειρήνη – Λουίζα Ανδρικοπούλου που πέρυσι απέσπασε για το brand “lefkon” τη διάκριση New Designers Awards by @lufthansa Best New Designer Award και Say Yes To The World Award στην 23η Athens Xclusive Designers Week - AXDW.

Συνολικά φέτος στην 24η Εβδομάδα Ελληνικής Μόδας στο περιστύλιο του Ζαππείου που ολοκληρώθηκε την Κυριακή με το fashion show του Βασίλη Ζούλια και τη συμμετοχή της Βίκυς Καγιά, πήραν μέρος 35 designers αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις.

Η Ειρήνη-Λουίζα Ανδρικοπούλου (Lefkon) παρουσίασε τη νέα της συλλογή για το φετινό καλοκαίρι με τίτλο "Elements". Μίνιμαλ γραμμές, γήινες αποχρώσεις και γεωμετρικές λεπτομέρειες είναι τα στοιχεία των ρούχων που παρουσίασε, αποθεώνοντας ταυτόχρονα τα χρώματα της χώρας μας, το λευκό και το γαλάζιο. Το lefkon λοιπόν μας σύστησε την “Catharsis” ss’19 collection στο Athens Xclusive Designers Week – AXDW στις 2/11/2018 – Ζάππειο Μέγαρο και ανάμεσα στο κοινό που είχε την τύχη να είναι εκεί και να χειροκροτήσει τα μοντέλα και τις δημιουργίες της Ειρήνης Λουίζας Ανδρικοπούλου ήσαν και Πατρινοί.

Η Lefkon διακρίνεται όπως έχει γραφτεί από fashion editors για τον σοφιστικέ μινιμαλισμό και καθαρότητα των δημιουργιών της, τον αέρα πολυτέλειας και την απαράμιλλη ποιότητα των υφασμάτων και του όλου στυλ. Η Ειρήν-Λουίζα Ανδρικοπούλου να προσθέσουμε πως μεγάλωσε ανάμεσα στα υφάσματα της μαμάς της, αγάπησε πολύ το ρούχο και αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στα χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στράφηκε επαγγελματικά ακριβώς σε αυτό που αγαπούσε από παιδί, το ρούχο και τη μόδα και όπως δείχνει η έως τώρα πορεία της, όλο το μέλλον είναι μπροστά της.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ