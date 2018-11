Κυριακή στα Καλάβρυτα για τον Αμερικανό Πρέσβη που δεν σταμάτησε να tweetάρει τις ομορφιές του Χελμού-ΦΩΤΟ

Βόλτα στα Καλάβρυτα με τον Οδοντωτό έκανε την Κυριακή ο Αμερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ. Ο πρέσβης διέσχισε με το τρενάκι τον Βουραϊκό και δεν σταμάτησε να... tweetαρει για τις ομορφιές του Χελμού.

Beautiful day on the amazing Kalavryta rack railway ???? Thank you @TrainoseGr for sharing it with me pic.twitter.com/Zhw4jqjqPl — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) 4 Νοεμβρίου 2018

Just a few more weeks until Mt. Helmos will have its beautiful winter coat at @Kalavrita_Ski pic.twitter.com/vlMnjsKSLn — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) 4 Νοεμβρίου 2018

Top of the Peloponnese (almost). pic.twitter.com/Tpd8Gg8zQa — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) 4 Νοεμβρίου 2018

Συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Καλαβρύτων Γιώργο Λαζουρά και τον διευθυντή του χιονοδρομικού κέντρου Λεωνίδα Σπυρόπουλο επισκέφθηκε το Μουσείο Καλαβρύτων, τον τόπο θησίας ενώ μετέβη και στον Αρίσταρχο. Η μέρα έκλεισε με γεύμα σε ταβέρνα των Καλαβρύτων.

*φωτογραφίες kalavrytapress