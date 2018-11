Διήμερο Φεστιβάλ Γυναικείου κινηματογράφου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει ένα διήμερο Φεστιβάλ Γυναικείου Κινηματογράφου με θέμα «Γυναίκες & Πολιτική» στις 2 & 3 Νοεμβρίου 2018 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Τέσσερις (4) ταινίες μυθοπλασίας και τέσσερα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά και συζητήσεις μετά από κάθε προβολή, συγκροτούν το πρόγραμμα της εκδήλωσης που επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα πολιτικής δράσης των γυναικών. Οι περισσότερες ταινίες προβάλλονται για 1η φορά στην Ελλάδα με ελεύθερη είσοδο.

Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Το Φεστιβάλ διοργανώνεται σε συνεργασία με την European Feminist Think Tank «Gender 5+», την βέλγικη ομάδα γυναικείου κινηματογράφου «Elles Tournent» και το σωματείο WIFT GR (Wοmen in Film and Television).

Μετά από κάθε προβολή θα ακολουθεί συζήτηση σε θέματα πολιτικής δράσης των γυναικών. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδας βρίσκεται στην Ιερά Οδό, αρ. 48 & Μ. Αλεξάνδρου 134-136 (μετρό Κεραμεικός)

Στο διήμερο περιλαμβάνεται και ειδική προβολή του Καναδικού ντοκιμαντέρ «Mικαέλ Ζαν - Μια αφοσιωμένη γυναίκα» του Ζαν-Ντανιέλ Λαφόντ, ευγενική προσφορά της Πρεσβείας του Καναδά.

Οι γυναίκες, αν και παραμένουν μέχρι σήμερα μειονότητα στην πολιτική ζωή, προσπαθούν όλο και περισσότερο να επηρεάσουν την πολιτική ζωή και να συμμετάσχουν στην λήψη των αποφάσεων με ίσους όρους.

Το διήμερο Φεστιβάλ ταινιών αναδεικνύει τις προσπάθειες γυναικών σε διάφορες χώρες να δραστηριοποιηθούν, εντός και εκτός του πολιτικού συστήματος, για να προασπίσουν τα δικαιώματα των γυναικών και να βελτιώσουν την κοινωνική θέση τους. Οι ταινίες παρουσιάζουν επίσης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που θέλουν να αναπτύξουν πολιτική δράση.

Οι σκηνοθέτριες των ταινιών αναγνωρίζουν και τιμούν τους αγώνες και τις θυσίες που έχουν κάνει σημαντικές γυναίκες μέχρι σήμερα. Οι δημιουργοί παρακινούν τις νεώτερες να διεκδικήσουν μια πιο ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην πολιτική και στα κέντρα αποφάσεων για ένα καλύτερο μέλλον για ολόκληρη την κοινωνία.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, από 18:00 μέχρι 23.00 και το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 από τις 16:30 μέχρι τις 23.00.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε όλες τις προβολές και τις συζητήσεις.

Οι ταινίες συνοπτικά:

*Εγώ αποφασίζω– το τρένο της ελευθερίας (Ισπανία, 2014)

Συλλογικό ντοκιμαντέρ μίας ομάδας 80 Ισπανίδων σκηνοθετριών.

Ένα νέο νομοσχέδιο κατά του δικαιώματος της άμβλωσης προτάθηκε από την Ισπανική κυβέρνηση το 2014, και πυροδότησε μια τεράστια κινητοποίηση που στέφθηκε από επιτυχία: το νομοσχέδιο δεν υπερψηφίστηκε και ο υπουργός δικαιοσύνης που το παρουσίασε αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

* Σύνορα (Καναδάς, 2016), Κλόη Ρομπισώ, ταινία μυθοπλασίας

Στο Μπέσκο, ένα νησί με πλούσιο υπέδαφος, μια ιδεαλίστρια νεαρή πολιτικός, η Φελίξ, έρχεται να διαπραγματευτεί τα δικαιώματα εξόρυξης για τον Καναδά. Τρεις γυναίκες, κάτω από πίεση, ασκούν πολιτική και παράλληλα προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής.

* Τα κορίτσια της βροχής (Ελλάδα, 2012), Αλίντα Δημητρίου, ντοκιμαντέρ

Το τρίτο μέρος της τριλογίας της σκηνοθέτριας με θέμα τη συμβολή των γυναικών στους πολιτικούς αγώνες του εικοστού αιώνα. Η ταινία ασχολείται με γυναίκες που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν κατά τη δικτατορία των Συνταγματαρχών της περιόδου 1967-1974. Πενήντα γυναίκες καταθέτουν τις μαρτυρίες τους. Όλες μοιράζονται το ήθος των γυναικών που πήραν μέρος στην Εθνική Αντίσταση.

* Μια ελληνική τραγωδία (Βέλγιο, 1985), Νικόλ Βαν Γκέτεμ, ταινία κινούμενων σχεδίων

Τρεις μισόγυμνες γυναικείες φιγούρες αγωνίζονται να συγκρατήσουν τα καταρρέοντα ερείπια ενός αρχαίου Ελληνικού ναού. Μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Αλλά τι θα γίνουν οι καρυάτιδες που απελευθερώνονται από το βάρος τους; Η ταινία απέσπασε όσκαρ το 1986.

* Ελιαν Βογκελ Πόλσκυ (Βέλγιο, 2018), Χάλε Τσίνικαρ & Ανιές Ουμπέρ, ντοκιμαντέρ

Η Eliane Vogel Polsky ήταν μια γυναίκα ιδιαιτέρων ικανοτήτων . Εξαιρετική βελγίδα δικηγόρος και σπουδαία Ευρωπαία, συνεισέφερε στην βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην Ευρώπη. Μέσα από αρχεία και σπάνιες μαρτυρίες, αυτή η ταινία αποτυπώνει τους αγώνες και τις επιτυχίες της.

* Προηγούνται οι κυρίες (ΗΠΑ, 2016), Μόνα Αλ Ναγκάρ, ντοκιμαντέρ

Το 2016, η Σαουδική Αραβία χορήγησε στις γυναίκες το δικαίωμα συμμετοχής στις τοπικές εκλογές, τόσο με την ψήφο τους όσο και με την υποψηφιότητα τους. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. Πώς βίωσαν οι γυναίκες στην Σαουδική Αραβία αυτό το νέο τους δικαίωμα;

* Μιλήστε μου για την βροχή (Γαλλία, 2008), Aνιές Ζαουι, ταινία μυθοπλασίας

Η Agathe Villanova έκανε τα πάντα για να φύγει από τη Νότια Γαλλία, όπου μεγάλωσε. Όταν όμως το κόμμα της την στέλνει αναγκαστικά πίσω στην γενέτειρα της, για λόγους ισότητας των φύλων μεταξύ των υποψηφίων, δεν έχει άλλη επιλογή. Θα είναι μια ευκαιρία να επιστρέψει στο πατρικό της, όπου η αδελφή της περιμένει να τακτοποιήσει τις υποθέσεις της αποθανούσας μητέρας τους…

*Mικαέλ Ζαν - Μια αφοσιωμένη γυναίκα (Καναδάς, 2015), Ζαν-Ντανιέλ Λαφόντ, ντοκιμαντέρ

Στις 27 Σεπτεμβρίου του 2005, η Μικαέλ Ζαν έγραψε ιστορία όταν έγινε η πρώτη γυναίκα και μαύρη πολίτις που ανέλαβε χρέη Γενικής Κυβερνήτριας του Καναδά. Ένα εμπεριστατωμένο πορτρέτο μιας αφοσιωμένης δημοσιογράφου που αφιέρωσε τη θητεία της στους νέους, στις γυναίκες, στους αυτόχθονες πληθυσμούς και στον πολιτισμό.