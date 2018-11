Η ταυτότητα της Πάτρας στις αρχές του 20ου αιώνα -Η περίπτωση των cart postales- ΦΩΤΟ

Η ταυτότητα της Πάτρας στις αρχές του 20ου αιώνα όπως αυτή κατασκευάστηκε από τις carte-postales της εποχής, σε αντίστιξη με τις κοινωνικοπολιτικές ζυμώσεις που συνέβαιναν την ίδια περίοδο ήταν το θέμα της διάλεξης που συγκέντρωσε αρκετό κόσμο το βράδυ της Τετάρτης στον πολυχώρο «Μηχανουργείο», από τον Ξεφοφών Παπαευθυμίου – συντηρητή έργων τέχνης, μουσειολόγο και τον Ανδρέα Τσιλίρα - πολιτιστικό διαχειριστή.

*Η ερώτηση «Ποιος είμαι εγώ;» παραπέμπει στην ταυτότητα και είναι μία από τις βασικότερες που καλούμαστε να απαντήσουμε στη ζωή μας. Μια ερώτηση που με το πέρασμα του χρόνου εμπλουτίζεται με ποικιλία ατομικών και συλλογικών βιωμάτων, με συνέπεια να αποβάλλει τον ενεστωτικό του χαρακτήρα και να υπόκειται σε παρελθοντικές, μελλοντολογικές και υποθετικές ερμηνείες.

Η έννοια της ταυτότητας αναφέρεται στο σύνολο των αντιλήψεων, πεποιθήσεων και συναισθημάτων που αφορούν στον εαυτό μας. Μια έννοια πολυδιάστατη, με τις εκφάνσεις της να παραπέμπουν στο άτομο, την ομάδα ή την κοινωνία.

Έως τις 3 Νοεμβρίου, στον Πολυχώρο «Μηχανουργείο» οκτώ φωτογράφοι θα διερευνήσουν μέσα από την τέχνη τους, τους τρόπους με τους οποίους κατασκευάζεται η ατομική και η συλλογική ταυτότητα, στο πλαίσιο του event «Who I Was, What I’ve Become».

Συμμετέχουν οι φωτογράφοι:

Tobias Ahlbrecht (Γερμανία) - «Return to Nomansland»

Anka Gujabidze (Γεωργία) – «Rustavi (what the hell brought you here?)»

Tania Franco Klein (Μεξικό) – «Our Life in The Shadows»

Diego Moreno (Μεξικό) – «Huésped (Guest)»

Θάλεια Γαλανοπούλου (Ελλάδα) – «Points of Authority»

Αννα Παπανικολάου (Ελλάδα) – «What I’ve become»

Ορφέας Σαμπατακάκης (Ελλάδα) – «Untitled»

Σωτήρης Τσαγκατάκης (Ελλάδα)- «Lux Interior».

Η διάλεξη φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο του φωτογραφικού event “Who I Was, What I’ve Become-an event of contemporary photography” που ξεκίνησε το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 και θα διαρκέσει έως τις 3 Νοεμβρίου στο νέο πολυχώρο «Μηχανουργείο», στην οδό Ευμήλου 2, πίσω από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα.

Στο πλαίσιο του φωτογραφικού event θα πραγματοποιηθούν κι άλλες ενδιαφέρουσες παράλληλες δράσεις.

