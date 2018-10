Οι 3 ταινίες που διεκδικούν το βραβείο Lux του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Αθήνα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθιέρωσε το 2007 το Κινηματογραφικό Βραβείο LUX. Επιδίωξή του είναι να ενισχύσει την κυκλοφορία ευρωπαϊκών ταινιών στην Ευρώπη και να δώσει έναυσμα για διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο πάνω σε σημαντικά κοινωνικά θέματα. Oι τρεις (3) ταινίες που διαγωνίζονται για το Βραβείο LUX προβάλλονται σε 24 γλώσσες και στις 28 χώρες μέλη, στο πλαίσιο των Κινηματογραφικών Ημερών LUX.

Οι προβολές είναι ταυτόχρονες σε όλη την Ευρώπη και, αμέσως μετά, γίνεται ζωντανή μετάδοση του Q&A με τους σκηνοθέτες.

Φέτος, η εταιρεία διανομής Weird Wave έχει την τιμή να φιλοξενεί τις Ημέρες LUX στους δύο χειμερινούς της κινηματογράφους: την ΑΝΔΟΡΑ στους Αμπελόκηπους και το ΑΣΤΟΡ στην οδό Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι προβολές είναι με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές και είναι προγραμματισμένες ως εξής:

Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ την Τρίτη 6/11 στις 20.00 στον κινηματογράφο ΑΝΔΟΡΑ

ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ την Τετάρτη 7/11 στις 20.00 στον κινηματογράφο ΑΝΔΟΡΑ

ΣΤΥΞ την Πέμπτη 8/11 στις 20.00 στον κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ.

-THE OTHER SIDE OF EVERYTHING -Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ/DRUGA STRANA SVEGA, Ντοκιμαντέρ / Σερβία / 2017 / 104 λεπτά.

Σκηνοθεσία: Μίλα Τουράιλιτς (Mila Turajlić)

Με τους: Srbijanka Turajlić, Stevan Turajlić, Nina Turajlić, Nada Lazarević

Η σκηνοθέτης μας δίνει, με πολλή ευαισθησία, ένα πορτρέτο της μητέρας της, Srbijanka Turajlić, η οποία αγωνίστηκε με πάθος εναντίον του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Μέσα από το πορτρέτο αυτό φανερώνεται, ως ένα σημείο, η ταραγμένη ιστορία μιας ολόκληρης χώρας.

-ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ/WOMAN AT WAR -KONA FER Í STRÍÐ

Δραματική Περιπέτεια / Ισλανδία / 2018 / 101'.

Διανομή Weird Wave

Σκηνοθεσία: Μπένεντικτ Έρλινγκσον (Benedikt Erlingsson)

Με τους: Halldóra Geirharðsdóttir, Davíð Þór Jónsson, Ómar Guðjónsson, Jóhann Sigurðarson.

Η ταινία είναι μια ηρωική, οικολογική περιπέτεια. Είναι η ιστορία μιας 50χρονης γυναίκας η οποία, φαινομενικά, ζει μια ήσυχη ζωή ενώ, στα κρυφά, έχει πλούσια ακτιβιστική δράση κι έχει κηρύξει πόλεμο ενάντια στην τοπική βιομηχανία αλουμινίου.

-STYX /ΣΤΥΞ

Δραματική Περιπέτεια / Γερμανία / 2018 / 94'.

Διανομή Weird Wave

Σκηνοθεσία: Βόλφγκανγκ Φίσερ (Wolfgang Fischer)

Με τους: Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa, Alexander Beyer, Inga Birkenfeld.

Η ταινία απεικονίζει την μεταμόρφωση που υφίσταται μια δυναμική και επιτυχημένη γυναίκα του δυτικού κόσμου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με ιστιοπλοϊκό στον Ατλαντικό Ωκεανό. Όταν η 40χρονη Rike συναντάει μια βάρκα γεμάτη πρόσφυγες που κινδυνεύουν να πνιγούν και προσπαθεί να τους βοηθήσει, συνειδητοποιεί πόσο ασήμαντη και αδύναμη είναι στην πραγματικότητα και πόσο αδιάφορος είναι ο κόσμος γύρω της.

Οι τρεις ταινίες που διεκδικούν το φετινό Βραβείο LUX θα προβληθούν σε ταυτόχρονη πανευρωπαϊκή προβολή αποκλειστικά στους κινηματογράφους Ανδόρα και Άστορ.