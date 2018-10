Πάτρα: Επιτυχημένο το 17ο πανελλήνιο συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή επιστημόνων και άλλων ενδιαφερομένων διεξήχθη στην Πάτρα στο Porto Rio Hotel & Conference Centre το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών (Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.) με τίτλο: ‘’Η συμβολή της Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών στην αειφόρο Γεωργία και τη σύγχρονη Βιοοικονομία’’.

Το συνέδριο ήταν υπό την αιγίδα του ΥπΑΑΤ - Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ συνδιοργανωτές ήταν το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος του ΔΣ. Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. Δρ Αν. Λιθουργίδης αναφέρθηκε στην αποστολή και τους στόχους της Εταιρείας, η οποία διανύει φέτος το 36ο έτος λειτουργίας της.

Ο Πρόεδρος της ΟΕ του Συνεδρίου Δρ Β. Παπασωτηρόπουλος Αν. Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε τους στόχους και τις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο και στη συμβολή της γενετικής βελτίωσης των φυτών για την αντιμετώπισή τους.

Στη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν από τους συμμετέχοντες συνέδρους περισσότερες από εκατό πολύ ενδιαφέρουσες και υψηλού επιπέδου προφορικές και γραπτές ανακοινώσεις στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 Γενετική Βελτίωση Φυτών – Επιλογή, Αξιολόγηση και Δημιουργία Νέου Φυτικού Υλικού

 Προστασία Φυτογενετικών Πόρων – Ανάδειξη Εγχώριου Γενετικού Υλικού – Εναλλακτικές καλλιέργειες στην Ελληνική Γεωργία.

 Καινοτομία & Αειφόρος Ανάπτυξη στη Γεωργία

 Μοριακή Γενετική, -ομικές προσεγγίσεις και Βιοτεχνολογία στη Γενετική Βελτίωση Φυτών.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές Καθ. Jaime Prohens, Salvatore Ceccarelli και Φίλιππος Αραβανόπουλος ανέπτυξαν τις ομιλίες τους με τίτλους: ‘’Utilization of wild species for breeding for adaptation to climate change’’, ‘’From Participatory to Evolutionary Plant Breeding: Concepts and Achievements’’ και ‘’Προς τη γονιδιωματική παρακολούθηση για την αειφορία των φυτικών γενετικών πόρων: φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ’’ αντίστοιχα, οι οποίες προκάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον στους παρευρισκόμενους.

Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου διεξήχθη ειδική θεματική ενότητα – στρογγυλή τράπεζα με τίτλο: ‘’Η γενετική βελτίωση φυτών και το πολλαπλασιαστικό υλικό στην πράξη’’ με εκπρόσωπους του ΥπΑΑΤ καθώς και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο.

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα είχε ως στόχο να αναδείξει σε πρακτικό επίπεδο τη συμβολή της Γενετικής Βελτίωσης Φυτών στη δημιουργία και την αξιοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού συνδέοντας την πολιτική που σχεδιάζεται και εφαρμόζεται στη χώρα για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου γεωργικού τομέα με την έρευνα που παράγεται και την εφαρμογή από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Σ. Κοσμάς, Προϊστάμενος Τμήματος Πολλαπλασιαστικού Υλικού Δενδρωδών και Αμπέλου, ΥπΑΑΤ.

Δ. Μπεσλεμές, Alfa Seeds.

Ι. Ντέμος, γεωπόνος ΑΝΘΗΡ ABEE- H. Ντζάνης, επιστημονικός σύμβουλος ΑΣΚΑΦΕΦΑ Α.Σ.

Ε. Τσορμπατζίδης, E. Βυσίνη, Θ. Παπανικολόπουλος, BerryPlasma World LLC.

Β. Μιχαήλ, F.A.S.

Χ. Παρασκευόπουλος, HM CLAUSE.

Γενετικό υλικό: λύσεις και προστιθέμενη αξία

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση όπου οι ομιλητές απάντησαν σε ερωτήσεις του κοινού.

Στα συμπεράσματα του συνεδρίου ο Πρόεδρος της ΟΕ Δρ Β. Παπασωτηρόπουλος Αν. Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον και το υψηλό επίπεδο που εμφάνισαν οι προφορικές και γραπτές ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν, στην ανάγκη δημιουργίας νέων ποικιλιών σε διάφορα καλλιεργούμενα φυτικά είδη δημητριακά κηπευτικά, ΑΦΦ, με ιδιαίτερα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που θα προσδώσουν οφέλη στη χώρα, τις επιχειρήσεις αλλά και τους μεμονωμένους αγρότες, και στην ανάγκη πιστοποίησης του πολλαπλασιαστικού υλικού.

Επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης ισχυρών δεσμών μεταξύ των ερευνητικών φορέων και των ΑΕΙ τόσο μεταξύ τους αλλά και με τις επιχειρήσεις του χώρου και το ΥπΑΑΤ ώστε να πάψει ο κατακερματισμός της έρευνας και να επέλθει ένας συντονισμός των ερευνητικών προσπαθειών και στόχων για καλύτερα αποτελέσματα και περισσότερα οφέλη για όλους.

Ως παράδειγμα μάλιστα ανέφερε την ύπαρξη μνημονίου συνεργασίας της ΕΕΕΓΒΦ με τον Σύνδεσμο επιχειρήσεων πολ/κου υλικού (ΣΕΠΥ) με στόχο την προώθηση της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ τους.

Τέλος ανακοινώθηκαν τα Βραβεία Χριστίδη για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση σε πρωτοεμφανιζόμενους μεταπτυχιακούς ερευνητές με νικήτρια την κα Γ. Ντεβέ από το τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, και "Παπαδάκη" για την καλύτερη γραπτή ανακοίνωση μεταπτυχιακού φοιτητή με νικήτρια την κα Ε. Καψή από το ΓΠΑ.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες και εκλογή νέου ΔΣ της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών - Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

Δρ. Βασίλης Παπασωτηρόπουλος.

Δρ. Ιωάννης Τοκατλίδης.

Dr. Jaime Prohens από το Πανεπιστήμιο της Βαλένσια.